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Trop tôt ! Liverpool n’a pas encore ouvert de négociations contractuelles avec Alisson Becker alors que le gardien entre dans les derniers mois de son contrat
Les négociations n’ont pas encore commencé pour le numéro un brésilien
Liverpool se retrouve dans une position familière d’incertitude alors que l’un de ses cadres les plus essentiels approche de la fin de son aventure au club. Alisson est officiellement entré dans la dernière année de son contrat. Alors que le Brésilien doit fêter ses 34 ans en octobre, la direction d’Anfield doit décider si elle s’engage avec son numéro un sur le long terme ou si elle amorce une transition vers une ère plus jeune dans les buts. Actuellement rémunéré à hauteur de 250 000 £ par semaine, le gardien reste l’un des plus gros salaires de l’effectif, ce qui reflète son statut d’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.
Le journaliste reconnu James Pearce a livré une mise à jour peu rassurante pour les supporters qui espéraient une résolution rapide de la situation. S’exprimant dans le podcast Walk On de The Athletic, Pearce a précisé qu’il n’y avait eu aucune avancée concernant un nouveau contrat, toutes les parties semblant satisfaites d’attendre. Le journaliste a déclaré : « Sera-t-il encore là la saison prochaine ? Nous ne le savons pas à l’heure actuelle. D’après ce qu’on m’a dit, c’est tout simplement trop tôt pour tout le monde. Ces discussions n’ont pas encore eu lieu. »
- AFP
L’ombre menaçante de la fenêtre des pré-contrats
Si le climat interne peut être serein, le calendrier impose une échéance claire au géant de la Mersey. En l’état actuel des choses, Alisson sera libre de négocier un précontrat avec des clubs hors d’Angleterre à partir de janvier. Plus tôt dans l’année, le gardien avait été annoncé dans le viseur de la Juventus et, même si ces rumeurs ne se sont pas concrétisées par un transfert, la menace de voir des géants du continent rôder reste élevée.
Les supporters sont logiquement inquiets au vu de l’historique des sagas contractuelles au club, qui se sont souvent étirées jusqu’aux dernières semaines des saisons. Le gardien a rappelé à tout le monde son immense valeur pas plus tard que le week-end dernier, lors d’une victoire 1-0 à Bournemouth. Son incroyable arrêt réflexe pour priver Evanilson d’un but a été l’un des temps forts du match.
Le facteur Mamardashvili
Le processus décisionnel de Liverpool se complique encore avec l’arrivée de Giorgi Mamardashvili. L’international géorgien a été recruté en provenance de Valence l’an dernier et, même s’il n’a pas encore endossé le rôle de titulaire, il est considéré comme le successeur naturel du Brésilien.
Pearce a mis en avant ce conflit potentiel, en soulignant qu’un nouveau contrat pour le vétéran pourrait avoir un effet domino sur le reste du secteur des gardiens. Le journaliste a suggéré que Mamardashvili n’allait pas accepter d’être remplaçant pour une troisième saison consécutive si Alisson restait le choix indiscutable.
- Getty
L’incertitude entoure les intentions d’Alisson à long terme
Il est également possible qu’Alisson lui-même soit prêt à relever un nouveau défi après près d’une décennie sur le Merseyside. Au moment où la saison 2026-2027 prendra fin, il aura passé neuf ans au club, en y remportant tous les trophées majeurs possibles.
En fin de compte, les mois à venir seront cruciaux pour le club afin d’éviter qu’un récit perturbateur ne s’installe. L’analyse de Pearce laisse entendre que, s’il n’y a pas de panique immédiate, l’approche consistant à dire « trop tôt » pourrait rapidement se transformer en « trop tard » si d’autres clubs commencent à avancer leurs arguments dès janvier.
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