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« Trop tôt » : selon une ancienne gloire ayant conquis quatre titres sous Sir Alex Ferguson, Manchester United est déjà hors de la course au titre en Premier League
Mourinho et Amorim n’ont pas réussi à reproduire le succès de Ferguson
De grands projets à court et à long terme sont en préparation : Sir Jim Ratcliffe et le groupe de copropriétaires d’INEOS s’apprêtent à lancer la construction d’un nouveau stade estimé à 2 milliards de livres sterling, qui doit faire de Manchester le « Wembley du Nord ».
Les administrateurs évoquent déjà publiquement le « Projet 150 », qui vise à voir les équipes masculine et féminine dominer sur le plan national avant un anniversaire majeur du club.
En Premier League, aucun succès tangible n’a été obtenu depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Le technicien écossais a offert treize titres et deux Ligues des champions au « Théâtre des Rêves », mais marcher dans ses pas s’est révélé quasi impossible.
David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag et Ruben Amorim ont tous échoué à ramener United au sommet du championnat national ; c’est désormais à Carrick de relever ce défi.
Il a qualifié Old Trafford pour la plus haute compétition européenne et s’attèle à renforcer l’effectif lors de ce mercato. Selon certains observateurs, quelques renforts ciblés suffiraient pour que Manchester United vise à nouveau le trône national.
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Manchester United figurera-t-il parmi les prétendants au titre de Premier League lors de la saison 2026-2027 ?
Interrogé sur la capacité des Red Devils à dépasser leurs « voisins bruyants » de City et à passer du statut de prétendants à celui de véritables challengers, Silvestre – s’exprimant grâce à BetVictor Online Casino – a déclaré àGOAL : « Honnêtement, je ne pense pas qu’ils voient les choses sous cet angle. Les Citizens dominent Manchester depuis plusieurs années, mais l’essentiel est ailleurs : United doit avant tout progresser par rapport à la saison précédente, gagner en constance et performer sur tous les tableaux.
Pour que le club trouve une certaine stabilité avec Michael Carrick, que City soit au-dessus ou en dessous, je pense que cela n’a pas d’importance pour les supporters – ce n’est important que les jours de derby. À la fin du championnat, ce qui compte, c’est la Ligue des champions : si vous y participez, vous vous rapprochez inévitablement du titre de champion à un moment donné.
« Je ne pense pas que l’équipe soit prête à se battre pour le titre. Pas en début de saison ; il est trop tôt pour la considérer comme un prétendant au titre. »
Rumeurs de transfert : les Red Devils se renforcent de la défense à l’attaque
Manchester United a renforcé son secteur offensif en réalisant d’importantes dépenses durant l’été 2025, avec notamment les arrivées de Matheus Cunha, Benjamin Sesko et Bryan Mbeumo. Les milieux de terrain Youri Tielemans et Andrey Santos ont quant à eux été recrutés lors du dernier mercato.
Interrogé sur les priorités défensives des Red Devils, l’ancien défenseur Silvestre a répondu : « Le poste de défenseur central n’est pas le plus solide, mais tout le monde doit être opérationnel. L’an passé, le vrai problème était l’absence d’un duo capable de jouer semaine après semaine en raison des blessures. Un seul renfort pourrait suffire pour stabiliser l’axe. Le groupe possède assez de qualité pour passer une bonne saison.
« Les arrières latéraux ? Je pense qu’il faut donner une nouvelle chance aux joueurs cette saison pour qu’ils puissent s’imposer et répondre aux exigences de la Ligue des champions et de la Premier League. Je pense qu’il y a de la qualité, je ne suis pas trop inquiet pour la défense à quatre pour le moment. »
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Un recrutement judicieux pourrait permettre à Manchester United de redevenir un concurrent sérieux
Manchester United dispose d’un effectif fourni en défense centrale, mais le club peine récemment à maintenir tout le monde en forme et à aligner un duo stable. Le départ sur blessure de Lisandro Martinez, sorti boitant de la finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, constitue un nouveau coup dur.
D’autres mouvements sont attendus sur le marché des transferts avant la prochaine date butoir, le 1er septembre, les Red Devils cherchant à constituer un effectif capable de faire taire Silvestre et tous les autres sceptiques, leur objectif commun étant désormais de se hisser tout en haut du classement de la Premier League.
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