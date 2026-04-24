« En visionnant la rencontre d’hier, on mesure la qualité du spectacle proposé », a jugé le Belge, avant le déplacement du champion d’Allemagne en titre sur la pelouse du 1. FSV Mayence 05, samedi en Bundesliga.
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Trois joueurs sous les projecteurs : l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, se réjouit de la demi-finale de la Coupe d’Allemagne entre Stuttgart et Fribourg
Kompany a souligné les performances de trois joueurs qui l’ont particulièrement impressionné jeudi soir. « On a longtemps cru que l’Angleterre drainait les meilleurs talents allemands, mais aujourd’hui, on assiste à l’émergence d’une nouvelle génération. Des joueurs comme Yuito Suzuki et Johan Manzambi (SC Fribourg) ou encore Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) en sont la preuve. »
Selon lui, la Bundesliga et ses clubs ne peuvent que tirer profit d’une telle concentration de jeunes talents. « On joue au football. Les deux équipes ont tout donné. »
Au quotidien, la vie dans l’élite allemande est donc tout sauf un long fleuve tranquille pour son Bayern : « Réussir dans ce championnat n’est pas facile, et y rester non plus. »
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Manzambi, une recrue potentielle pour le FC Bayern Munich ?
Au sein de leurs clubs respectifs, Suzuki, Manzambi et El Khannouss se sont imposés comme des piliers de leur équipe cette saison. Le Suisse Manzambi, en particulier, brille : avec 13 participations à des buts en 41 matchs, il compte parmi les révélations de la Bundesliga.
Ses performances ont attiré l’attention du FC Bayern Munich, qui le suivrait de près pour remplacer Leon Goretzka, partant cet été.
Sous contrat avec le SC Fribourg jusqu’en 2030 et dépourvu de clause libératoire, le joueur de 20 ans ne devrait pas partir à moindre coût : selon les dernières indiscrétions, le club allemand réclamerait au moins 30 millions d’euros pour laisser filer son joyau.