Depuis son arrivée à la tête du FC Bayern, Vincent Kompany a non seulement imposé une philosophie de jeu à la fois efficace et spectaculaire, mais il a aussi conquis trois titres. Il a par ailleurs fluidifié le passage des jeunes du centre de formation à l’équipe première, réalisant ainsi un vieux souhait de la direction du club.
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Trois noms sont sur le devant de la scène, et l'un d'eux n'a même pas encore signé ! Les plus grands talents du FC Bayern
Le fer de lance de cette évolution est naturellement Lennart Karl. Après ses débuts professionnels lors de la Coupe du monde des clubs 2025, cet ailier droit, désormais âgé de 18 ans, a connu une véritable éclosion la saison passée ; il a manqué la Coupe du monde uniquement en raison d’une blessure survenue juste avant le coup d’envoi du tournoi. Dans l’ombre de Karl, plusieurs autres jeunes joueurs ont également fait leur entrée en équipe première et accumulé leurs premières minutes.
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Bara Ndiaye a pris part à la Coupe du monde : quand va-t-il s’engager avec le FC Bayern ?
La saison dernière, Kompany a permis à pas moins de neuf jeunes talents de faire leurs débuts. L’un d’entre eux a même réussi depuis ce que Karl n’a jamais pu accomplir : participer à une Coupe du monde. Bara Ndiaye (18 ans) a joué pour la première fois avec l’équipe nationale du Sénégal peu avant le tournoi et est entré en jeu lors de la défaite de justesse contre la Belgique, en prolongation.
Formé au centre Gambinos Stars, structure affiliée au réseau Red&Gold Football géré conjointement par le FC Bayern et le Los Angeles FC, le jeune milieu de terrain a d’abord participé à plusieurs séances d’essai sur le campus bavarois avant d’être prêté à Munich l’hiver dernier, à la demande expresse de Kompany. Il a ensuite disputé quatre matchs avec l’équipe première et a été sélectionné en équipe nationale.
Considérant cette progression fulgurante, le FC Bayern souhaite désormais l’engager définitivement. Si les relations entre le club bavarois et les Gambinos Stars sont excellentes, quelques détails administratifs doivent encore être réglés. Malgré ces liens étroits, des points de détail retardent encore la finalisation du dossier. Sous réserve d’un accord définitif, Ndiaye pourrait occuper la quatrième place dans la hiérarchie des milieux axiaux, derrière Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof.
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Filip Pavic et Erblin Osmani sont considérés comme de grands espoirs.
Outre Ndiaye, deux jeunes talents retiennent particulièrement l’attention au FC Bayern : Filip Pavic (16 ans) et Erblin Osmani (17 ans).
Le défenseur central Pavic a fait ses débuts avec l’équipe première peu après son 16^e anniversaire, en janvier, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du FC Bayern, derrière Paul Wanner. Après plusieurs sélections avec les équipes allemandes U15 et U16, ce joueur germano-croate, né à Freising, a participé cet été au Championnat d’Europe U17 avec la Croatie, ce qui pourrait pousser la DFB à perdre un grand talent. Au Bayern, il est prévu qu’il peaufine son apprentissage la saison prochaine avec l’équipe réserve, pensionnaire de quatrième division, tout en pouvant ponctuellement réintégrer le groupe pro.
Même constat pour le milieu central Erblin Osmani, né à Munich de parents kosovars et troisième plus jeune joueur de l’histoire du club. Contrairement à Pavic, il est pour l’instant destiné à l’équipe U19. Lundi, il a paraphé un nouveau contrat qui se transformera automatiquement en bail professionnel le jour de ses 18 ans, en mai. En raison de son style de jeu proche de celui d’Angelo Stiller et de leur passé commun au sein du club munichois TSV Milbertshofen, Osmani est déjà comparé au milieu de terrain bavarois.
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Inquiétudes concernant les blessures de Wisdom Mike, David Santos Daiber et Cassiano Kiala
Plusieurs autres jeunes pousses de la saison dernière ont été victimes de blessures ces derniers mois et travaillent désormais à retrouver leur meilleur niveau. L’ailier gauche Wisdom Mike (17 ans) n’a plus disputé de match depuis mars en raison d’une blessure à la hanche. Le milieu de terrain David Santos Daiber (19 ans) est également absent depuis plusieurs mois en raison de deux blessures musculaires successives. Le défenseur central Cassiano Kiala (17 ans) a, lui, joué son dernier match officiel en février avant de se déchirer le ligament syndesmique. Entre-temps, le trio a toutefois repris l’entraînement.
L’ailier gauche Maycon Cardozo (17 ans) a également manqué la fin de saison en raison d’une blessure à la cuisse, mais il a déjà disputé plusieurs matchs amicaux avec l’équipe réserve lors de la préparation estivale. C’est aussi le cas du milieu de terrain Felipe Chavez (19 ans). Ce dernier avait fait ses débuts avec l’équipe première du FC Bayern et même avec la sélection péruvienne lors de l’automne précédent. Prêté cet hiver au 1. FC Cologne, il y a effectué sept brèves apparitions. Une prolongation de son contrat, qui expire en 2027, pourrait précéder un nouveau prêt. Enfin, le défenseur gauche Deniz Ofli (19 ans), neuvième et dernier débutant de la liste, a déjà été cédé au Karlsruher SC, en 2. Bundesliga.
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