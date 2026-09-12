Interrogé sur l’écart de préparation, Maresca s’est montré peu rassurant envers son homologue. Le technicien italien a souligné que Manchester City avait connu exactement le même scénario la saison dernière, en recevant Naples un jeudi avant de se déplacer à Arsenal le dimanche.

« Pour être honnête, le club m’a dit que cela s’était passé exactement de la même manière l’an dernier, quand le club a joué contre Naples puis, deux jours plus tard, contre Arsenal. Parfois, cela arrive dans le football », a expliqué Maresca. « Je n’ai aucun doute sur le fait que Manchester United sera prêt pour ça. »

L’entraîneur de City a insisté sur le fait que ce genre d’obstacles faisait inévitablement partie de la compétition au plus haut niveau. Il a exhorté Manchester United à accepter les circonstances, en ajoutant : « Ça arrive et il faut s’adapter. C’est arrivé avec nous la saison dernière, cette saison avec eux, la saison prochaine cela arrivera à une autre équipe. La seule chose que je peux dire, c’est que c’est arrivé et qu’il faut s’adapter. »



