« Trop gentils ! » - Steven Gerrard exige que Liverpool ajoute de la « méchanceté » à son effectif alors que la légende des Reds fustige le côté trop tendre d’Andoni Iraola après le match nul contre Nottingham Forest

S'exprimant auprès de TNT Sports, l'ancien capitaine de Liverpool Gerrard n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du manque de dureté de l'équipe. Il a suggéré qu'Iraola devait modifier en profondeur l'approche physique de son équipe s'ils veulent rester compétitifs au plus haut niveau.

« Je pense que cette équipe de Liverpool est un peu trop gentille, a déclaré Gerrard. Il lui manque un destructeur. Elle ne fait pas beaucoup de tacles et ne gagne pas beaucoup de duels. C'est une équipe gentille. La prochaine évolution pour cet entraîneur, c'est de changer cette équipe. Elle doit être plus physique et agressive.

« La semaine dernière, ils auraient gagné ce match s'ils avaient été plus présents dans le duel, plus présents dans le tacle, avec des gens prêts à prendre des cartons jaunes, des gens plus méchants, plus pénibles à affronter. Parfois, on gagne les matches d'une autre manière. »

L'icône des Reds a ensuite averti que s'en remettre uniquement à la qualité technique leur coûtera des trophées. « Ils ont beaucoup de bons joueurs techniques, beaucoup de grands talents, mais il leur manque de la méchanceté, et c'est ce que l'entraîneur doit insuffler à cette équipe, a-t-il ajouté. Sinon, quand les grandes récompenses se joueront aux moments clés de la saison, Liverpool ne sera pas au rendez-vous. »



