« Trop de buts ! » : Enzo Maresca fulmine malgré la victoire 5-3 de Manchester City, leader de la Premier League, après avoir évité de peu une frayeur contre Sunderland

Alors que l’Etihad Stadium a assisté à un thriller à huit buts, l’entraîneur de Manchester City, Maresca, n’était pas du tout d’humeur à célébrer le caractère chaotique de la victoire 5-3 de son équipe contre Sunderland. Ce résultat permet à City de rester la seule équipe de l’élite à afficher un bilan de 100 % après cinq matches, mais la manière dont son équipe a encaissé trois buts face aux visiteurs promus a visiblement frustré le technicien italien lors de ses obligations médiatiques d’après-match.

S’exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final, l’entraîneur de City a clairement affiché son ressenti sur le score. « Trop de buts, trop de buts ! Je préfère [gagner] 1-0, c’est bien mieux », a admis Maresca, soulignant sa préférence pour la solidité défensive plutôt que pour le panache offensif. « Pour être honnête, je préférerais gagner 1-0 plutôt que 5-3, mais je m’attendais à un match très difficile. Je sais à quel point ils sont bons. Sans le ballon, ils sont très agressifs, avec le ballon ils ont différentes armes, Brobbey en est un exemple. Nous avons trouvé un moyen de gagner le match. »