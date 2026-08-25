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Troisième offre imminente ! Liverpool prêt à tester de nouveau la détermination de Brighton alors que Fabian Hurzeler lâche un indice majeur sur Yankuba Minteh
À la poursuite d’une cible clé
Selon le Liverpool Echo, Liverpool réfléchit activement à l’opportunité de formuler une troisième offre de transfert pour l’ailier de Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. Le club de la Mersey reste très intéressé par la signature du joueur de 22 ans, bien que l’international gambien soit actuellement sur la touche. Minteh a subi une opération à la cheville plus tôt ce mois-ci après avoir contracté une blessure lors d’un match amical de pré-saison contre l’AS Roma, ce qui l’écarte des terrains.
Malgré un délai de récupération estimé à deux ou trois mois, Liverpool a poursuivi ses démarches. Brighton a déjà repoussé des offres initiales de 50 M£ et 60 M£ venues d’Anfield, en réclamant une valorisation supérieure à 70 M£.
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Hurzeler évoque de possibles départs
L'entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a reconnu que le club devait se préparer à vivre sans ses éléments les plus en vue, au milieu d'intenses spéculations sur les transferts. Aux côtés de Minteh, le milieu de terrain Carlos Baleba se rapproche lui aussi d'un transfert à Manchester United. Hurzeler a évoqué avec franchise la réalité qui consiste à diriger un club dont la réussite attire naturellement les convoitises des plus grands.
« Ce sont des joueurs importants pour nous, parce qu'ils ont joué un grand rôle dans notre parcours au cours des deux dernières années, a déclaré Hurzeler la semaine dernière. Mais, dans le football, nous devons tous comprendre qu'il est normal que, si une équipe connaît le succès, si l'équipe se porte bien, alors l'individu puisse briller, et qu'il y ait ensuite une forte demande pour nos joueurs. »
Trouver des solutions en équipe
Hurzeler a souligné que la profondeur de l’effectif et la résilience collective restent essentielles, en prenant pour preuve la large victoire 4-0 de son équipe contre Aston Villa lors de la première journée, qui montre qu’elle peut faire face. Tout en saluant les qualités uniques de Minteh dans les un-contre-un et sa vitesse fulgurante, le coach allemand a insisté sur le fait que l’effectif ne s’appuiera pas sur un seul individu.
« Nous savons qu’il a un problème à la cheville, a déclaré Hurzeler en donnant des nouvelles de l’ailier. Nous devons voir comment les prochaines semaines vont se passer, comment cela va évoluer parce que, bien sûr, c’est un joueur important pour nous. Mais nous avons vu aujourd’hui que nous sommes capables de le remplacer. Il est très important que nous ne dépendions pas d’un seul joueur. »
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En attendant que la situation évolue
Alors que Liverpool envisage une troisième offre améliorée avant la fermeture du mercato, Hurzeler reste concentré sur l’adaptation plutôt que sur les plaintes. L’entraîneur de Brighton accepte que de grandes réussites suscitent une forte attention sur le marché et obligent les clubs à trouver des solutions en interne.
Hurzeler a ajouté que gérer ce type de situation faisait partie de l’identité du club et de sa mission, soulignant que tout le monde savait que cela pouvait arriver pendant un mercato chargé, alors qu’ils attendent que la situation évolue.
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