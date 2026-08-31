Interrogé sur la manière dont Anderson offre un bon rapport qualité-prix, l'ancien milieu de City Hamann, qui s'exprimait avec l'aimable autorisation de BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « C'est la loi de l'offre et de la demande, non ? Donc, si quelqu'un est là, évidemment qu'il a une valeur, il a bien joué avec l'Angleterre à la Coupe du monde, il a bien joué pour Forest.

« Et puis il y a probablement deux, trois ou quatre clubs qui s'intéressent à lui et celui qui paie le plus l'obtient. Est-ce que c'est justifié ? Eh bien, je pense que cela fait longtemps que nous avons dépassé le stade où nous pouvons encore nous identifier aux sommes et aux montants versés.

« Mais ce qu'il faut apprécier, c'est que Rodri est devenu le Joueur mondial de l'année, et pourrait le redevenir cette saison. C'est un vainqueur de la Ligue des champions, c'est désormais un vainqueur de la Coupe du monde. Et nous savons à quel point ce poste est important, parce qu'il ne s'agit pas seulement de conserver le ballon, il s'agit aussi d'organiser. Parce qu'un demi-mètre à gauche ou à droite, si vous ne pouvez pas donner d'informations aux joueurs autour de vous, cela fait une énorme différence.

« Et il doit montrer qu'il l'a fait pour Forest, qu'il l'a fait dans une certaine mesure pour l'Angleterre, même s'il avait Declan Rice à côté de lui. Maintenant, il doit montrer qu'il peut le faire pour Manchester City. Et est-ce que c'est trop d'argent ? Oui, pour moi, oui. En même temps, s'il se rapproche ne serait-ce qu'un peu du niveau de Rodri ces dernières années, alors ce sera probablement de l'argent bien dépensé. »