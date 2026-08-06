S’exprimant dans le Football Ramble, l’ancien défenseur de Liverpool a fait part de sa surprise de voir l’ailier choisir un départ loin des cinq grands championnats traditionnels. « Je n’ai jamais cru qu’il allait partir en Arabie saoudite, parce que premièrement, il est trop fort pour ça. Je pense qu’il peut jouer en Serie A. La Turquie, pour moi, c’est un niveau en dessous », a-t-il déclaré.

Si Trabzonspor a réalisé un énorme coup, Carragher est déçu que Salah n’ait pas suivi le modèle de Cristiano Ronaldo en restant dans un club « prestigieux ». Carragher a reconnu qu’il s’attendait à voir le joueur de 34 ans rejoindre une institution historique en Italie plutôt que de signer à Trabzon, troisième de Super Lig la saison dernière.

« J’étais convaincu qu’il finirait à l’AC Milan, à la Juventus ou quelque part comme ça, peut-être que son salaire a posé problème », a ajouté Carragher. « Je ne le connais pas, évidemment, je ne lui ai jamais parlé. Mais il est comme Ronaldo, il est tellement déterminé, ses statistiques comptent énormément pour lui. Je pensais qu’il pouvait encore faire ça en Turquie d’ailleurs, mais je pensais qu’il voudrait jouer dans un vrai club prestigieux. »



