« Trop fort pour la Bundesliga ! » Vives critiques à l'encontre d'Harry Kane pour son transfert au FC Bayern

Harry Kane (213 buts), deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League derrière Alan Shearer (260), n’a décroché son premier titre qu’après avoir quitté Tottenham pour Munich. Selon Owen, le sacre en Bundesliga avec le club le plus titré d’Allemagne « n’a jamais vraiment défini » l’ampleur de son talent, « car le Bayern gagne presque toujours le championnat. Si le Bayern avait remporté la Ligue des champions, nous verrions peut-être les choses différemment – mais ce n’est pas le cas. »

Owen admire néanmoins le fait que le jeu de Kane ne cesse de « s’améliorer » même à 32 ans. Le buteur n’est pas un joueur comme Lionel Messi ou Kylian Mbappé, « et pourtant, il est sans aucun doute le meilleur buteur du monde », a souligné Owen. Les critiques concernant son transfert ne modifient pas l’opinion qu’Owen a de lui : « C’est un grand footballeur, un capitaine exceptionnel et une personne formidable. Mais surtout, c’est un modèle. Un modèle qui montre qu’il n’est pas nécessaire d’être Lionel Messi, Pelé ou Diego Maradona. »

Aux États-Unis, Kane a récemment dépassé Gary Lineker pour prendre la tête du classement des meilleurs buteurs anglais en Coupe du monde. Mercredi (18 h 00 CEST, ARD et MagentaTV), l’attaquant du Bayern Munich affrontera la RD Congo avec l’Angleterre en seizièmes de finale.