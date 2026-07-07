« Tu as des problèmes bien plus graves » : Arsène Wenger doute que Jürgen Klopp puisse ramener l'Allemagne au plus haut niveau et cite le Brésil de Carlo Ancelotti comme exemple

Wenger a averti que Klopp ne serait peut-être pas la solution miracle dont l’Allemagne a besoin après sa campagne désastreuse lors de la Coupe du monde 2026. Alors que Klopp s’apprête à succéder à Julian Nagelsmann, les attentes sont extrêmement élevées, mais Wenger estime que la tâche à accomplir est bien plus complexe que la simple nomination d’un motivateur de classe mondiale.

Interrogé sur le podcast « Einfach mal Luppen » de Toni Kroos, l’ancien technicien français a exprimé ses réserves : « Le nom de Klopp donne à l’Allemagne l’espoir de revenir au plus haut niveau. Mais je ne suis pas sûr que cela change tout. L’Allemagne a des problèmes plus profonds. Je ne remets pas en cause ses qualités. Mais je ne suis pas certain qu’il puisse, à lui seul, résoudre tous les problèmes de l’Allemagne. C’est un homme intelligent, il en est lui-même conscient. »



