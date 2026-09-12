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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

« Tu dois t’adapter ! » : l’entraîneur de Manchester City Enzo Maresca adresse un message cash à Michael Carrick avant le derby contre Manchester United

E. Maresca
Manchester United
M. Carrick
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Premier League

Enzo Maresca, l’entraîneur de Manchester City, a répondu fermement à Michael Carrick au sujet du calendrier déséquilibré avant le derby de Manchester de dimanche. Alors que Manchester United doit composer avec un délai de récupération très court, Maresca insiste sur le fait que les équipes de haut niveau doivent simplement trouver un moyen de faire face aux exigences des compétitions européennes.

  • Écart de préparation pour le derby

    La montée en puissance avant le derby de Manchester a été dominée par les discussions autour de l’encombrement du calendrier. Manchester United aborde le choc crucial de Premier League de dimanche avec un net désavantage en termes de repos, après avoir affronté le club azerbaïdjanais de Sabah en Ligue des champions jeudi soir.

    À l’inverse, Manchester City a rempli ses obligations européennes mardi. Malgré un déplacement compliqué à Porto, l’effectif de Maresca bénéficiera de deux jours de récupération supplémentaires par rapport à son rival de l’autre côté de la ville. Carrick a fait part de sa frustration face à ce délai très court, qualifiant la programmation de l’UEFA de « pas idéale » pour son équipe.


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  • FBL-EUR-C1-PORTO-MAN CITYAFP

    Maresca ne montre aucune compassion

    Interrogé sur l’écart de préparation, Maresca s’est montré peu rassurant envers son homologue. Le technicien italien a souligné que Manchester City avait connu exactement le même scénario la saison dernière, en recevant Naples un jeudi avant de se déplacer à Arsenal le dimanche.

    « Pour être honnête, le club m’a dit que cela s’était passé exactement de la même manière l’an dernier, quand le club a joué contre Naples puis, deux jours plus tard, contre Arsenal. Parfois, cela arrive dans le football », a expliqué Maresca. « Je n’ai aucun doute sur le fait que Manchester United sera prêt pour ça. »

    L’entraîneur de City a insisté sur le fait que ce genre d’obstacles faisait inévitablement partie de la compétition au plus haut niveau. Il a exhorté Manchester United à accepter les circonstances, en ajoutant : « Ça arrive et il faut s’adapter. C’est arrivé avec nous la saison dernière, cette saison avec eux, la saison prochaine cela arrivera à une autre équipe. La seule chose que je peux dire, c’est que c’est arrivé et qu’il faut s’adapter. »


  • Des éloges au milieu de la pression

    Malgré ce message très clair sur le calendrier, Maresca reste un grand admirateur du travail de Carrick à Old Trafford. Les deux entraîneurs s'étaient déjà croisés il y a trois ans, lorsque Leicester City de Maresca avait affronté Middlesbrough de Carrick, et le coach de City a suivi de près les progrès de son rival.

    United avait battu City la saison dernière peu après la prise de fonctions de Carrick à titre intérimaire. Reconnaissant cet impact, Maresca a déclaré : « Je pense qu'il fait un travail fantastique depuis la saison dernière. Il a pris l'équipe dans une situation compliquée, a très bien terminé. Cette saison a plus ou moins commencé de la même manière, donc il fait du très bon travail. »


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Manchester United recherche de la constance

    Le choc de dimanche représente un test important pour un Manchester United en quête de stabilité en ce début de saison. Les hommes de Carrick sont déjà sous pression après une défaite surprise lors de la première journée face au promu Hull City et un frustrant match nul 2-2 contre Everton, où ils ont dilapidé leur avantage à deux reprises.

    Cependant, leur menace offensive à Old Trafford reste redoutable, avec neuf buts inscrits en seulement deux matches à domicile cette saison. City devra se méfier de cette force de frappe s’il veut capitaliser sur son avantage physique et s’adjuger la suprématie locale.

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