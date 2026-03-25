« Tu as vraiment mis un sacré bonhomme là-dedans » : Jürgen Klopp et Thomas Müller échangent des piques à propos de la finale entre le FC Bayern et le BVB

« C'est l'homme qui a désigné l'arbitre qui a offert la finale de la Ligue des champions au Bayern en 2013 », a déclaré Klopp en s'adressant à Mats Hummels, également présent, qui jouait alors pour le Borussia Dortmund sous la direction de l'actuel « Head of Global Soccer » de Red Bull.

Il y a environ 13 ans, au plus fort de la rivalité entre les deux clubs de Bundesliga, le champion allemand en titre s'était imposé 2-1, comme on le sait. Selon Klopp – et aux yeux de beaucoup d'autres –, l'arbitre Nicola Rizzoli avait alors commis une erreur manifeste. Alors que le score était de 1-0 pour Munich, l’Italien n’avait pas expulsé le défenseur du FCB Dante, déjà sous le coup d’un carton jaune, après sa faute sur Marco Reus, qui avait conduit au penalty et à l’égalisation par Ilkay Gündogan du BVB.

C'est alors que Müller est intervenu. « Il n'y a pas lieu de le donner », a déclaré le vétéran du Bayern, avant de faire appel à Hummels pour le soutenir : « Mats lui-même m'a dit un jour que pour lui, c'était en fait acceptable que le carton jaune soit maintenu. » Mais l'ancien défenseur central, qui a porté au cours de sa carrière les maillots du Bayern et de Dortmund, a laissé tomber l'actuel joueur du club de MLS Vancouver Whitecaps et a déclaré en souriant : « Du point de vue du défenseur, je dirais qu'il fallait donner le carton rouge. »