Trop tôt ! Liverpool n’a pas encore ouvert de négociations contractuelles avec Alisson Becker alors que le gardien entre dans les derniers mois de son contrat

Liverpool se retrouve dans une position familière d’incertitude alors que l’un de ses cadres les plus essentiels approche de la fin de son aventure au club. Alisson est officiellement entré dans la dernière année de son contrat. Alors que le Brésilien doit fêter ses 34 ans en octobre, la direction d’Anfield doit décider si elle s’engage avec son numéro un sur le long terme ou si elle amorce une transition vers une ère plus jeune dans les buts. Actuellement rémunéré à hauteur de 250 000 £ par semaine, le gardien reste l’un des plus gros salaires de l’effectif, ce qui reflète son statut d’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Le journaliste reconnu James Pearce a livré une mise à jour peu rassurante pour les supporters qui espéraient une résolution rapide de la situation. S’exprimant dans le podcast Walk On de The Athletic, Pearce a précisé qu’il n’y avait eu aucune avancée concernant un nouveau contrat, toutes les parties semblant satisfaites d’attendre. Le journaliste a déclaré : « Sera-t-il encore là la saison prochaine ? Nous ne le savons pas à l’heure actuelle. D’après ce qu’on m’a dit, c’est tout simplement trop tôt pour tout le monde. Ces discussions n’ont pas encore eu lieu. »