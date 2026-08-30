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« Trop gentils ! » - Steven Gerrard exige que Liverpool ajoute de la « méchanceté » à son effectif alors que la légende des Reds fustige le côté trop tendre d’Andoni Iraola après le match nul contre Nottingham Forest
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Liverpool trébuche encore
Liverpool a lâché des points pour le deuxième week-end consécutif en arrachant un nul 2-2 de haute lutte contre Nottingham Forest. Malgré 69 % de possession, l’équipe d’Iraola n’a cadré que quatre tirs et a constamment souffert de l’impact physique des visiteurs sur l’ensemble du terrain.
Les locaux ont dû revenir au score à deux reprises au cours de la rencontre. Dan Ndoye a ouvert le score pour Forest à la 24e minute en profitant d’un ballon en profondeur, avant que Morgan Gibbs-White ne transforme un penalty en seconde période après une faute d’Alisson sur Neco Williams. Liverpool s’en est finalement remis à un superbe centre de Cody Gakpo pour offrir un but à Alexander Isak, ainsi qu’à une frappe précise de Victor Munoz, pour arracher un point.
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Gerrard réclame un « destructeur »
S'exprimant auprès de TNT Sports, l'ancien capitaine de Liverpool Gerrard n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du manque de dureté de l'équipe. Il a suggéré qu'Iraola devait modifier en profondeur l'approche physique de son équipe s'ils veulent rester compétitifs au plus haut niveau.
« Je pense que cette équipe de Liverpool est un peu trop gentille, a déclaré Gerrard. Il lui manque un destructeur. Elle ne fait pas beaucoup de tacles et ne gagne pas beaucoup de duels. C'est une équipe gentille. La prochaine évolution pour cet entraîneur, c'est de changer cette équipe. Elle doit être plus physique et agressive.
« La semaine dernière, ils auraient gagné ce match s'ils avaient été plus présents dans le duel, plus présents dans le tacle, avec des gens prêts à prendre des cartons jaunes, des gens plus méchants, plus pénibles à affronter. Parfois, on gagne les matches d'une autre manière. »
L'icône des Reds a ensuite averti que s'en remettre uniquement à la qualité technique leur coûtera des trophées. « Ils ont beaucoup de bons joueurs techniques, beaucoup de grands talents, mais il leur manque de la méchanceté, et c'est ce que l'entraîneur doit insuffler à cette équipe, a-t-il ajouté. Sinon, quand les grandes récompenses se joueront aux moments clés de la saison, Liverpool ne sera pas au rendez-vous. »
La frustration déborde au bord du terrain
Au-delà de leur manque d’agressivité sur le terrain, l’après-midi de Liverpool a été gâché par des vulnérabilités tactiques familières, l’équipe se faisant piéger à plusieurs reprises en contre-attaque. Cependant, Iraola a dirigé sa frustration d’après-match vers le corps arbitral, évoquant une décision litigieuse sur penalty et un étrange retard au moment d’un remplacement impliquant le quatrième arbitre Tim Robinson.
« Avec le penalty, l’action est déjà terminée quand le contact intervient. Et ce n’est pas un contact agressif », a déclaré Iraola. « Mais plus que cela, nous nous sommes plaints des changements. Nous avons dû attendre environ trois minutes.
« Il avait un problème avec le panneau, je ne sais pas s’il ne fonctionnait pas, mais nous voulions clairement faire les changements lors des deux ou trois derniers arrêts de jeu avant le but. »
Il a ajouté : « Un quatrième arbitre professionnel ne peut pas prendre trois minutes. Nous lui avions déjà donné les changements deux ou trois minutes avant. J’étais déjà en colère parce que, lors de l’arrêt de jeu précédent, nous n’avions pas pu faire les changements et ensuite, avant la rentrée de touche, je pensais que nous pouvions le faire. »
Gerrard a rejeté les plaintes de l’entraîneur comme une diversion, en déclarant : « On peut comprendre la frustration : de nos jours, avec toute la technologie, cela ne peut pas prendre trois minutes pour effectuer un triple changement. Mais je pense que c’est un petit problème par rapport au problème global, parce que c’est un but qui peut être évité. »
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Iraola doit trouver des solutions
Iraola fait face à un défi grandissant pour insuffler à son équipe l'agressivité défensive qui lui manque. Alors que les adversaires ont désormais bien identifié la vulnérabilité de Liverpool aux contre-attaques et sa réticence à s'engager dans les duels physiques, l'entraîneur doit rapidement trouver le juste équilibre entre maîtrise technique et solidité tactique pour maintenir sa saison sur les rails.
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