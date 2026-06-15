Avant la rencontre, que la Suède a remportée de façon surprenante sur le score de 5-1 à Monterrey, au Mexique, Zlatan Ibrahimović a d’abord chauffé ses compatriotes à la télévision. « La Suède est mon pays. La dernière fois que nous étions ici aux États-Unis, nous nous sommes bien débrouillés. Nous avons un nouvel entraîneur », a déclaré le joueur de 44 ans. « J’espère que tout se passera bien cette fois-ci, même si nous avons connu des difficultés pour nous qualifier pour la Coupe du monde. Le plus important, c’est que nous sommes là et que nous avons des talents fantastiques. »

Reste que sa dernière remarque, prononcée alors qu’il avait déjà annoncé son absence pour le match d’ouverture, a pu froisser certains : « Et puis la Suède a aussi moi ; un renfort supplémentaire, ça fait toujours du bien. Je vous souhaite bonne chance, car vous êtes les meilleurs. »

Parallèlement, l’Ultimate Fighting Championship (UFC), leader mondial des arts martiaux mixtes, avait installé son show sur la pelouse de la résidence présidentielle pour célébrer le 80^e anniversaire du président américain Donald Trump.

« C’était tout simplement génial », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par l’organisateur, avant de partager des extraits du show sur Instagram.

À l’occasion de la Coupe du monde, Ibrahimovic, qui domine largement le classement des meilleurs buteurs suédois de tous les temps avec 62 réalisations, intervient comme consultant télévisé pour la chaîne américaine Fox Sports.