Selon Sport Bild, le club allemand le plus titré ne pourra finaliser le transfert de l’attaquant de Newcastle United que si plusieurs conditions sont remplies au préalable.
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Trois joueurs devraient-ils quitter le club ? Selon les informations disponibles, Max Eberl se heurterait à de solides résistances internes concernant le transfert que le FC Bayern souhaiterait réaliser
D’une part, le Bayern doit générer suffisamment de liquidités issues des transferts pour pouvoir assumer les plus de 85 millions d’euros réclamés par les Magpies. Selon plusieurs sources, le club bavarois compterait donc sur les ventes définitives de Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) et Bryan Zaragoza (AS Roma) à leurs clubs actuels.
Les Munichois escomptent environ 30 M€ pour Palhinha, 15 M€ pour Boey et 13 M€ pour Zaragoza, des sommes qui viendraient alimenter le compte du club de la Säbener Straße. Sans ces rentrées, l’arrivée du Britannique s’avérerait hautement improbable.
Par ailleurs, le directeur sportif Max Eberl aurait fort à faire, car il devrait d’abord obtenir l’aval du puissant conseil de surveillance du champion en titre. Étant donné que le consortium dirigé par l’ancien duo dirigeant Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge se montre généralement prudent, voire conservateur, surtout en matière de transferts coûteux, cette démarche s’annonce également délicate.
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Le Bayern Munich et Newcastle United auraient entamé des pourparlers préliminaires.
Des discussions auraient déjà eu lieu entre Gordon et des représentants du Bayern Munich. Selon certaines sources, le joueur de 25 ans serait intéressé par un transfert et prêt à rejoindre le Bayern en Bundesliga, tout en étant conscient des nombreux obstacles à surmonter pour que le dossier aboutisse.
Selon le Daily Mail, des discussions exploratoires auraient récemment débuté entre les deux clubs, même si aucune négociation approfondie n’a encore eu lieu. L’objectif est pour l’instant de déterminer le montant que Newcastle exige pour laisser partir son attaquant.
Selon les dernières informations, les Magpies n’envisageraient de négocier qu’à partir d’un montant de 86 millions d’euros, tout en sachant que l’attaquant cherche un nouveau défi pour l’été prochain et que le FC Bayern le séduit particulièrement.