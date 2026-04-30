Serait-il capable de relever ce défi si le football européen de haut niveau lui offrait une nouvelle chance ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec ToonieBet, Saha, ancien attaquant de Manchester United et ex-coéquipier de Ronaldo, répond avec autorité : « Oui, car il possède trois atouts que peu de joueurs ont. D’abord, son physique défie son âge : il n’a pas 41 ans dans son corps, plutôt 32 ou 33. Les données peuvent évoluer chaque mois, mais ce qui frappe, c’est sa mentalité.

Il a inscrit 969 ou 970 buts, et il conserve intacte cette faim de marquer. Beaucoup d’avant-postes, pour diverses raisons, ne font pas cet effort supplémentaire ; lui, si.

Deuxième point : il possède une intuition unique, celle d’être au bon endroit au bon moment. Certes, certains coachs pourraient chercher une sorte de « boule d’énergie » pour répondre à ce besoin, car, désormais, Ronaldo est davantage un avant-centre pur qu’un ailier capable de varier son jeu.

Il a peut-être 33 ans et son corps fléchit parfois, mais dans l’ensemble il reste unique en Ligue des champions. Sa concentration, son sens tactique et sa capacité à exploiter les détails font la différence. Grâce à sa volonté – le troisième élément –, Cristiano demeure l’un des meilleurs dans ce domaine.

« Voilà pourquoi il est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition : sa concentration, son sens du placement, sa capacité à se montrer au bon endroit au bon moment, avec la bonne technique. C’est une qualité très rare, que seuls Cristiano et quelques autres ont su incarner. »