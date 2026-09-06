Rogers a offert à Chelsea un début de rêve à l’Emirates Stadium dimanche en marquant après seulement 77 secondes de jeu, mais Arsenal a finalement décroché une victoire 2-1. Selon le Daily Mirror, les supporters d’Arsenal se sont moqués sans pitié de Rogers lorsqu’il a été remplacé en fin de seconde période.

Les supporters locaux ont chanté à Rogers : « Tu aurais dû signer dans un grand club », en référence à sa décision de repousser Arsenal au profit de Chelsea lors du récent mercato. Arsenal avait initialement prévu de recruter Rogers en provenance d’Aston Villa, mais le club a refusé d’entrer dans une surenchère lorsque Chelsea a soumis une offre énorme.