D’une part, le Bayern doit générer suffisamment de liquidités issues des transferts pour pouvoir assumer les plus de 85 millions d’euros réclamés par les Magpies. Selon plusieurs sources, le club bavarois compterait donc sur les ventes définitives de Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) et Bryan Zaragoza (AS Roma) à leurs clubs actuels.

Les Munichois escomptent environ 30 M€ pour Palhinha, 15 M€ pour Boey et 13 M€ pour Zaragoza, des sommes qui viendraient alimenter le compte du club de la Säbener Straße. Sans ces rentrées, l’arrivée du Britannique s’avérerait hautement improbable.

Par ailleurs, le directeur sportif Max Eberl aurait fort à faire, car il devrait d’abord obtenir l’aval du puissant conseil de surveillance du champion en titre. Étant donné que le consortium dirigé par l’ancien duo dirigeant Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge se montre généralement prudent, voire conservateur, surtout en matière de transferts coûteux, cette démarche s’annonce également délicate.