Trois joueurs sous les projecteurs : l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, se réjouit de la demi-finale de la Coupe d’Allemagne entre Stuttgart et Fribourg

Kompany a souligné les performances de trois joueurs qui l’ont particulièrement impressionné jeudi soir. « On a longtemps cru que l’Angleterre drainait les meilleurs talents allemands, mais aujourd’hui, on assiste à l’émergence d’une nouvelle génération. Des joueurs comme Yuito Suzuki et Johan Manzambi (SC Fribourg) ou encore Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) en sont la preuve. »

Selon lui, la Bundesliga et ses clubs ne peuvent que tirer profit d’une telle concentration de jeunes talents. « On joue au football. Les deux équipes ont tout donné. »

Au quotidien, la vie dans l’élite allemande est donc tout sauf un long fleuve tranquille pour son Bayern : « Réussir dans ce championnat n’est pas facile, et y rester non plus. »