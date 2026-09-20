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FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP
Mohamed Saeed
Traduit par

« Trop de buts ! » : Enzo Maresca fulmine malgré la victoire 5-3 de Manchester City, leader de la Premier League, après avoir évité de peu une frayeur contre Sunderland

E. Maresca
Manchester City
Sunderland
Premier League

Manchester City a conservé son début de saison parfait en Premier League grâce à une victoire haletante à l'Etihad Stadium, mais ce match prolifique a laissé l'entraîneur Enzo Maresca loin d'être satisfait. Malgré trois points d'avance pris en tête du classement, le technicien italien s'en est pris aux largesses défensives de son équipe face à une formation de Sunderland accrocheuse.

  • Maresca exprime sa frustration face à la fragilité défensive

    Alors que l’Etihad Stadium a assisté à un thriller à huit buts, l’entraîneur de Manchester City, Maresca, n’était pas du tout d’humeur à célébrer le caractère chaotique de la victoire 5-3 de son équipe contre Sunderland. Ce résultat permet à City de rester la seule équipe de l’élite à afficher un bilan de 100 % après cinq matches, mais la manière dont son équipe a encaissé trois buts face aux visiteurs promus a visiblement frustré le technicien italien lors de ses obligations médiatiques d’après-match.

    S’exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final, l’entraîneur de City a clairement affiché son ressenti sur le score. « Trop de buts, trop de buts ! Je préfère [gagner] 1-0, c’est bien mieux », a admis Maresca, soulignant sa préférence pour la solidité défensive plutôt que pour le panache offensif. « Pour être honnête, je préférerais gagner 1-0 plutôt que 5-3, mais je m’attendais à un match très difficile. Je sais à quel point ils sont bons. Sans le ballon, ils sont très agressifs, avec le ballon ils ont différentes armes, Brobbey en est un exemple. Nous avons trouvé un moyen de gagner le match. »

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un cauchemar tactique pour l’entraîneur de City

    Le match a été marqué par l'incapacité de City à tenir Sunderland à distance, malgré plusieurs avantages au score au cours de l'après-midi. Antoine Semenyo a été l'homme du match côté locaux, en trouvant le chemin des filets à deux reprises pour mener la charge, tandis qu'Enzo Fernandez et Rayan Cherki ont également participé au festival offensif. Cependant, l'incroyable triplé de Brian Brobbey pour Sunderland a mis en lumière de grosses fissures dans l'arrière-garde de City.

    Maresca s'est montré particulièrement sévère sur la manière dont son équipe a offert des buts à l'adversaire, évoquant un manque de concentration sur les coups de pied arrêtés. « Deux des trois buts que nous avons encaissés étaient trop faciles ; le deuxième but est venu du coup franc rapidement joué de [Granit] Xhaka et cela ne peut pas arriver. Le troisième but est venu d'un autre coup franc. Trop facile, nous avons concédé davantage d'occasions, mais nous avons aussi marqué cinq buts et nous aurions probablement pu en marquer deux ou trois de plus », a expliqué l'entraîneur.

  • Sunderland s’avère être le test ultime

    Malgré les erreurs défensives, Maresca a retenu quelques points positifs dans la manière dont ses joueurs ont géré les exigences physiques du match. Le pressing de haute intensité de Sunderland et sa menace dans le jeu aérien ont représenté un défi différent des batailles tactiques auxquelles City avait été confronté plus tôt dans la saison.

    « Globalement, la performance des joueurs de #ManCity a été bonne, et cela m’a aussi plu parce qu’aujourd’hui ils ont dû gérer des choses différentes : les deuxièmes ballons, les duels, ce genre de choses », a noté Maresca, saluant la combativité affichée par son équipe. L’Italien a également souligné la qualité de l’adversaire comme facteur dans cette difficulté. « Je m’attendais à un match très difficile, je savais à quel point ils sont bons ; sans le ballon, ils sont agressifs, avec le ballon, ils ont différentes armes, les coups de pied arrêtés, [Brian] Brobbey. »

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un début parfait se poursuit malgré quelques frayeurs

    Cette victoire marque une étape importante pour Maresca, qui a parfaitement négocié le premier mois de la saison sans laisser le moindre point en route. En signant un cinquième succès consécutif, Maresca est devenu seulement le sixième entraîneur de l'histoire à remporter ses cinq premiers matches de Premier League à la tête d'un nouveau club.

    Manchester City aborde désormais la trêve internationale avec trois points d'avance sur son plus proche poursuivant, ce qui laisse au staff le temps d'analyser les lacunes défensives observées à l'Etihad Stadium. Avec un déplacement à Anfield pour affronter Liverpool et un choc de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain à l'horizon, le besoin de ces « victoires 1-0 » que Maresca réclame deviendra encore plus crucial.

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