Trois facteurs qui détermineront si Bruno Fernandes a un avenir à Manchester United sous les ordres de Mauricio Pochettino, alors que Morgan Schneiderlin évoque les rumeurs de transfert concernant le capitaine du club
À l’expiration du contrat de Fernandes à Old Trafford
En l’état, le meneur de jeu portugais verra son contrat actuel à Old Trafford expirer à l’été 2027. Manchester United dispose d’une option de prolongation de 12 mois prévue dans ce contrat, ce qui lui permettrait de préserver la valeur d’un élément précieux pendant encore deux périodes de mercato.
On s’attend à ce que, si aucun accord n’est trouvé avant la fin de la saison en cours, sa vente soit autorisée, Manchester United se retrouvant au pied du mur. Il a été suggéré que les deux parties pourraient se séparer en janvier.
Des clubs de Saudi Pro League, qui s’intéressent à Fernandes depuis quelque temps, sont prêts à revenir à la charge et à soumettre des offres lucratives. Le géant de Premier League, qui traverse une nouvelle saison difficile en championnat, pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre.
- Getty
Matchs et buts : le bilan de Fernandes à Manchester United
Fernandes a été une révélation pour le club depuis son arrivée en provenance du Sporting en janvier 2020. Il est entré dans l'histoire la saison dernière en délivrant 21 passes décisives au cours d'une seule saison dans l'élite anglaise.
Il approche les 350 matches avec United, a déjà dépassé la barre des 100 buts et porte le brassard de capitaine depuis juillet 2023. Il ne lui reste peut-être plus beaucoup de chapitres à écrire dans son histoire à Manchester.
L'ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham, Pochettino, se prépare à prendre les rênes à Old Trafford, tout en menant à terme ses engagements avec l'USMNT. L'Argentin devra prendre des décisions importantes concernant plusieurs cadres dans l'enceinte surnommée « Théâtre des rêves ».
Il aura largement son mot à dire sur l'avenir de Fernandes et sur la place qu'occupera le milieu de terrain de 32 ans dans ses projets. Le nouvel homme aux commandes a besoin que tout le monde tire dans le même sens et adhère à son projet ambitieux.
Fernandes partira-t-il lors du mercato hivernal ?
Interrogé sur la possibilité de voir Fernandes rester au-delà de la fin du prochain mercato, Schneiderlin, ancienne gloire de Manchester United, qui a joué sous les ordres de Poch à Southampton et s’exprimait en partenariat avec ComeOn, a confié à GOAL : « Connaissant Mauricio Pochettino, il analysera la situation. Il évaluera Bruno Fernandes, son envie, son attitude et sa volonté de travailler dur. S’il sent que Bruno Fernandes a la tête ailleurs, il faut faire passer le club, l’un des plus grands du monde, avant n’importe quel joueur.
« Il fera toujours passer le collectif avant les joueurs. Bien sûr, Bruno a du coffre : il court, il peut presser et il peut apporter beaucoup à l’équipe. Mais si Pochettino estime que son caractère ne correspond pas à ce qu’il recherche, ou s’il voit quelque chose qui ne va pas, il prendra une décision.
« Il comprendra la situation avant son arrivée et veillera à prendre la meilleure décision pour le club. »
- Getty/GOAL
Pochettino ouvre une nouvelle ère à Anfield face à Liverpool
Les supporters de Manchester United espéreront vivement voir Fernandes rester au club, compte tenu de tout ce qu’il a apporté au collectif ces six dernières années, mais comprendront aussi que le club ne peut laisser un seul joueur devenir une source de distraction.
Fernandes devrait mener Manchester United sur le terrain lors du premier match de Pochettino à sa tête. Cette nouvelle ère débutera dans un contexte particulièrement difficile, avec un déplacement à Anfield pour affronter le vieux rival Liverpool dimanche.
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