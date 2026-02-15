Getty Images
« Trop tôt » - Ella Toone devrait manquer la finale de la Coupe de la Ligue entre Manchester United et Chelsea, car les dernières nouvelles concernant sa blessure excluent également la star anglaise du premier stage des Lionesses en 2026
Confirmé : Ella Toone devrait manquer la finale de la Coupe de la Ligue entre Manchester United et Chelsea
Skinner a confirmé en janvier que Toone souffrait d'une « réaction de stress osseux à la hanche » qui l'écarterait des terrains pendant six à huit semaines. Si la joueuse de 26 ans pouvait revenir à la fin de cette période, ce qui serait optimiste, elle ferait son retour au cours de la première semaine de mars, avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Chelsea le 15 mars.
Cependant, les dernières informations fournies par Skinner sur la numéro 7 de United suggèrent que ce ne sera pas le cas. Lors d'une conférence de presse samedi, on lui a demandé si la participation de Toone à la finale de la Coupe de la Ligue était incertaine, ce à quoi il a répondu : « Potentiellement, oui. C'est probablement un peu trop tôt. »
Explication : quand Toone pourrait revenir après sa blessure et les grands matchs de Manchester United qu'elle pourrait manquer
Ce n'est pas seulement un coup dur pour Manchester United, car Toone manquera la finale de la coupe, mais aussi parce qu'elle risque également d'être absente pour d'autres matchs importants.
Heureusement, la victoire écrasante 3-0 de United contre l'Atlético Madrid en Espagne jeudi soir signifie que le match retour des barrages de la Ligue des champions jeudi prochain n'est pas aussi crucial qu'il aurait pu l'être. Cependant, il y a aussi un match important de FA Cup contre Chelsea le week-end prochain, que Toone manquera.
Les Red Devils affronteront ensuite West Ham et Everton après la finale de la Coupe de la Ligue, deux matchs importants pour assurer leur qualification en Ligue des champions la semaine prochaine, et deux matchs auxquels Toone semble également devoir renoncer, Skinner ayant choisi le derby de Manchester le 29 mars comme date potentielle pour son retour. « J'imagine que nous visons le match contre Manchester City », a-t-il déclaré. « J'espère que nous pourrons alors lui souhaiter la bienvenue. »
Cela signifie que si United se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions comme prévu après sa grande victoire à Madrid, Toone serait également incertaine pour le match aller de cette rencontre, qui se jouera contre le Bayern Munich le 24 ou 25 mars.
Ce n'est pas seulement un coup dur pour Manchester United : la blessure de Toone pose également des problèmes à l'Angleterre.
Manchester United n'est pas le seul club qui devrait subir les conséquences négatives de l'absence prolongée de Toone. Le premier stage de l'Angleterre pour 2026 commence à la fin du mois et comprend les premiers matchs de qualification des Lionesses pour la Coupe du monde féminine 2027, contre l'Ukraine le 3 mars et l'Islande le 7 mars. Cependant, les dernières nouvelles concernant la blessure de Toone l'écartent pratiquement de cette trêve internationale, ce qui est un coup dur pour l'équipe de Sarina Wiegman.
Wiegman dévoilera mardi matin la composition de son équipe pour ces matchs et devra évaluer ses options offensives sans Toone et, semble-t-il, sans Beth Mead, qui souffre d'une fracture du tibia, comme cela a été confirmé cette semaine. L'Angleterre sera largement favorite dans ces deux matchs, mais ne peut se permettre de déraper, car elle est dans le même groupe que l'Espagne et seule l'équipe qui terminera en tête du groupe se qualifiera automatiquement pour le tournoi au Brésil.
Qui d'autre figure sur la liste des blessés de Manchester United ? La nouvelle profondeur de l'effectif sera mise à l'épreuve alors que les absences se multiplient.
Toone est actuellement la grande absente de United, mais l'équipe dispose d'un effectif plus étoffé pour faire face à ce type de blessures après un mercato hivernal fructueux. Cependant, celui-ci est actuellement mis à rude épreuve. L'arrière latérale Anna Sandberg a quitté le terrain en boitant à Madrid en raison d'une blessure au mollet qui sera évaluée dans les prochains jours, tandis que l'attaquante suédoise Fridolina Rolfo a manqué ce match et celui de dimanche contre les London City Lionesses, auquel Melvine Malard était également absente de manière surprenante.
L'ailière Leah Galton reste sur la touche en raison d'une blessure au dos qui l'a empêchée de jouer en 2026, Celin Bizet est une autre attaquante actuellement indisponible car elle se prépare à accueillir son premier enfant, et Hinata Miyazawa participera à la Coupe d'Asie après la rencontre de FA Cup contre Chelsea. Ce tournoi se termine le 21 mars, ce qui exclura probablement l'internationale japonaise de la finale de la Coupe de la Ligue et la contraindra à revenir pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, à condition que les Nadeshiko répondent aux attentes.
