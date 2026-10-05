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« Trop proche d’un match important » : pourquoi Gian Piero Gasperini a empêché Paulo Dybala et Nahuel Molina d’assister aux adieux de Lionel Messi avec l’Argentine
Gasperini prend une décision difficile à la Roma
L'entraîneur de la Roma, Gasperini, a confirmé que Dybala et Molina ne se rendront pas en Amérique du Sud pourla dernière apparition de Messi avec l'Argentine cette semaine. Le légendaire attaquant s'apprête à faire ses adieux définitifs à la scène internationale lors d'un match amical contre le Bénin, le mercredi 7 octobre.
Bien que ni Dybala ni Molina n'aient été appelés pour la trêve internationale en cours, les deux joueurs de la Roma espéraient assister à ce moment chargé d'émotion depuis les tribunes. Les deux joueurs entretiennent un lien profond avec Messi et comptent à eux deux 105 sélections internationales.
Cependant, Gasperini a officiellement bloqué ce voyage transatlantique. Le technicien italien insiste sur le fait qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps pour que les deux joueurs effectuent ce déplacement avant le retour de la Roma à un calendrier national chargé.
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Très loin de l’Argentine
La Roma prépare actuellement une série de matches exigeante après la trêve internationale, à commencer par un choc crucial contre Côme dimanche. Cela sera rapidement suivi d’un énorme test face au Real Madrid.
Gasperini a expliqué cette décision logique lors d’un entretien avec Sky Sport Italia lundi, en soulignant le casse-tête logistique qu’aurait représenté l’envoi de deux joueurs clés à l’autre bout du monde pour une visite protocolaire.
« Nous sommes trop proches d’un match important comme celui de dimanche [pour laisser Dybala et Molina aller et revenir d’Argentine] », a déclaré Gasperini. « L’Argentine est très loin et les envoyer là-bas aurait signifié leur faire faire de très longues heures de vol si près du match, et la Roma a préféré que cela n’arrive pas. »
Des adieux émouvants de l’Argentine
Messi tirera enfin le rideau sur une légendaire carrière internationale qui comprend deux titres en Copa America, des finales de Coupe du monde consécutives et le sommet de la gloire mondiale au cours de la dernière décennie. Il est largement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Gasperini n’a pas tardé à reconnaître l’ampleur exceptionnelle de l’héritage laissé par la superstar.
« Le départ de Messi sera chargé d’émotion », a reconnu Gasperini. « Personnellement, j’ai vu beaucoup de joueurs stars, d’abord en tant que joueur moi-même puis comme entraîneur, mais il est difficile de penser à quelqu’un qui ait accompli ce que Lionel a accompli. Je suis triste de voir sa carrière avec l’Argentine arriver à son terme. »
Alors que Dybala et Molina manquent à l’appel, plusieurs stars de Serie A seront présentes pour cette soirée historique. Le capitaine de l’Inter Lautaro Martinez, l’ailier de la Juventus Nico Gonzalez et la tête d’affiche de Côme Nico Paz figurent tous dans le groupe, aux côtés des coéquipiers à la Roma Leonardo Balerdi, Matias Soule et Santiago Castro.
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La Roma se concentre sur des obligations cruciales pour le club
Pendant que leurs coéquipiers en sélection se préparent pour le match contre le Bénin, Dybala et Molina doivent rester concentrés sur leurs engagements en club en Italie. Dybala est absent de la sélection argentine depuis 2024, tandis que Molina purge actuellement une suspension à la suite de ses agissements à la fin de la finale de la Coupe du monde 2026.
La Roma espère que le fait de conserver deux de ses stars sud-américaines les plus expérimentées au centre d’entraînement portera ses fruits. L’équipe de Gasperini a désespérément besoin de résultats positifs contre Côme et Madrid pour engranger une dynamique essentielle.
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