Les qualités exceptionnelles de Michael Olise avec le ballon, associées à l’éthique de travail de Joshua Kimmich et Harry Kane : pour peaufiner son développement personnel, Lennart Karl s’inspire largement des stars du FC Bayern. Il a toutefois choisi d’immortalisé Lionel Messi sur son protège-tibia.
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Trois coéquipiers du FC Bayern et Lionel Messi : la jeune pépite Lennart Karl dévoile ses plus grands modèles
« Michael Olise est un joueur à part que j’aime étudier », a expliqué le plus jeune professionnel de la sélection allemande à la Coupe du monde dans le magazine 51 du club bavarois, recordman de titres. « Il occupe des zones proches des miennes, est également gaucher et fait preuve d’un sang-froid balle au pied dont je peux m’inspirer. »
Le jeune homme de 18 ans ajoute qu’il admire également le travail effectué en dehors du terrain par le capitaine de la DFB, Kimmich, et le capitaine de l’Angleterre, Kane : « La manière dont ils se préparent physiquement, leur sérieux et le professionnalisme qui guide leur quotidien. »
- AFP
Lennart Karl : Lionel Messi ? « Avoir Messi dans mon équipe me tourne la tête. »
Une autre star a marqué Karl : le champion du monde argentin Lionel Messi, qui l’accompagne même pendant les matchs. « Oui, Messi figure sur mon protège-tibia gauche. C’est mon modèle depuis que je joue au foot : gaucher, plutôt petit, un joueur capable de gestes techniques exceptionnels », explique Karl. « Avoir son image à mes côtés me donne de la force. »
L’adolescent espère se faire un nom lors de la Coupe du monde. Sous les ordres du sélectionneur national Julian Nagelsmann, il débutera face à Curaçao, outsider du groupe, le 14 juin à Houston, avant de défier la Côte d’Ivoire le 20 juin à Toronto puis l’Équateur le 25 juin à East Rutherford.