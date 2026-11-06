Interrogé à ce sujet, Ball, l’ancien défenseur d’Everton, qui s’exprimait en partenariat avec NetBet Sport, a déclaré à GOAL : « Peut-être. Nous essayons encore de comprendre ce qui se passe réellement. Pour l’instant, le club et Jack ne disent pas grand-chose, alors j’espère que tout va bien pour lui.

« C’est un footballeur absolument incroyable. Quand il est en forme, il est de loin l’un des meilleurs joueurs d’Everton. Il aime le football, c’est un garçon tellement sympathique que tout le monde l’apprécie. Le club l’adore, c’est pour cela que nous sommes revenus le chercher, pour ce qu’il apporte sur le terrain comme en dehors. Mais il semble malheureusement avoir aussi quelques problèmes. J’espère qu’ils pourront être réglés.

« Il attire l’attention et, évidemment, il ne s’aide pas toujours. Ce n’est plus un jeune joueur. Quand on est jeune, on peut commettre ce genre d’erreurs, nous l’avons tous fait, mais il arrive maintenant à un âge où il pense probablement à la fin de sa carrière.

« Mais ses performances à Everton, ses premières touches de balle sont incroyables. Quand on le voit jouer en direct au stade, tout semble trop facile pour lui. Peut-être que les supporters lui adressent quelques reproches parce qu’il joue en deçà de ses capacités et ralentit un peu le jeu, mais ses adversaires ne savent tout simplement pas comment le marquer ni quoi faire face à son aisance balle au pied. C’est donc dommage de ne pas avoir pu voir cela plus souvent en Premier League.

« C’est un joueur qui devrait évoluer en Premier League et j’espère qu’il pourra redresser la situation. David Moyes a dit qu’il aurait ses chances. Quand ? Qui sait. C’est à Jack de regagner sa place dans le onze de départ de David Moyes, mais la Premier League et Everton Football Club se portent mieux avec Jack Grealish. Je croise les doigts et j’espère qu’il restera. »