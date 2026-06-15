En snobant le match d’ouverture de la Suède contre la Tunisie à la Coupe du monde pour assister à des combats en cage devant la Maison Blanche en hommage à Donald Trump, il a provoqué l’incompréhension des supporters, des experts et des joueurs.
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« Trump et les Crypto-Bros m’ont davantage séduit » : Zlatan Ibrahimovic fait l’impasse sur le premier match de la Suède à la Coupe du monde pour se consacrer aux combats en cage – et s’attire de vives critiques
« J’étais impatient d’entendre ce que Zlatan Ibrahimović allait dire sur la Suède », a déclaré le présentateur télévisé Olof Lundh dans un podcast. Sa déception a été grande lorsqu’il a réalisé que l’attaquant suédois avait d’autres projets.
« Ou peut-être que l’UFC, avec Donald Trump, quelques “Crypto Bros” et d’autres à la Maison Blanche, l’a davantage séduit », a-t-il spéculé au sujet du choix d’Ibrahimović.
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Critiques de la part de l'équipe : « Il aurait dû donner la priorité à notre jeu »
« Il peut faire ce qu’il veut. C’est sa vie », a coupé court l’attaquant suédois Anthony Elanga, avant d’ajouter : « Nous sommes tous heureux d’avoir gagné aujourd’hui, et j’espère que nous pourrons nous concentrer sur le prochain match. »
Interrogé sur un éventuel retour d’Ibrahimovic lors des prochaines rencontres face aux Pays-Bas ou au Japon, il a rétorqué : « C’est son choix. Nous, on se concentre sur ce qu’on peut contrôler. »
Le milieu de terrain Jesper Karlström a, lui, affiché sa déception : « Je pense qu’il aurait dû donner la priorité à notre match, mais il a le droit d’être présent pour la prochaine rencontre », a commenté le joueur de 30 ans.
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Zlatan lâche une phrase typiquement zlatanesque : « Et puis la Suède, elle, elle m’a moi. »
Avant la rencontre, que la Suède a remportée de façon surprenante sur le score de 5-1 à Monterrey, au Mexique, Zlatan Ibrahimović a d’abord chauffé ses compatriotes à la télévision. « La Suède est mon pays. La dernière fois que nous étions ici aux États-Unis, nous nous sommes bien débrouillés. Nous avons un nouvel entraîneur », a déclaré le joueur de 44 ans. « J’espère que tout se passera bien cette fois-ci, même si nous avons connu des difficultés pour nous qualifier pour la Coupe du monde. Le plus important, c’est que nous sommes là et que nous avons des talents fantastiques. »
Reste que sa dernière remarque, prononcée alors qu’il avait déjà annoncé son absence pour le match d’ouverture, a pu froisser certains : « Et puis la Suède a aussi moi ; un renfort supplémentaire, ça fait toujours du bien. Je vous souhaite bonne chance, car vous êtes les meilleurs. »
Parallèlement, l’Ultimate Fighting Championship (UFC), leader mondial des arts martiaux mixtes, avait installé son show sur la pelouse de la résidence présidentielle pour célébrer le 80^e anniversaire du président américain Donald Trump.
« C’était tout simplement génial », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par l’organisateur, avant de partager des extraits du show sur Instagram.
À l’occasion de la Coupe du monde, Ibrahimovic, qui domine largement le classement des meilleurs buteurs suédois de tous les temps avec 62 réalisations, intervient comme consultant télévisé pour la chaîne américaine Fox Sports.