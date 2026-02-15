« Trop tôt » - Ella Toone devrait manquer la finale de la Coupe de la Ligue entre Manchester United et Chelsea, car les dernières nouvelles concernant sa blessure excluent également la star anglaise du premier stage des Lionesses en 2026

Ce n'est pas seulement un coup dur pour Manchester United, car Toone manquera la finale de la coupe, mais aussi parce qu'elle risque également d'être absente pour d'autres matchs importants.

Heureusement, la victoire écrasante 3-0 de United contre l'Atlético Madrid en Espagne jeudi soir signifie que le match retour des barrages de la Ligue des champions jeudi prochain n'est pas aussi crucial qu'il aurait pu l'être. Cependant, il y a aussi un match important de FA Cup contre Chelsea le week-end prochain, que Toone manquera.

Les Red Devils affronteront ensuite West Ham et Everton après la finale de la Coupe de la Ligue, deux matchs importants pour assurer leur qualification en Ligue des champions la semaine prochaine, et deux matchs auxquels Toone semble également devoir renoncer, Skinner ayant choisi le derby de Manchester le 29 mars comme date potentielle pour son retour. « J'imagine que nous visons le match contre Manchester City », a-t-il déclaré. « J'espère que nous pourrons alors lui souhaiter la bienvenue. »

Cela signifie que si United se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions comme prévu après sa grande victoire à Madrid, Toone serait également incertaine pour le match aller de cette rencontre, qui se jouera contre le Bayern Munich le 24 ou 25 mars.