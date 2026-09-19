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« Trop tôt » : Martin O'Neill rejette l'idée d'un match à gagner absolument avant le crucial Old Firm face aux Rangers
Les rivaux de Glasgow se retrouvent à nouveau face à face
Le Celtic s’apprête à recevoir son rival de la même ville, les Rangers, au Celtic Park seulement une semaine après son élimination de la Coupe de la Ligue à Ibrox. Si l’équipe d’O’Neill affiche un parcours sans faute sur la scène nationale avec six victoires consécutives en championnat, sa forme a marqué le pas après deux défaites de suite en coupe et en Ligue Europa. Une victoire ce week-end permettrait au Celtic de porter son avance à huit points sur les Rangers, deuxièmes.
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L’entraîneur du Celtic relativise
Avant cette rencontre, l’entraîneur a écarté les suggestions selon lesquelles le derby serait un match à gagner absolument pour maintenir leur suprématie en championnat. S’exprimant devant les médias, O'Neill a reconnu les dégâts psychologiques qu’une éventuelle troisième défaite de suite pourrait provoquer, tout en maintenant sa position : « Non, il est trop tôt dans la saison pour dire ça. Ce serait formidable si nous pouvions gagner parce que nous pourrions compter huit points d’avance, et nous avons remporté les six précédents matches de championnat.
« Le match est important. C’est un grand match, qu’il se joue en septembre ou en mars. C’est un très grand match. Nous devons être prêts pour ce match. Devons-nous gagner ce match ? Ce serait bien de gagner ; ce ne serait pas idéal de perdre. Cela ferait trois de suite, et bien sûr, psychologiquement, ce serait un coup dur. »
L’entraîneur fait face à une pression croissante
La pression autour d'O'Neill a commencé à s'intensifier après les critiques des supporters sur son approche tactique et son attitude défensive lors de ses dernières interviews d'après-match. Reconnaissant que les questions des supporters et des consultants font partie intégrante du métier, l'entraîneur a déclaré : « C'est la nature du jeu. Il peut m'arriver d'être un peu irritable de temps en temps.
« Parfois, je dois m'en excuser. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne semble pas nous poser de questions quand on gagne des matches. Mais tout le monde a le droit de demander. Au bout du compte, je suis responsable de la composition de l'équipe, je suis responsable de la tactique, et bien sûr je dois être questionné. »
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Les Rangers visent un doublé historique
Les Rangers ont l’occasion d’entrer dans une histoire rare en enchaînant deux victoires consécutives contre le Celtic en l’espace d’une seule semaine, un exploit réalisé seulement à deux reprises auparavant, en 1960 et en 1998.
L’entraîneur des Rangers, Derek McInnes, pourrait également égaler le record de Graeme Souness en remportant ses deux premiers derbies Old Firm à la tête de l’équipe. Minimisant les débats tactiques avant cette rencontre, il a déclaré : « Je pense que parfois, on accorde un peu trop d’importance à la tactique. Je pense qu’on gagne généralement les matches grâce aux moments individuels et au fait que les performances des joueurs soient vraiment très élevées et très solides.
« On ne gagne pas au Celtic Park à moins que tout le monde joue bien. Donc, on doit essayer d’apporter quelque chose de similaire et chercher encore ces améliorations. »
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