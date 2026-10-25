Troubles en Catalogne et souvenirs de 2019 : le Clasico sera-t-il reporté ?

La place de Catalogne et ses alentours ont été le théâtre, samedi soir, d'affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de la police catalane, après qu'un rassemblement appelé par des comptes sur les réseaux sociaux a dégénéré en actes de violence et de vandalisme. L'agence Reuters a indiqué que la police avait arrêté près de 100 personnes, dont 27 mineurs, tandis que plus de 30 sites ont été incendiés et que 14 établissements commerciaux ont été vandalisés ou pillés, selon les déclarations de la ministre de l'Intérieur du gouvernement catalan, Núria Parlon.

Les incidents ont notamment consisté en l'incendie de conteneurs et de mobilier dans les rues, l'érection de barricades et des jets de pierres et d'objets contondants sur la police, tandis que des commerces de la zone ont fermé leurs portes par crainte d'être vandalisés. La police a appelé les citoyens à s'éloigner de la place de Catalogne et de ses alentours pour préserver leur sécurité.

Selon le journal « La Vanguardia » et la radiotélévision publique espagnole, les appels au rassemblement se sont propagés via des groupes sur Internet, à l'image d'un mouvement de contestation étudiante en France. Les rapports n'ont pas établi de lien direct entre ces mouvements et le match entre le Barça et le Real Madrid.