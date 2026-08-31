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« Trop d’argent » : comment Elliot Anderson justifie-t-il des frais de transfert de 116 M£ ? Le milieu de terrain de Manchester City et de l’Angleterre lance un défi sur le thème de Rodri
Une étiquette à neuf chiffres accrochée au cou d’Anderson
Anderson est devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire en troquant un passage fructueux à Nottingham Forest contre un nouveau départ à l’Etihad Stadium. Ce record a depuis été battu par son compatriote international anglais Morgan Rogers, après son transfert d’Aston Villa à Chelsea.
Si un poids a été enlevé des épaules d’Anderson, le natif du Nord-Est de l’Angleterre se retrouve à en porter bien d’autres. Tout transfert à Manchester entraîne forcément des performances placées sous les projecteurs les plus intenses.
Quand des frais de transfert à neuf chiffres entrent en ligne de compte, chaque prestation est alors disséquée dans les moindres détails. Anderson n’a pas fui ce défi, et le joueur de 23 ans, qui a connu une ascension fulgurante jusqu’à s’imposer en Premier League et à la Coupe du monde, est convaincu de pouvoir prouver sa valeur.
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Comment mesurer la valeur d’Anderson pour Manchester City ?
C’est toutefois un milieu qui récupère et transmet, plutôt qu’un n°10 créatif. Ceux qui ont des instincts plus offensifs peuvent facilement être jugés sur leurs buts et leurs passes décisives. Les défenseurs et les gardiens, eux, considèrent les clean sheets comme leur principal critère d’évaluation.
Anderson faisant souvent son travail dans la discrétion, passant parfois sous les radars, comment peut-il offrir un retour mesurable sur l’investissement considérable de City ? Combler le vide laissé par le départ de Rodri contribuerait grandement à dissiper les doutes, alors qu’il y a à l’Etihad les chaussures d’un vainqueur du Ballon d’Or et de la Coupe du monde à remplir.
Anderson dans les pas du lauréat du Ballon d’Or Rodri
Interrogé sur la manière dont Anderson offre un bon rapport qualité-prix, l'ancien milieu de City Hamann, qui s'exprimait avec l'aimable autorisation de BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « C'est la loi de l'offre et de la demande, non ? Donc, si quelqu'un est là, évidemment qu'il a une valeur, il a bien joué avec l'Angleterre à la Coupe du monde, il a bien joué pour Forest.
« Et puis il y a probablement deux, trois ou quatre clubs qui s'intéressent à lui et celui qui paie le plus l'obtient. Est-ce que c'est justifié ? Eh bien, je pense que cela fait longtemps que nous avons dépassé le stade où nous pouvons encore nous identifier aux sommes et aux montants versés.
« Mais ce qu'il faut apprécier, c'est que Rodri est devenu le Joueur mondial de l'année, et pourrait le redevenir cette saison. C'est un vainqueur de la Ligue des champions, c'est désormais un vainqueur de la Coupe du monde. Et nous savons à quel point ce poste est important, parce qu'il ne s'agit pas seulement de conserver le ballon, il s'agit aussi d'organiser. Parce qu'un demi-mètre à gauche ou à droite, si vous ne pouvez pas donner d'informations aux joueurs autour de vous, cela fait une énorme différence.
« Et il doit montrer qu'il l'a fait pour Forest, qu'il l'a fait dans une certaine mesure pour l'Angleterre, même s'il avait Declan Rice à côté de lui. Maintenant, il doit montrer qu'il peut le faire pour Manchester City. Et est-ce que c'est trop d'argent ? Oui, pour moi, oui. En même temps, s'il se rapproche ne serait-ce qu'un peu du niveau de Rodri ces dernières années, alors ce sera probablement de l'argent bien dépensé. »
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Manchester City 2026-2027 : deux victoires et Coventry au programme ensuite
Anderson a signé un contrat de cinq ans jusqu’en 2031 en rejoignant Manchester, ces termes incluant l’option d’une prolongation supplémentaire de 12 mois. Manchester City activera volontiers cette clause, ou discutera d’une prolongation, si la star anglaise brille au sein d’une équipe qui remporte des trophées.
Manchester City, avec Enzo Maresca qui a succédé à Pep Guardiola à sa tête, a réalisé un début de saison 2026-2027 sans faute. Des victoires contre Bournemouth et Crystal Palace lui permettent d’occuper la tête du classement, avant la réception de Coventry, promu cette saison et entraîné par l’ancien joueur de Chelsea Frank Lampard.
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