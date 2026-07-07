Getty/GOAL
Traduit par
« Tu as des problèmes bien plus graves » : Arsène Wenger doute que Jürgen Klopp puisse ramener l'Allemagne au plus haut niveau et cite le Brésil de Carlo Ancelotti comme exemple
Wenger s’interroge sur l’influence de Klopp
Wenger a averti que Klopp ne serait peut-être pas la solution miracle dont l’Allemagne a besoin après sa campagne désastreuse lors de la Coupe du monde 2026. Alors que Klopp s’apprête à succéder à Julian Nagelsmann, les attentes sont extrêmement élevées, mais Wenger estime que la tâche à accomplir est bien plus complexe que la simple nomination d’un motivateur de classe mondiale.
Interrogé sur le podcast « Einfach mal Luppen » de Toni Kroos, l’ancien technicien français a exprimé ses réserves : « Le nom de Klopp donne à l’Allemagne l’espoir de revenir au plus haut niveau. Mais je ne suis pas sûr que cela change tout. L’Allemagne a des problèmes plus profonds. Je ne remets pas en cause ses qualités. Mais je ne suis pas certain qu’il puisse, à lui seul, résoudre tous les problèmes de l’Allemagne. C’est un homme intelligent, il en est lui-même conscient. »
- Getty Images Sport
La comparaison entre le Brésil et Ancelotti
Pour illustrer son propos, Wenger se tourne vers l’Amérique du Sud, où un autre grand nom de l’entraînement peine à redresser une sélection historique. Il rappelle que même les entraîneurs les plus titrés sont limités par le talent et le profil des joueurs à leur disposition, citant en exemple la situation actuelle du Brésil, battu 2-1 par la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, match qu’il avait assisté en personne.
« Personne ne remet en cause les qualités de Klopp. C’est un entraîneur de premier plan », a admis Wenger. « Mais on le voit bien au Brésil : même si on leur a apporté Carlo Ancelotti, ce sont toujours les mêmes joueurs. Les bons joueurs ont besoin d’un grand entraîneur. Et les grands entraîneurs ont besoin de bons joueurs. Il faut les deux ensemble. »
L'absence d'un buteur décisif
L'une des lacunes tactiques pointées par Wenger est l'absence, dans l'effectif allemand, d'un véritable numéro 9 de classe mondiale. Alors que d'autres sélections ont pu s'appuyer sur des avant-postes décisifs pour franchir les tours à élimination directe, la « Mannschaft » peine depuis plusieurs années à identifier un buteur fiable.
« Je ne pense pas qu’il (Nagelsmann) ait commis d’erreurs majeures dans ce tournoi. Il manque actuellement quelque chose à l’Allemagne – ce tournoi montre à quel point un véritable buteur est important », a expliqué l’ancien entraîneur d’Arsenal. « Il faut un joueur capable de marquer dans les moments décisifs, comme Harry Kane en Angleterre. Mais l’Allemagne n’en dispose pas pour l’instant. »
- Getty Images Sport
Une nouvelle ère s’ouvre sous la houlette de Klopp.
De retour sur le banc après une pause bien méritée, Jürgen Klopp affronte une pression immense. La DFB lui a confié des pouvoirs étendus pour restructurer les équipes de jeunes et redéfinir l’identité de la Nationalmannschaft.
Si la DFB espère que Klopp reproduira le succès qu’il a connu à Anfield, l’analyse de Wenger suggère que son impact pourrait être limité à moins que le pays ne s’attaque à ses problèmes de formation des jeunes talents. Pour l’instant, le public allemand reste optimiste, mais l’avertissement du légendaire Français rappelle avec lucidité la bataille qui attend le nouveau sélectionneur.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles