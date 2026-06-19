C’est le match décisif, bien sûr. Tout repose sur le mollet d’un seul homme. Si ce mollet tient bon, tant mieux, tout se passe comme d’habitude. Sinon ? Eh bien, c’est là que les choses deviennent intéressantes.

Tout au long de la semaine, le staff médical a gardé le flou sur son cas : l’attaquant s’est contenté de séances individuelles axées sur la musculation et des exercices d’entretien, quand les médias ont pu l’apercevoir. Interrogé jeudi, Mauricio Pochettino a confirmé que le feu vert ne serait donné qu’au dernier moment.

« Il s’est entraîné individuellement toute la semaine, mais comme toujours, je pense que ce soir, à la veille du match, nous aurons une réunion avec notre équipe médicale, et nous évaluerons l’ensemble du groupe de joueurs ; demain, nous communiquerons ce dont nous aurons convenu ce soir », a déclaré Pochettino. « Son état s’améliore. Il va beaucoup mieux depuis vendredi. Nous verrons bien. S’il n’est pas opérationnel pour demain, il devrait l’être pour le match suivant, mais il fait tout pour être prêt.

« Pour tout joueur attaché à son pays, explique l’entraîneur, c’est une opportunité incroyable de prendre du plaisir, d’aider l’équipe à bien jouer et à gagner. Ce genre de situation est toujours douloureux, mais Christian est fort mentalement et il fait tout pour revenir au plus vite. »

Si l’attaquant est opérationnel, le onze de départ ne devrait pas bouger. Dans le cas contraire, un remaniement s’impose : Malik Tillman monterait-il d’un cran ? Le but de Gio Reyna lui ouvrirait-il les portes de la titularisation ? La vitesse de Tim Weah, l’énergie de Brenden Aaronson ou le flair d’Alex Zendejas pourraient-ils faire la différence ?

De nombreuses inconnues et autant d’options. Pochettino espère toutefois ne pas avoir à en utiliser une seule vendredi.

« Christian est incroyable, et il l’a prouvé contre le Paraguay », a déclaré Tim Weah. « Son talent et ce qu’il est capable de faire avec le ballon sont formidables pour nous. Ça nous aide en tant qu’équipe, et pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de jouer. Je suis super fier de lui, et j’espère qu’il sera prêt pour le prochain match. »