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Ryan Tolmich

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« Trouver le bon équilibre » : Mauricio Pochettino et son groupe s’efforcent de percer la solide défense des Socceroos, tandis que la présence de Christian Pulisic reste incertaine. Voici les cinq clés du match de Coupe du monde entre les États-Unis et l’Australie

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
Australie
FEATURES
États-Unis vs Australie

Alors que la participation de Christian Pulisic reste incertaine, l'équipe nationale américaine doit trouver la faille face à la défense imposante de l'Australie, gérer le jeu physique des Socceroos et conserver son équilibre lors de ce match crucial de la phase de poules de la Coupe du monde.

SEATTLE – L’ambiance demeure excellente au sein de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Cette atmosphère positive ne surprend personne : une entame de Coupe du monde conclue par une victoire 4-1 face au Paraguay donne logiquement le sourire et renforce la confiance.

Néanmoins, l’euphorie peut s’évaporer aussi vite qu’elle est arrivée dans un tournoi, et c’est pourquoi le sourire s’est légèrement estompé depuis cette victoire éclatante. Tous les regards sont désormais tournés vers le prochain adversaire, l’Australie, un match encore plus décisif pour la suite de la Coupe du monde.

Les scénarios sont clairs : une victoire, et les États-Unis prendraient très probablement la première place du groupe synonyme de qualification pour les huitièmes de finale ; un nul, et tout se jouerait lors de l’ultime rencontre face à la Turquie ; une défaite, et l’édifice bâti après le match d’ouverture risquerait de s’effondrer aussitôt.

En résumé, la rencontre de vendredi revêt une importance capitale pour les deux sélections. Voici les cinq points clés qui devraient sceller le sort de cette deuxième journée de phase de groupes…

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La situation de Pulisic

    C’est le match décisif, bien sûr. Tout repose sur le mollet d’un seul homme. Si ce mollet tient bon, tant mieux, tout se passe comme d’habitude. Sinon ? Eh bien, c’est là que les choses deviennent intéressantes. 

    Tout au long de la semaine, le staff médical a gardé le flou sur son cas : l’attaquant s’est contenté de séances individuelles axées sur la musculation et des exercices d’entretien, quand les médias ont pu l’apercevoir. Interrogé jeudi, Mauricio Pochettino a confirmé que le feu vert ne serait donné qu’au dernier moment.

    « Il s’est entraîné individuellement toute la semaine, mais comme toujours, je pense que ce soir, à la veille du match, nous aurons une réunion avec notre équipe médicale, et nous évaluerons l’ensemble du groupe de joueurs ; demain, nous communiquerons ce dont nous aurons convenu ce soir », a déclaré Pochettino. « Son état s’améliore. Il va beaucoup mieux depuis vendredi. Nous verrons bien. S’il n’est pas opérationnel pour demain, il devrait l’être pour le match suivant, mais il fait tout pour être prêt.

    « Pour tout joueur attaché à son pays, explique l’entraîneur, c’est une opportunité incroyable de prendre du plaisir, d’aider l’équipe à bien jouer et à gagner. Ce genre de situation est toujours douloureux, mais Christian est fort mentalement et il fait tout pour revenir au plus vite. »

    Si l’attaquant est opérationnel, le onze de départ ne devrait pas bouger. Dans le cas contraire, un remaniement s’impose : Malik Tillman monterait-il d’un cran ? Le but de Gio Reyna lui ouvrirait-il les portes de la titularisation ? La vitesse de Tim Weah, l’énergie de Brenden Aaronson ou le flair d’Alex Zendejas pourraient-ils faire la différence ?

    De nombreuses inconnues et autant d’options. Pochettino espère toutefois ne pas avoir à en utiliser une seule vendredi. 

    « Christian est incroyable, et il l’a prouvé contre le Paraguay », a déclaré Tim Weah. « Son talent et ce qu’il est capable de faire avec le ballon sont formidables pour nous. Ça nous aide en tant qu’équipe, et pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de jouer. Je suis super fier de lui, et j’espère qu’il sera prêt pour le prochain match. »

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Analyse de l'Australie

    Le mot de la semaine est « géant ». Le plus petit des trois défenseurs centraux, Alessandro Circati, atteint tout de même 1,90 m. L’Australie aligne ainsi une défense imposante, et les Socceroos exploitent cette stature pour mettre leurs adversaires en difficulté.

    C’est exactement ce qu’ils ont fait face à la Turquie lors du dernier match. Malgré la présence de stars de premier plan comme Arda Güler, Kenan Yıldız et Hakan Çalhanoğlu, la Turquie n’a guère pu faire autre chose que de se heurter à un véritable mur australien. On ne stoppe pas une telle équipe grâce au seul hasard : il faut de la technique, de l’organisation et cette petite touche de puissance physique supplémentaire qui déséquilibre les adversaires. 

