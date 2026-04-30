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« Trois raisons » pour lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait encore briller en Ligue des champions – son ancien coéquipier de Manchester United, Louis Saha, explique pourquoi le « GOAT » portugais est « unique »
Ronaldo poursuit sa quête de grands trophées et vise son 1 000e but.
Cet été, Ronaldo portera une nouvelle fois le brassard de capitaine de son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026. Il entrera dans l’histoire en disputant sa sixième phase finale, un record.
Pour CR7, l’âge n’est qu’un chiffre, et aucune retraite ne semble envisagée. Il a préservé un niveau de forme exceptionnel tout au long d’une carrière record, ponctuée de succès avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.
Il vise actuellement un nouveau titre de champion avec Al-Nassr, où il n’a pas encore soulevé de trophée majeur depuis son arrivée au Moyen-Orient, et la barre des 1 000 buts en carrière semble désormais à sa portée.
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Rumeurs de transfert : la MLS et un retour en Europe évoqués
La durée du séjour de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite a souvent été discutée. Sous contrat jusqu’en 2027, il a observé une grève en février pour protester contre la gestion des fonds au sein des clubs contrôlés par le PIF.
Depuis, il a repris du service et les rumeurs d’un transfert vers la MLS pour rejoindre son éternel rival Lionel Messi, ou d’un retour en Europe, se sont estompées. À 38 ans, l’attaquant pourrait ne plus jamais évoluer sur son continent d’origine, lui qui a récemment dépassé les 140 buts en Ligue des champions pour s’installer en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la C1.
Ronaldo a-t-il encore les moyens de briller en Ligue des champions ?
Serait-il capable de relever ce défi si le football européen de haut niveau lui offrait une nouvelle chance ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec ToonieBet, Saha, ancien attaquant de Manchester United et ex-coéquipier de Ronaldo, répond avec autorité : « Oui, car il possède trois atouts que peu de joueurs ont. D’abord, son physique défie son âge : il n’a pas 41 ans dans son corps, plutôt 32 ou 33. Les données peuvent évoluer chaque mois, mais ce qui frappe, c’est sa mentalité.
Il a inscrit 969 ou 970 buts, et il conserve intacte cette faim de marquer. Beaucoup d’avant-postes, pour diverses raisons, ne font pas cet effort supplémentaire ; lui, si.
Deuxième point : il possède une intuition unique, celle d’être au bon endroit au bon moment. Certes, certains coachs pourraient chercher une sorte de « boule d’énergie » pour répondre à ce besoin, car, désormais, Ronaldo est davantage un avant-centre pur qu’un ailier capable de varier son jeu.
Il a peut-être 33 ans et son corps fléchit parfois, mais dans l’ensemble il reste unique en Ligue des champions. Sa concentration, son sens tactique et sa capacité à exploiter les détails font la différence. Grâce à sa volonté – le troisième élément –, Cristiano demeure l’un des meilleurs dans ce domaine.
« Voilà pourquoi il est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition : sa concentration, son sens du placement, sa capacité à se montrer au bon endroit au bon moment, avec la bonne technique. C’est une qualité très rare, que seuls Cristiano et quelques autres ont su incarner. »
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Quand Ronaldo prendra-t-il sa retraite ? Aucun signe de départ pour l’icône intemporelle.
Outre son record du plus grand nombre de buts marqués, Ronaldo détient également le record du nombre de matches disputés en Ligue des champions, avec 183 rencontres à son actif. Il a remporté son premier titre continental avec Manchester United en 2008, avant d'en décrocher quatre autres au cours d'un passage mémorable de neuf ans au Real Madrid.
Il nourrit désormais l’ambition de conduire le Portugal vers un titre mondial, après avoir déjà conquis le Championnat d’Europe et la Ligue des Nations de l’UEFA ; et certains observateurs estiment qu’il pourrait encore jouer plusieurs années.