Comme le rapportent à l'unanimité plusieurs médias, le sélectionneur national a décidé de ne pas retenir Said El Mala (1. FC Cologne). De plus, selon les informations du journal Bild, Angelo Stiller (VfB Stuttgart) restera également à la maison, tout comme Maximilian Beier (Borussia Dortmund), d'après un reportage deSky.
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Trois décisions radicales dévoilées au sein de la sélection allemande : Julian Nagelsmann semble passer de la parole aux actes
El Mala devrait plutôt faire partie de l'effectif des moins de 21 ans pour les matchs de qualification à l'Euro contre l'Irlande du Nord (27 mars) et la Grèce (31 mars). Selon le Kölner Stadt-Anzeiger, cette étoile montante de 19 ans reste toutefois en réserve, ce qui rendrait possible une sélection de dernière minute en cas de blessure.
L'attaquant avait fait partie pour la première fois de l'équipe nationale A lors du précédent stage en novembre, mais n'avait pas été aligné et avait été envoyé, comme convenu, dans l'équipe des moins de 21 ans pour le deuxième match. En raison de ses performances toujours aussi solides, qui pourraient déboucher cet été sur un transfert en Premier League, El Mala était néanmoins considéré jusqu'à la dernière minute comme un candidat sérieux. Avec 13 participations à des buts (neuf buts, quatre passes décisives) en 26 matchs de Bundesliga – dont certains en tant que remplaçant –, il est le garant de la survie de Cologne dans la lutte contre la relégation.
Pourtant, Nagelsmann s'était également montré critique à l'égard d'El Mala dans son interview très controversée accordée au magazine kicker. « Il y a une différence entre jouer au Bayern et jouer à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », a précisé Nagelsmann : « Et cette remarque ne s’adresse pas à Lukas Kwasniok, car j’ai appris à le connaître comme un entraîneur qui observe attentivement ce dont son équipe a besoin, y compris en défense. Said doit avoir l’ambition d’être titulaire à Cologne et de toujours jouer. Mais il ne joue qu’à 50 %, c’est trop peu. Et cela ne tient pas à l’entraîneur, comme on le pense souvent, mais à lui-même, à la régularité de son travail en défense. »
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Le forfait de Stiller s'annonçait - Beier était en pleine forme ces derniers temps
Stiller, en revanche, n'était déjà pas présent en novembre. À l'époque, l'absence du milieu de terrain avait suscité une grande incompréhension chez les supporters de Stuttgart. La non-sélection de ce pilier du VfB s'était toutefois déjà laissée entrevoir lors de l'interview de Nagelsmann, lorsque celui-ci avait promis à Leon Goretzka (FC Bayern Munich) une sorte de place de titulaire et avait fait remarquer qu'il souhaitait avoir dans ses rangs un autre type de joueur doté de qualités offensives au milieu de terrain. Il avait par ailleurs annoncé des décisions controversées concernant des titulaires au niveau du club – Stiller semble en faire partie.
Beier n'était pas non plus de la partie lors du dernier match de l'année, mais contrairement à Stiller (une seule sélection), il a tout de même disputé trois matches de qualification pour la Coupe du monde. L'attaquant de 23 ans venait tout juste de se tailler une place de titulaire au BVB ces dernières semaines et se trouve actuellement en excellente forme. Au cours des douze derniers matchs de Bundesliga, il a marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives ; Beier a également inscrit un but lors du match aller des barrages contre l'Atalanta Bergame (2-0).
La sélection de mars « ressemblera déjà beaucoup » à celle de la Coupe du monde
Ainsi, Beier et Stiller, au moins, ont peu de chances de participer à la Coupe du monde cet été. Nagelsmann a en effet souligné au magazine « kicker » que la sélection pour les matchs contre la Suisse et le Ghana serait « déjà très similaire » à celle de la Coupe du monde. En revanche, les jeunes joueurs du Bayern Jonas Urbig (22 ans) et Lennart Karl (18 ans), dont la sélection avait déjà fuité mercredi, peuvent s'attendre à des vacances d'été plus courtes.
Selon Sky, le coéquipier de Stiller, Jamie Leweling, ainsi que Nathaniel Brown (Eintracht Francfort) et Nick Woltemade (Newcastle United) font également partie de la sélection de mars. Nagelsmann aurait décidé, par mesure de précaution et en accord avec le FC Bayern Munich, de ne pas retenir Jamal Musiala, actuellement blessé.
Équipe nationale allemande, calendrier : les prochains matchs de l'équipe nationale allemande
Date Concours Match Vendredi 27 mars, 20 h 45 Match amical Suisse vs Allemagne Lundi 30 mars, 20 h 45 Match amical Allemagne vs Ghana Dimanche 31 mai, 20 h 45 Match amical Allemagne vs Finlande Samedi 6 juin, 20 h 30 Match amical États-Unis contre Allemagne Dimanche 14 juin, 19 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Curaçao Samedi 20 juin, 22 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Côte d'Ivoire Jeudi 25 juin, 22 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Équateur