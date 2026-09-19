Avant cette rencontre, l’entraîneur a écarté les suggestions selon lesquelles le derby serait un match à gagner absolument pour maintenir leur suprématie en championnat. S’exprimant devant les médias, O'Neill a reconnu les dégâts psychologiques qu’une éventuelle troisième défaite de suite pourrait provoquer, tout en maintenant sa position : « Non, il est trop tôt dans la saison pour dire ça. Ce serait formidable si nous pouvions gagner parce que nous pourrions compter huit points d’avance, et nous avons remporté les six précédents matches de championnat.

« Le match est important. C’est un grand match, qu’il se joue en septembre ou en mars. C’est un très grand match. Nous devons être prêts pour ce match. Devons-nous gagner ce match ? Ce serait bien de gagner ; ce ne serait pas idéal de perdre. Cela ferait trois de suite, et bien sûr, psychologiquement, ce serait un coup dur. »