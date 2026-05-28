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« Trop égoïste ! » : une légende du football français estime que Kylian Mbappé « n'est pas un leader » et propose deux autres candidats plus aptes au rôle de capitaine en vue de la Coupe du monde 2026
« Cela ne correspond pas à mes valeurs » Le joueur a déclaré que le comportement de l’adversaire n’était pas en phase avec ses principes personnels, soulignant ainsi une divergence morale qui, selon lui, n’a pas sa place sur un terrain de football.
Mbappé est sans doute le visage incontesté du football français, mais Leboeuf doute de sa capacité à inspirer ses coéquipiers. L’ancien défenseur de Chelsea et champion du monde 1998 avec les Bleus estime que l’individualisme de l’attaquant l’empêche d’être un leader naturel dans l’équipe de Didier Deschamps.
« Non, Kylian Mbappé n’est pas un leader à mes yeux, car il est trop égoïste dans sa façon de penser », a tranché Leboeuf auprès de SportsBoom. « Je ne le connais pas. Je ne l’ai croisé qu’une fois, en équipe de France, peu après son arrivée au Paris Saint-Germain. C’est un garçon remarquable, bien élevé, mais sa vision du football ne correspond pas à mes valeurs du jeu. »
- AFP
Autres candidats au brassard de capitaine des Bleus
Bien que Mbappé porte actuellement le brassard de capitaine, Leboeuf estime que d’autres joueurs possèdent les qualités de dévouement nécessaires pour assumer ce rôle. L’ancien international de 58 ans cite ainsi William Saliba, défenseur d’Arsenal, et le milieu chevronné N’Golo Kanté comme des exemples de joueurs qui placent naturellement les besoins de l’équipe avant leur propre gloire individuelle.
« C’est pour ça que j’apprécie des joueurs comme William Saliba et N’Golo Kanté, des joueurs prêts à se sacrifier pour l’équipe », explique Leboeuf. « C’est ça qui fait la différence pour moi, et c’est ce qui compte le plus à mes yeux. Antoine Griezmann, lui aussi, était un véritable leader par sa façon de jouer et sa vision du football. J’ai apprécié la remarque d’Ousmane Dembélé, qui disait qu’en refusant de défendre, l’entraîneur ne le ferait pas jouer ; c’est la réalité du football. Mbappé est une superstar, mais ce n’est pas le meilleur coéquipier au monde ; c’est mon problème. »
Comparaison entre les générations de 1998 et de 2026
Leboeuf a comparé la génération actuelle de talents à la légendaire équipe de 1998, qui comptait notamment Zinédine Zidane et Deschamps. S’il reconnaît que l’époque moderne possède une plus grande puissance de frappe, il affirme que la solidité défensive de sa génération demeure la référence en matière de réussite.
Il a déclaré : « Il est toujours délicat de comparer les générations. Le football a évolué, l’arbitrage aussi, et même le ballon n’est plus le même. Toutefois, je pense que l’actuelle équipe est plus douée offensivement, tandis que nous l’emportions défensivement. À l’époque, notre force était le collectif, et c’est ce qui prime. En 1998, nous avions terminé comme meilleure équipe, marquant, je crois, 15 ou 16 buts pendant la Coupe du monde et n’en concédant qu’un ou deux. Nous avions maîtrisé l’ensemble du jeu, et c’est ce qui fera la différence. Je suis convaincu qu’offensivement, ils n’auront aucun mal à trouver le chemin des filets ; en revanche, garder leur cage inviolée s’avérera plus compliqué pour eux. »
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La saison paradoxale de Mbappé
Mbappé a vécu une saison paradoxale au Real Madrid, où ses exploits individuels éclatants contrastent avec l’échec collectif du club. À 27 ans, il a été désigné Joueur de la saison du Real Madrid pour la deuxième année consécutive grâce à des statistiques personnelles impressionnantes. Pourtant, ses exploits devant les filets ont été éclipsés par les turbulences qui ont secoué le Santiago Bernabéu, les supporters exprimant leur frustration envers leurs propres stars au terme d’une nouvelle saison sans titre majeur.
Sa suprématie statistique est incontestable : il termine meilleur buteur de Liga avec 25 unités, ce qui lui vaut un deuxième Soulier d’or consécutif, et il termine aussi en tête du classement des buteurs en Ligue des champions avec 15 réalisations. Toutes compétitions confondues, l’attaquant a été décisif avec 42 buts et 7 passes décisives en seulement 44 matchs. Depuis son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain, il totalise 86 buts et 12 passes décisives en 103 apparitions ; des statistiques d’élite qui, pourtant, ne se traduisent pas en succès collectif pour le Real Madrid.