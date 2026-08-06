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« Trop bon pour la Turquie ! » - Jamie Carragher s’en prend à Mohamed Salah pour avoir rejoint Trabzonspor après son départ de Liverpool
Carragher remet en question le choix de carrière de Salah
Salah a été accueilli par des milliers de supporters en délire après son arrivée en Turquie, mais Carragher estime que la superstar égyptienne a commis une erreur majeure dans le choix de sa carrière. Salah s’apprête à accepter un contrat de deux ans pour rejoindre Trabzonspor, pensionnaire de la Süper Lig turque, malgré l’intérêt de longue date de la Saudi Pro League et de plusieurs grands clubs européens.
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Salah « trop fort » pour la Turquie, affirme Carragher
S’exprimant dans le Football Ramble, l’ancien défenseur de Liverpool a fait part de sa surprise de voir l’ailier choisir un départ loin des cinq grands championnats traditionnels. « Je n’ai jamais cru qu’il allait partir en Arabie saoudite, parce que premièrement, il est trop fort pour ça. Je pense qu’il peut jouer en Serie A. La Turquie, pour moi, c’est un niveau en dessous », a-t-il déclaré.
Si Trabzonspor a réalisé un énorme coup, Carragher est déçu que Salah n’ait pas suivi le modèle de Cristiano Ronaldo en restant dans un club « prestigieux ». Carragher a reconnu qu’il s’attendait à voir le joueur de 34 ans rejoindre une institution historique en Italie plutôt que de signer à Trabzon, troisième de Super Lig la saison dernière.
« J’étais convaincu qu’il finirait à l’AC Milan, à la Juventus ou quelque part comme ça, peut-être que son salaire a posé problème », a ajouté Carragher. « Je ne le connais pas, évidemment, je ne lui ai jamais parlé. Mais il est comme Ronaldo, il est tellement déterminé, ses statistiques comptent énormément pour lui. Je pensais qu’il pouvait encore faire ça en Turquie d’ailleurs, mais je pensais qu’il voudrait jouer dans un vrai club prestigieux. »
Ambition contre exigences salariales
Au cœur des critiques de Carragher se trouve l’idée que Salah sacrifie sa visibilité et le très haut niveau de compétition pour un gros salaire dans un championnat moins exigeant. Pour faciliter le transfert, le club turc aurait, selon les informations, mis sur la table un juteux package de 17 millions d’euros par an.
Même si Trabzonspor disputera la Ligue Europa la saison prochaine, Carragher insiste sur le fait que l’exigence quotidienne du championnat turc est inférieure au niveau d’un joueur qui a récemment renoncé à un contrat de 400 000 £ par semaine à Liverpool.
« Évidemment, ses exigences salariales ont refroidi pas mal de monde, mais je pensais qu’il pourrait presque les revoir un peu à la baisse pour rejoindre un meilleur club, a poursuivi Carragher. Aller à l’AC Milan ou à la Juventus, ou peu importe, jouer à San Siro, continuer à disputer de grands matches, continuer à jouer en Europe. La Turquie donne juste l’impression que... Je pense simplement qu’il vaut mieux que ça. »
- AFP
Un nouveau chapitre à Trabzon
Malgré les critiques, Salah semble pleinement engagé dans sa nouvelle aventure dans le nord de la Turquie, où il retrouvera d’anciennes stars de Premier League comme Andre Onana, prêté par Manchester United, et l’ex-défenseur de City Stefan Savic. Le « roi d’Égypte » laisse derrière lui un héritage légendaire dans le Merseyside, après avoir remporté tous les trophées majeurs possibles, dont la Premier League et la Ligue des champions.
Si Carragher reste sceptique, l’accueil réservé à Salah à l’aéroport Atatürk d’Istanbul laisse penser qu’il sera traité comme une divinité dans son nouveau foyer. Trabzonspor est désespérément en quête de reconquête du titre national, remporté pour la dernière fois en 2022, et mise énormément sur la présence de Salah pour combler l’écart avec ses rivaux Galatasaray et Fenerbahce.
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