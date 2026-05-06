D’une part, le Bayern doit d’abord générer suffisamment de liquidités issues des transferts pour espérer s’offrir le joueur convoité, les Magpies réclamant une indemnité supérieure à 85 millions d’euros. Selon plusieurs sources, le club bavarois compterait donc sur les ventes définitives de Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) et Bryan Zaragoza (AS Roma) à leurs clubs actuels.

Les Munichois estiment pouvoir récupérer environ 30 M€ pour Palhinha, 15 M€ pour Boey et 13 M€ pour Zaragoza, des entrées d’argent vitales pour financer l’opération.

Par ailleurs, le directeur sportif Max Eberl aurait encore du pain sur la planche, car il devrait d’abord faire valider l’opération par le puissant conseil de surveillance du champion en titre. Or, étant donné que le consortium dirigé par l’ancien duo de dirigeants Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge se montre plutôt prudent et conservateur, surtout en matière de transferts coûteux, cette approbation s’annonce comme une tâche délicate.