    « Toute la défense est très solide », constate Aaronson. « C’est très difficile de les affronter. On sait qu’ils alignent cinq défenseurs imposants. »

    L’équipe nationale américaine possède toutefois des atouts pour répondre à ce défi physique : des éléments comme Tillman, Folarin Balogun, Weston McKennie et Sergino Dest, aguerris aux exigences du football européen, connaissent la marche à suivre. Reste à savoir s’ils parviendront, cette fois encore, à créer les occasions nécessaires pour percer un verrou défensif qui semblait impossible à ouvrir lors de la dernière sortie des Socceroos. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sur le comptoir, veillez à faire preuve de prudence

    Contre le Paraguay, les États-Unis ont exercé un pressing haut. Dès la perte du ballon, les joueurs en maillot rayé rouge et blanc se sont projetés en bloc pour étouffer l’adversaire. Les défenseurs centraux sont montés au-delà de la ligne médiane afin de récupérer le cuir et de relancer immédiatement l’attaque. Ce choix tactique s’est révélé payant : les Américains ont systématiquement repris le contrôle avant que le Paraguay ne puisse se montrer dangereux. 

    Mais l’Australie présente un profil différent, animée par la vitesse fulgurante de Nestory Irakunda, capable de débloquer une rencontre à tout moment, surtout face à une charnière centrale comprenant un joueur de 38 ans et un autre fraîchement revenu de blessure à la cheville. 

    « Il s’agit simplement de veiller à notre équilibre et de nous montrer proactifs », explique Antonee Robinson. « Si jamais nous perdons le ballon, nous devons être prêts à réagir rapidement et à nous replacer pour que la contre-attaque ne soit pas trop dangereuse. »

    À Pochettino de trouver le bon équilibre : maintenir la même intensité qu’face au Paraguay ou opter pour une approche plus prudente. Les deux stratégies comportent un risque ; l’entraîneur doit simplement faire le bon choix. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La bataille du milieu de terrain

    Les tactiques offensives de l’équipe nationale américaine face au Paraguay étaient à la fois complexes et remarquablement simples. Pour bien les comprendre, il suffisait d’observer le milieu de terrain. 

    À plusieurs reprises, McKennie et Tillman ont percé la défense paraguayenne avec force. Ils se sont enfoncés plus profondément que ne l’auraient fait la plupart des milieux, contraignant le Paraguay à réagir. Dès lors, un espace se créait pour le joueur resté en appui, déclenchant un effet domino : un coéquipier venait aussitôt occuper le terrain ainsi libéré. Il ne restait plus qu’à repérer qui, de Pulisic, Balogun ou Dest, héritait d’un intervalle immense. C’est ainsi que l’on nourrit une attaque. 

    « La veille du match, nous avons fait le point avec Mauricio : nous avons parlé des déplacements, des zones où nous devions nous couvrir mutuellement, et de la manière dont cela se traduisait en transition, avec et sans le ballon », explique Tyler Adams. « Je pense que nous étions à l’aise avant le match, car nous savions à quoi ressemblaient ces mouvements. »

    Un véritable coup de maître, mais est-il reproductible ? L’Australie possède des milieux de terrain de haut niveau, mieux armés pour contenir les courses des Américains. Elle pourrait y parvenir grâce à son propre talent. Ou en taclant sans préavis quiconque s’aventure à sa portée. 

    Les États-Unis, attendus en maîtres du ballon, devront lire rapidement la réponse australienne. Si les « Socceroos » parviennent à étouffer ces courses, les Américains auront alors tout intérêt à pivoter vers un plan B ; faute de quoi, la frustration pourrait être au rendez-vous, comme celle de la Turquie lors de leur précédente sortie. 

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    « Ce n’était pas un match amical »

    L’équipe nationale masculine des États-Unis évolue sur un fil d’émotions. C’est précisément ce que recherche Pochettino : il veut que ses joueurs se nourrissent de l’enthousiasme du public, captent cette énergie et la transforment en intensité. Cela dit, l’Australie connaît bien ce niveau d’intensité.

    Rappelons que, lors de leur confrontation à l’automne, les États-Unis l’ont emporté 2-1 au Dick’s Sporting Goods Park, mais au prix de plusieurs blessés, dont Christian Pulisic, après un duel très physique avec les Socceroos.

    « C’était un match non officiel, pas un match amical », a déclaré Pochettino. « Avez-vous vu le match ? Ce n’était pas un match amical. »

    Une intensité qui constitue la norme, surtout en Coupe du monde, et qui devrait logiquement monter d’un cran vendredi.

    Un récent échange médiatique entre les deux camps a encore fait monter la température : chaque sélection estime que l’autre la sous-estime et se dit capable de remporter la poule. Or terminer en tête est crucial dans un tournoi, et avec les nouveaux critères de départage, le vainqueur de vendredi prendra une sérieuse option sur la première place.

    Vendredi, la rencontre se jouera donc sur la capacité à gérer cette intensité et ces émotions. Il y aura des duels, des fautes à la limite du règlement et des décisions arbitrales sous tension. L’équipe qui gardera son sang-froid aura sans doute l’avantage.

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