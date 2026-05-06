Selon Sport Bild, le club allemand le plus titré ne pourra finaliser le transfert de l’attaquant de Newcastle United que si plusieurs conditions sont préalablement remplies.
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Trois joueurs doivent-ils quitter le club ? Selon les informations disponibles, Max Eberl se heurterait à de solides résistances internes au sujet du transfert que le FC Bayern souhaite réaliser
D’une part, le Bayern doit d’abord générer suffisamment de liquidités issues des transferts pour espérer s’offrir le joueur convoité, les Magpies réclamant une indemnité supérieure à 85 millions d’euros. Selon plusieurs sources, le club bavarois compterait donc sur les ventes définitives de Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) et Bryan Zaragoza (AS Roma) à leurs clubs actuels.
Les Munichois estiment pouvoir récupérer environ 30 M€ pour Palhinha, 15 M€ pour Boey et 13 M€ pour Zaragoza, des entrées d’argent vitales pour financer l’opération.
Par ailleurs, le directeur sportif Max Eberl aurait encore du pain sur la planche, car il devrait d’abord faire valider l’opération par le puissant conseil de surveillance du champion en titre. Or, étant donné que le consortium dirigé par l’ancien duo de dirigeants Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge se montre plutôt prudent et conservateur, surtout en matière de transferts coûteux, cette approbation s’annonce comme une tâche délicate.
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Le Bayern Munich et Newcastle United auraient entamé des pourparlers exploratoires.
Des discussions auraient déjà eu lieu entre Gordon et des représentants du Bayern Munich. Selon certaines sources, le joueur de 25 ans serait intéressé par un transfert et prêt à rejoindre le club bavarois en Bundesliga, bien qu’il soit conscient des nombreux obstacles à surmonter pour que le dossier aboutisse.
Selon le Daily Mail, des discussions exploratoires ont récemment débuté entre les deux clubs, même si aucune négociation intensive n’a encore eu lieu. Il s’agit pour l’instant de déterminer le montant que Newcastle exige pour laisser partir l’attaquant.
Selon les dernières informations, les Magpies n’envisageraient de négocier qu’à partir d’un montant de 86 millions d’euros, tout en sachant que l’attaquant cherche un nouveau défi pour l’été prochain et que le FC Bayern le séduit particulièrement.