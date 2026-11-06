« Trop facile pour lui » : Quel avenir pour Jack Grealish, en difficulté à Everton, alors qu’un ancien joueur du club évoque son départ de la Premier League en 2027 ?
Grealish, l’homme aux 100 millions de livres sterling, ne peut toujours pas être retenu dans l’équipe
David Moyes a confirmé que Grealish resterait indisponible pour la réception de Coventry, tout juste promu, par Everton vendredi. Ce match sera le dernier d’Everton avant la pause des compétitions nationales liée à la trêve internationale de novembre.
Le joueur, qui compte 39 sélections avec l’Angleterre et dont le transfert d’Aston Villa à Manchester City avait coûté 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars), ne rejouera donc pas en compétition avant le 23 novembre au plus tôt.
Sa dernière apparition remonte au 17 octobre, contre Chelsea, et il a déjà manqué trois matches. L’absence de Grealish dans les plans de Moyes avait d’abord été attribuée à un « manquement à la discipline du club », avant qu’il ne soit jugé inapte à jouer.
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Un international anglais sera libre de tout contrat en 2027
On attendait davantage du vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions lors de son retour dans le Merseyside pour un deuxième prêt. Il avait la possibilité de prolonger son séjour au Hill Dickinson Stadium, mais devrait se retrouver libre à la fin de la saison, à l’expiration de son lucratif contrat avec Manchester City.
La suite suscite de sérieuses interrogations. Grealish pourrait-il être tenté de s’éloigner de l’attention dont il fait l’objet en Premier League et de tenter sa chance ailleurs, des équipes aux États-Unis pouvant lui permettre de poursuivre le rêve américain ?
Grealish pourrait-il chercher un nouveau défi en dehors de l’Angleterre ?
Interrogé à ce sujet, Ball, l’ancien défenseur d’Everton, qui s’exprimait en partenariat avec NetBet Sport, a déclaré à GOAL : « Peut-être. Nous essayons encore de comprendre ce qui se passe réellement. Pour l’instant, le club et Jack ne disent pas grand-chose, alors j’espère que tout va bien pour lui.
« C’est un footballeur absolument incroyable. Quand il est en forme, il est de loin l’un des meilleurs joueurs d’Everton. Il aime le football, c’est un garçon tellement sympathique que tout le monde l’apprécie. Le club l’adore, c’est pour cela que nous sommes revenus le chercher, pour ce qu’il apporte sur le terrain comme en dehors. Mais il semble malheureusement avoir aussi quelques problèmes. J’espère qu’ils pourront être réglés.
« Il attire l’attention et, évidemment, il ne s’aide pas toujours. Ce n’est plus un jeune joueur. Quand on est jeune, on peut commettre ce genre d’erreurs, nous l’avons tous fait, mais il arrive maintenant à un âge où il pense probablement à la fin de sa carrière.
« Mais ses performances à Everton, ses premières touches de balle sont incroyables. Quand on le voit jouer en direct au stade, tout semble trop facile pour lui. Peut-être que les supporters lui adressent quelques reproches parce qu’il joue en deçà de ses capacités et ralentit un peu le jeu, mais ses adversaires ne savent tout simplement pas comment le marquer ni quoi faire face à son aisance balle au pied. C’est donc dommage de ne pas avoir pu voir cela plus souvent en Premier League.
« C’est un joueur qui devrait évoluer en Premier League et j’espère qu’il pourra redresser la situation. David Moyes a dit qu’il aurait ses chances. Quand ? Qui sait. C’est à Jack de regagner sa place dans le onze de départ de David Moyes, mais la Premier League et Everton Football Club se portent mieux avec Jack Grealish. Je croise les doigts et j’espère qu’il restera. »
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Deux prêts perturbés pour Grealish au Hill Dickinson
Le premier passage de Grealish à Everton a été écourté par une blessure malvenue, avec une fracture de fatigue ayant finalement nécessité une opération au pied gauche. Avant cette blessure, il avait retrouvé un certain élan dans sa carrière.
Il n’a disputé que huit matches cette saison et attend toujours son premier but de la saison 2026-2027. Reste à savoir si Everton lui offrira une nouvelle chance de repartir de zéro, permettant à ce joueur au talent évident de se concentrer à nouveau sur ses performances sur le terrain.
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