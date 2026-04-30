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« Trois raisons » pour lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait encore briller en Ligue des champions – son ancien coéquipier à Manchester United, Louis Saha, explique pourquoi le « GOAT » portugais est « unique »
Ronaldo chasse les grands trophées et vise son 1 000e but
Ronaldo le démontrera à nouveau cet été en endossant le brassard de capitaine de son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026. Il entrera dans l’histoire en participant pour la sixième fois à la compétition phare de la FIFA.
L’âge n’est qu’un chiffre pour CR7, qui ne semble pas envisager de hang up his boots de sitôt. Il a su rester au sommet de sa forme tout au long d’une carrière record, ponctuée de nombreux titres avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.
Il vise désormais un nouveau titre de champion avec Al-Nassr, où il n’a pas encore soulevé de trophée majeur depuis son arrivée au Moyen-Orient, et la barre des 1 000 buts en carrière se rapproche à grands pas.
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Rumeurs de transfert : la MLS et un retour en Europe évoqués
La durée du séjour de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite continue de susciter des interrogations. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Al-Nassr, le quintuple Ballon d’Or a observé un mouvement de grève en février pour protester contre la gestion des fonds par le Public Investment Fund (PIF), qui contrôle plusieurs clubs locaux.
Depuis, il a repris du service et les rumeurs d’un transfert vers la MLS pour rejoindre son éternel rival Lionel Messi, ou d’un retour en Europe, se sont tassées. À 38 ans, l’attaquant, désormais en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions avec 141 réalisations, pourrait ne plus jamais évoluer sur son continent d’origine.
Ronaldo a-t-il encore les moyens de briller en Ligue des champions ?
Serait-il capable de relever ce défi si le football européen de haut niveau lui offrait une nouvelle chance ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec ToonieBet, Saha, ancien attaquant de Manchester United et ex-coéquipier de Ronaldo, répond avec autorité : « Oui, car il possède trois atouts que peu de joueurs ont. D’abord, son physique défie son âge : il a sans doute le corps d’un joueur de 32 ou 33 ans. Les données peuvent évoluer d’un mois à l’autre, mais ce qui frappe, c’est sa mentalité.
Il a inscrit 969 ou 970 buts, et il a toujours la même envie de marquer. Certains attaquants, pour une raison ou une autre, ne font pas cet effort supplémentaire ; lui, si. Il sait où se positionner.
Deuxième point : il possède une intuition unique, celle d’être au bon endroit au bon moment. Certes, certains coachs pourraient chercher une sorte de « boule d’énergie » pour répondre à ce besoin, car, désormais, Ronaldo est davantage un avant-centre pur qu’un ailier capable de varier son jeu.
Il a peut-être 33 ans et son corps peine parfois à suivre, mais dans l’ensemble, c’est un joueur unique en Ligue des champions. Sa concentration, sa tactique et son attention aux détails font gagner les matchs. Grâce à sa volonté – le troisième élément –, Cristiano reste sans aucun doute l’un des meilleurs dans ce domaine.
« Voilà pourquoi il est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition : sa concentration, son sens du placement, sa capacité à se trouver au bon endroit au bon moment, avec la bonne gestuelle. C’est une qualité très rare, que seuls Cristiano et quelques autres ont su incarner. »
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Quand Ronaldo prendra-t-il sa retraite ? Aucun signe de départ pour l’icône intemporelle.
Outre son record du plus grand nombre de buts marqués, Ronaldo détient également le record du nombre de matches disputés en Ligue des champions, avec 183 rencontres à son actif. Il a remporté son premier titre continental avec Manchester United en 2008, avant d'en décrocher quatre autres au cours d'un passage mémorable de neuf ans au Real Madrid.
Il nourrit désormais l’ambition de conquérir un titre mondial avec le Portugal, nation avec laquelle il a déjà gagné l’Euro et la Ligue des Nations de l’UEFA ; et selon certains observateurs, il pourrait prolonger sa carrière de plusieurs années encore.