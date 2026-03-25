En évoquant le légendaire arbitre Pierluigi Collina, les protagonistes sont revenus sur la finale de la Ligue des champions 2013 opposant le FC Bayern Munich au BVB.
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« Tu as vraiment mis un sacré bonhomme là-dedans » : Jürgen Klopp et Thomas Müller échangent des piques à propos de la finale entre le FC Bayern et le BVB
« C'est l'homme qui a désigné l'arbitre qui a offert la finale de la Ligue des champions au Bayern en 2013 », a déclaré Klopp en s'adressant à Mats Hummels, également présent, qui jouait alors pour le Borussia Dortmund sous la direction de l'actuel « Head of Global Soccer » de Red Bull.
Il y a environ 13 ans, au plus fort de la rivalité entre les deux clubs de Bundesliga, le champion allemand en titre s'était imposé 2-1, comme on le sait. Selon Klopp – et aux yeux de beaucoup d'autres –, l'arbitre Nicola Rizzoli avait alors commis une erreur manifeste. Alors que le score était de 1-0 pour Munich, l’Italien n’avait pas expulsé le défenseur du FCB Dante, déjà sous le coup d’un carton jaune, après sa faute sur Marco Reus, qui avait conduit au penalty et à l’égalisation par Ilkay Gündogan du BVB.
C'est alors que Müller est intervenu. « Il n'y a pas lieu de le donner », a déclaré le vétéran du Bayern, avant de faire appel à Hummels pour le soutenir : « Mats lui-même m'a dit un jour que pour lui, c'était en fait acceptable que le carton jaune soit maintenu. » Mais l'ancien défenseur central, qui a porté au cours de sa carrière les maillots du Bayern et de Dortmund, a laissé tomber l'actuel joueur du club de MLS Vancouver Whitecaps et a déclaré en souriant : « Du point de vue du défenseur, je dirais qu'il fallait donner le carton rouge. »
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Müller aurait plutôt donné un carton rouge à Ribéry
Müller aurait plutôt dû sortir un carton jaune contre son ancienne équipe lors d’une autre action, faisant allusion à l’incident impliquant Franck Ribéry en début de match, qui aurait délibérément donné un coup de coude à Robert Lewandowski – qui évoluait lui aussi au BVB à l’époque. « Mais c’est une question de tact. On ne veut pas gâcher la finale », a-t-il déclaré avec un large sourire.
Klopp s'est alors souvenu d'une rencontre avec Collina. Alors que celui-ci traversait les couloirs du légendaire Wembley après le match, il lui aurait lancé : « Tu as bien choisi un sacré clochard pour l'arbitrage. » Müller a répliqué avec son habituelle répartie : « Non non, il s'appelait Rizzoli, pas clochard. » Klopp a ri et a répondu, presque incrédule : « Il se souvient des arbitres. »
Hummels a ajouté : « Quand ils sifflent pour toi, tu te souviens des noms, c'est ça ? ». C'est toutefois Müller qui a eu le dernier mot avant que le sujet ne soit clos : « Non, c'était un très bon arbitre de niveau mondial. »
Lors de la Coupe du monde, le trio pourrait bien nous offrir d'autres moments divertissants. Les autres experts de Magenta sont l'ancienne internationale Tabea Kemme, Manuel Baum, Sebastian Kneißl et Tobias Schweinsteiger.
Vous pouvez revoir cet échange animé en vidéo ici.
FC Bayern vs BVB : composition des équipes et buteurs de la finale de la Ligue des champions 2013
Buts 1-0 Mandzukic (60e), 1-1 Gündogan (68e, penalty), 2-1 Robben (89e) Composition du FC Bayern Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Alaba - Martinez, Schweinsteiger - Robben, Müller, Ribéry (90+1 Gustavo) - Mandzukic (90+4 Gomez) Composition du BVB Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender (90+2 Sahin), Gündogan - Blaszczykowski (90 Schieber), Reus, Grosskreutz - Lewandowski