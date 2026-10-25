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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Troubles en Catalogne et souvenirs de 2019 : le Clasico sera-t-il reporté ?

FC Barcelone vs Real Madrid
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Espagne

Rebondissements inattendus la nuit du choc entre le Barça et le Real Madrid

Tous les regards se tournent vers le Spotify Camp Nou, ce dimanche soir, pour suivre la confrontation entre le Barça et le Real Madrid lors du Clasico de Liga, dans le cadre de la dixième journée, dans un climat sécuritaire tendu dans la cité catalane, après les émeutes qu'a connues le centre de Barcelone samedi soir et qui ont entraîné le saccage de magasins, l'incendie de biens et l'arrestation d'environ 100 personnes.

Ces événements ont remis au premier plan les interrogations concernant les mesures de sécurité entourant cette rencontre tant attendue, d'autant que les autorités espagnoles avaient déjà classé le Clasico comme un match à haut risque, plusieurs jours avant le déclenchement des troubles.


  • Que se passe-t-il en Catalogne ?

    La place de Catalogne et ses alentours ont été le théâtre, samedi soir, d'affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de la police catalane, après qu'un rassemblement appelé par des comptes sur les réseaux sociaux a dégénéré en actes de violence et de vandalisme. L'agence Reuters a indiqué que la police avait arrêté près de 100 personnes, dont 27 mineurs, tandis que plus de 30 sites ont été incendiés et que 14 établissements commerciaux ont été vandalisés ou pillés, selon les déclarations de la ministre de l'Intérieur du gouvernement catalan, Núria Parlon.

    Les incidents ont notamment consisté en l'incendie de conteneurs et de mobilier dans les rues, l'érection de barricades et des jets de pierres et d'objets contondants sur la police, tandis que des commerces de la zone ont fermé leurs portes par crainte d'être vandalisés. La police a appelé les citoyens à s'éloigner de la place de Catalogne et de ses alentours pour préserver leur sécurité.

    Selon le journal « La Vanguardia » et la radiotélévision publique espagnole, les appels au rassemblement se sont propagés via des groupes sur Internet, à l'image d'un mouvement de contestation étudiante en France. Les rapports n'ont pas établi de lien direct entre ces mouvements et le match entre le Barça et le Real Madrid.

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  • Clásico à haut risque

    La commission permanente relevant de la commission gouvernementale espagnole de lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport avait classé la confrontation entre le Barça et le Real Madrid comme un match à haut risque le 14 octobre, soit dix jours avant les incidents.

    Selon les journaux « As » et « Mundo Deportivo », ce classement est lié à la nécessité de renforcer les mesures de sécurité avant, pendant et après le match, compte tenu de la sensibilité de la rencontre et de la tension sportive qui l'accompagne.

    Ils ont évoqué la mise en place d'un dispositif de sécurité spécial autour du stade et des zones de rassemblement des supporters, mais le moment de la décision est important : le classement a été publié avant les troubles de samedi, et les incidents ne peuvent donc pas être considérés comme à l'origine de celle-ci. De même, selon les informations disponibles au moment de la rédaction de ce rapport, aucune annonce officielle concernant le report ou l'annulation du Clasico en raison des événements survenus au centre-ville n'a été faite.

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  • Précédent d'octobre 2019 : les troubles reportent le Clásico

    L'histoire de cette confrontation n'est pas exempte d'un précédent clair où des craintes sécuritaires ont été liées à la décision de la reporter. En octobre 2019, il avait été décidé de reporter le match entre le Barça et le Real Madrid, qui devait se dérouler au Camp Nou, après une vague de manifestations et de troubles en Catalogne, consécutive aux peines de prison prononcées à l'encontre de plusieurs dirigeants du mouvement indépendantiste.

    La Liga espagnole avait expliqué, dans un communiqué officiel à l'époque, qu'elle était intervenue pour empêcher la tenue du match à sa date initiale en raison de la situation sécuritaire dans la région et des informations qu'elle avait reçues concernant la possibilité que des groupes non pacifiques exploitent cette rencontre.

    La Ligue avait proposé d'intervertir les deux stades afin que le match se dispute à Madrid, mais les deux clubs n'avaient pas accepté cette proposition, avant que la Fédération espagnole ne décide d'organiser la rencontre le 18 décembre 2019. En décembre de la même année, les autorités avaient mis en place une vaste opération de sécurité avant le match reporté, dans un contexte de craintes de tentatives de perturbation de la part du mouvement « Tsunami Democràtic », qui avait appelé à exploiter l'attention mondiale portée au Clásico pour faire passer des messages politiques.

    Mais cela ne signifie pas nécessairement que le même scénario se reproduira en 2026, car le contexte des manifestations actuelles diffère de la crise de 2019, et il n'existe à ce jour aucune information officielle prouvant l'existence d'un plan visant à perturber le match d'aujourd'hui.

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  • Le coup d'envoi du Clasico de ce soir pourrait-il être affecté ?

    Jusqu'à présent, les événements de la journée d'hier, samedi, imposent un défi sécuritaire supplémentaire à la ville, mais le lien entre les émeutes et l'éventualité d'un report du Clásico demeure du domaine de l'interrogation, et non de l'information confirmée. Le classement à haut risque existait au préalable, et ni la Liga, ni la Fédération espagnole, ni les deux clubs n'ont annoncé de changement de la date de la rencontre en raison des troubles.

    Les indicateurs décisifs des prochaines heures restent liés à toute mise à jour officielle de la police catalane ou des organisateurs concernant les déplacements des supporters, les mesures de sécurité autour du Camp Nou et la mesure dans laquelle l'accès au stade pourrait être affecté. Et jusqu'à la publication d'une annonce officielle, rien ne justifie d'affirmer avec certitude que la tenue du Clásico serait désormais menacée.

    Par ailleurs, le match entre le Barça et le Real Madrid qui était prévu le 26 octobre 2019 avait fait l'objet d'une décision de report environ une semaine avant sa date initiale. Cette fois-ci, prendre une décision similaire à la dernière minute serait plus complexe, compte tenu des dispositions sécuritaires et organisationnelles, des déplacements des supporters, des engagements de diffusion télévisée et d'autres éléments.

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