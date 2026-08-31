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« Trop d’argent » : comment Elliot Anderson justifie-t-il son indemnité de transfert de 116 M£ ? Le milieu de terrain de Manchester City et de l’Angleterre lance un défi sur le thème de Rodri
Une étiquette à neuf chiffres suspendue au cou d’Anderson
Anderson est devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire en quittant un passage fructueux à Nottingham Forest pour prendre un nouveau départ à l’Etihad Stadium. Ce record a depuis été battu par un autre international anglais, Morgan Rogers, à la suite de son transfert d’Aston Villa à Chelsea.
Si un poids a été retiré des épaules d’Anderson, le natif du nord-est de l’Angleterre se retrouve à en porter bien d’autres. Tout transfert à Manchester entraîne forcément des performances placées sous les projecteurs les plus intenses.
Lorsqu’une indemnité de transfert à neuf chiffres entre en ligne de compte, chaque prestation est alors disséquée dans les moindres détails. Anderson n’a pas fui ce défi, et le joueur de 23 ans, qui a connu une ascension fulgurante jusqu’à s’imposer en Premier League et en Coupe du monde, est convaincu de pouvoir prouver sa valeur.
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Comment mesurer la valeur d’Anderson pour Manchester City ?
Il est toutefois un milieu récupérateur et relayeur, plutôt qu’un n°10 créatif. Ceux qui ont des instincts plus offensifs peuvent facilement être jugés sur leurs buts et leurs passes décisives. Les défenseurs et les gardiens, eux, considèrent les clean sheets comme leur principal critère d’évaluation.
Avec Anderson qui fait souvent son travail dans l’ombre, passant parfois sous les radars, comment peut-il offrir un retour mesurable sur l’investissement considérable de City ? Combler le vide laissé par le départ de Rodri contribuerait grandement à dissiper les doutes, avec des chaussures de Ballon d’Or et de vainqueur de la Coupe du monde à chausser à l’Etihad.
Anderson dans les pas du Ballon d’Or Rodri
Interrogé sur la manière dont Anderson offre un bon rapport qualité-prix, l'ancien milieu de terrain de City Hamann, s'exprimant avec l'aimable autorisation de ToonieBet, a déclaré à GOAL : « C'est l'offre et la demande, n'est-ce pas ? Donc, s'il est là, évidemment qu'il a une valeur, il a bien joué pour l'Angleterre à la Coupe du monde, il a bien joué pour Forest.
« Et puis il y a probablement deux, trois ou quatre clubs qui sont intéressés par ses services et ensuite, celui qui paie le plus le prend. Est-ce justifié ? Eh bien, je pense que nous avons dépassé depuis longtemps le stade où nous pouvons encore nous identifier aux sommes et aux montants d'argent payés.
« Mais ce que nous devons apprécier, c'est que Rodri est devenu le Joueur mondial de l'année, et pourrait le redevenir cette saison. C'est un vainqueur de la Ligue des champions, c'est désormais un vainqueur de la Coupe du monde. Et nous savons à quel point ce poste est important, parce qu'il ne s'agit pas seulement de conserver le ballon, il s'agit aussi d'organiser. Parce qu'un demi-mètre à gauche ou à droite, et vous ne pouvez pas donner d'informations aux joueurs autour de vous, ce qui fait une énorme différence.
« Et il doit montrer qu'il l'a fait pour Forest, qu'il l'a fait dans une certaine mesure pour l'Angleterre, même s'il avait Declan Rice à côté de lui. Maintenant, il doit montrer qu'il peut le faire pour Manchester City. Et est-ce trop d'argent ? Oui, pour moi, oui. En même temps, s'il se rapproche un tant soit peu du niveau auquel Rodri évolue depuis ces dernières années, alors ce sera probablement de l'argent bien dépensé. »
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Manchester City 2026-2027 : deux victoires, et Coventry au programme ensuite
Anderson a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, en rejoignant Manchester, ces conditions incluant l’option d’une prolongation supplémentaire de 12 mois. City n’hésitera pas à activer cette clause, ou à discuter d’une prolongation, si la star anglaise brille au sein d’une équipe qui remporte des trophées.
Manchester City, avec Enzo Maresca qui a succédé à Pep Guardiola à sa tête, a connu un début de saison 2026-27 sans faute. Des victoires contre Bournemouth et Crystal Palace lui permettent d’occuper la tête du classement, avant la réception de Coventry, promu cette saison et entraîné par l’ancien joueur de Chelsea Frank Lampard.
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