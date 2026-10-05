« Trop proche d’un match important » : pourquoi Gian Piero Gasperini a empêché Paulo Dybala et Nahuel Molina d’assister aux adieux de Lionel Messi avec l’Argentine

L'entraîneur de la Roma, Gasperini, a confirmé que Dybala et Molina ne se rendront pas en Amérique du Sud pourla dernière apparition de Messi avec l'Argentine cette semaine. Le légendaire attaquant s'apprête à faire ses adieux définitifs à la scène internationale lors d'un match amical contre le Bénin, le mercredi 7 octobre.

Bien que ni Dybala ni Molina n'aient été appelés pour la trêve internationale en cours, les deux joueurs de la Roma espéraient assister à ce moment chargé d'émotion depuis les tribunes. Les deux joueurs entretiennent un lien profond avec Messi et comptent à eux deux 105 sélections internationales.

Cependant, Gasperini a officiellement bloqué ce voyage transatlantique. Le technicien italien insiste sur le fait qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps pour que les deux joueurs effectuent ce déplacement avant le retour de la Roma à un calendrier national chargé.