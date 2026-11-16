En l’état, le meneur de jeu portugais verra son contrat actuel à Old Trafford expirer à l’été 2027. Manchester United dispose d’une option de prolongation de 12 mois prévue dans ce contrat, ce qui lui permettrait de préserver la valeur d’un élément précieux pendant encore deux périodes de mercato.

On s’attend à ce que, si aucun accord n’est trouvé avant la fin de la saison en cours, sa vente soit autorisée, Manchester United se retrouvant au pied du mur. Il a été suggéré que les deux parties pourraient se séparer en janvier.

Des clubs de Saudi Pro League, qui s’intéressent à Fernandes depuis quelque temps, sont prêts à revenir à la charge et à soumettre des offres lucratives. Le géant de Premier League, qui traverse une nouvelle saison difficile en championnat, pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre.