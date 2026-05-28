« Trop égoïste ! » : une légende du football français estime que Kylian Mbappé « n'est pas un leader » et propose deux autres candidats plus aptes au rôle de capitaine en vue de la Coupe du monde 2026

Mbappé est sans doute le visage incontesté du football français, mais Leboeuf doute de sa capacité à inspirer ses coéquipiers. L’ancien défenseur de Chelsea et champion du monde 1998 avec les Bleus estime que l’individualisme de l’attaquant l’empêche d’être un leader naturel dans l’équipe de Didier Deschamps.

« Non, Kylian Mbappé n’est pas un leader à mes yeux, car il est trop égoïste dans sa façon de penser », a tranché Leboeuf auprès de SportsBoom. « Je ne le connais pas. Je ne l’ai croisé qu’une fois, en équipe de France, peu après son arrivée au Paris Saint-Germain. C’est un garçon remarquable, bien élevé, mais sa vision du football ne correspond pas à mes valeurs du jeu. »