Interrogé sur la manière dont Anderson offre un bon rapport qualité-prix, l'ancien milieu de terrain de City Hamann, s'exprimant avec l'aimable autorisation de ToonieBet, a déclaré à GOAL : « C'est l'offre et la demande, n'est-ce pas ? Donc, s'il est là, évidemment qu'il a une valeur, il a bien joué pour l'Angleterre à la Coupe du monde, il a bien joué pour Forest.

« Et puis il y a probablement deux, trois ou quatre clubs qui sont intéressés par ses services et ensuite, celui qui paie le plus le prend. Est-ce justifié ? Eh bien, je pense que nous avons dépassé depuis longtemps le stade où nous pouvons encore nous identifier aux sommes et aux montants d'argent payés.

« Mais ce que nous devons apprécier, c'est que Rodri est devenu le Joueur mondial de l'année, et pourrait le redevenir cette saison. C'est un vainqueur de la Ligue des champions, c'est désormais un vainqueur de la Coupe du monde. Et nous savons à quel point ce poste est important, parce qu'il ne s'agit pas seulement de conserver le ballon, il s'agit aussi d'organiser. Parce qu'un demi-mètre à gauche ou à droite, et vous ne pouvez pas donner d'informations aux joueurs autour de vous, ce qui fait une énorme différence.

« Et il doit montrer qu'il l'a fait pour Forest, qu'il l'a fait dans une certaine mesure pour l'Angleterre, même s'il avait Declan Rice à côté de lui. Maintenant, il doit montrer qu'il peut le faire pour Manchester City. Et est-ce trop d'argent ? Oui, pour moi, oui. En même temps, s'il se rapproche un tant soit peu du niveau auquel Rodri évolue depuis ces dernières années, alors ce sera probablement de l'argent bien dépensé. »