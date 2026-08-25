Selon le Liverpool Echo, Liverpool réfléchit activement à l’opportunité de formuler une troisième offre de transfert pour l’ailier de Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. Le club de la Mersey reste très intéressé par la signature du joueur de 22 ans, bien que l’international gambien soit actuellement sur la touche. Minteh a subi une opération à la cheville plus tôt ce mois-ci après avoir contracté une blessure lors d’un match amical de pré-saison contre l’AS Roma, ce qui l’écarte des terrains.

Malgré un délai de récupération estimé à deux ou trois mois, Liverpool a poursuivi ses démarches. Brighton a déjà repoussé des offres initiales de 50 M£ et 60 M£ venues d’Anfield, en réclamant une valorisation supérieure à 70 M£.