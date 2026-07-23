« Trop tôt » : selon une ancienne gloire ayant conquis quatre titres sous Sir Alex Ferguson, Manchester United est déjà hors de la course au titre en Premier League

De grands projets à court et à long terme sont en préparation : Sir Jim Ratcliffe et le groupe de copropriétaires d’INEOS s’apprêtent à lancer la construction d’un nouveau stade estimé à 2 milliards de livres sterling, qui doit faire de Manchester le « Wembley du Nord ».

Les administrateurs évoquent déjà publiquement le « Projet 150 », qui vise à voir les équipes masculine et féminine dominer sur le plan national avant un anniversaire majeur du club.

En Premier League, aucun succès tangible n’a été obtenu depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Le technicien écossais a offert treize titres et deux Ligues des champions au « Théâtre des Rêves », mais marcher dans ses pas s’est révélé quasi impossible.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag et Ruben Amorim ont tous échoué à ramener United au sommet du championnat national ; c’est désormais à Carrick de relever ce défi.

Il a qualifié Old Trafford pour la plus haute compétition européenne et s’attèle à renforcer l’effectif lors de ce mercato. Selon certains observateurs, quelques renforts ciblés suffiraient pour que Manchester United vise à nouveau le trône national.