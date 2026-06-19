SEATTLE – L’ambiance demeure excellente au sein de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Cette atmosphère positive ne surprend personne : une entame de Coupe du monde conclue par une victoire 4-1 face au Paraguay donne logiquement le sourire et renforce la confiance.
Néanmoins, l’euphorie peut s’évaporer aussi vite qu’elle est arrivée dans un tournoi, et c’est pourquoi le sourire s’est légèrement estompé depuis cette victoire éclatante. Tous les regards sont désormais tournés vers le prochain adversaire, l’Australie, un match encore plus décisif pour la suite de la Coupe du monde.
Les scénarios sont clairs : une victoire, et les États-Unis prendraient très probablement la première place du groupe synonyme de qualification pour les huitièmes de finale ; un nul, et tout se jouerait lors de l’ultime rencontre face à la Turquie ; une défaite, et l’édifice bâti après le match d’ouverture risquerait de s’effondrer aussitôt.
En résumé, la rencontre de vendredi revêt une importance capitale pour les deux sélections. Voici les cinq points clés qui devraient sceller le sort de cette deuxième journée de phase de groupes…