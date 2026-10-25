Troubles en Catalogne et souvenirs de 2019 : le Clasico sera-t-il reporté ?

L'histoire de cette confrontation n'est pas exempte d'un précédent clair où des craintes sécuritaires ont été liées à la décision de la reporter. En octobre 2019, il avait été décidé de reporter le match entre le Barça et le Real Madrid, qui devait se dérouler au Camp Nou, après une vague de manifestations et de troubles en Catalogne, consécutive aux peines de prison prononcées à l'encontre de plusieurs dirigeants du mouvement indépendantiste.
La Liga espagnole avait expliqué, dans un communiqué officiel à l'époque, qu'elle était intervenue pour empêcher la tenue du match à sa date initiale en raison de la situation sécuritaire dans la région et des informations qu'elle avait reçues concernant la possibilité que des groupes non pacifiques exploitent cette rencontre.
La Ligue avait proposé d'intervertir les deux stades afin que le match se dispute à Madrid, mais les deux clubs n'avaient pas accepté cette proposition, avant que la Fédération espagnole ne décide d'organiser la rencontre le 18 décembre 2019. En décembre de la même année, les autorités avaient mis en place une vaste opération de sécurité avant le match reporté, dans un contexte de craintes de tentatives de perturbation de la part du mouvement « Tsunami Democràtic », qui avait appelé à exploiter l'attention mondiale portée au Clásico pour faire passer des messages politiques.
Mais cela ne signifie pas nécessairement que le même scénario se reproduira en 2026, car le contexte des manifestations actuelles diffère de la crise de 2019, et il n'existe à ce jour aucune information officielle prouvant l'existence d'un plan visant à perturber le match d'aujourd'hui.
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