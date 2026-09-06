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« Tu aurais dû signer dans un grand club » : les supporters d’Arsenal se moquent de Morgan Rogers pendant la défaite contre Chelsea
Les supporters d’Arsenal se moquent de Rogers
Rogers a offert à Chelsea un début de rêve à l’Emirates Stadium dimanche en marquant après seulement 77 secondes de jeu, mais Arsenal a finalement décroché une victoire 2-1. Selon le Daily Mirror, les supporters d’Arsenal se sont moqués sans pitié de Rogers lorsqu’il a été remplacé en fin de seconde période.
Les supporters locaux ont chanté à Rogers : « Tu aurais dû signer dans un grand club », en référence à sa décision de repousser Arsenal au profit de Chelsea lors du récent mercato. Arsenal avait initialement prévu de recruter Rogers en provenance d’Aston Villa, mais le club a refusé d’entrer dans une surenchère lorsque Chelsea a soumis une offre énorme.
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Transfert record et clash avec Rice
Chelsea a recruté Rogers pour la somme vertigineuse de 117 millions de livres sterling, faisant de lui le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Si Rogers a bien commencé la saison avec deux buts lors de ses premiers matches, la rencontre de dimanche s’est terminée dans la frustration pour lui et son équipe. La tension est montée d’un cran en seconde période lorsque Rogers s’est accroché avec Declan Rice.
Rice a semblé faire trébucher Rogers loin du ballon, ce qui a provoqué une altercation houleuse entre les deux joueurs et valu un carton jaune à Rogers. Cette défaite a marqué la première de Chelsea sous les ordres de l’entraîneur Xabi Alonso.
Arsenal manque ses cibles offensives
Arsenal a choisi de ne pas s’aligner sur l’offre de 117 M£ pour Rogers, se retrouvant ainsi sans recrue offensive phare cet été. Mikel Arteta avait ciblé des joueurs de premier plan pour renforcer l’attaque, mais plusieurs pistes n’ont pas abouti. Arsenal a été fortement associé à Vinicius Jnr avant qu’il ne signe un nouveau contrat avec le Real Madrid, ainsi qu’à Julian Alvarez, qui voulait quitter l’Atletico Madrid mais n’a pas pu obtenir un transfert à Londres.
Malgré ces échecs sur ces cibles majeures, Arsenal a conservé un début de nouvelle saison parfait, rejoignant une seule autre équipe à avoir pris neuf points lors de ses trois premiers matches.
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En vue des prochains matches
Cette victoire permet à Arsenal de rejoindre Manchester City en tête du classement avec neuf points. Arteta se tourne désormais vers la Ligue des champions de l’UEFA, Arsenal se déplaçant pour affronter Naples mercredi avant un déplacement national sur le terrain de Sunderland samedi. Pendant ce temps, Chelsea reste à six points et tentera de réagir en recevant Hull City à Stamford Bridge samedi, ce qui donnera à Alonso l’occasion de s’attaquer à ses vulnérabilités défensives et disciplinaires.
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