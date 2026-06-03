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Lennart KarlGetty Images

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Trois coéquipiers du FC Bayern et Lionel Messi : la jeune pépite Lennart Karl dévoile ses plus grands modèles

Bundesliga
Coupe du monde
L. Karl
L. Messi
H. Kane
J. Kimmich
M. Olise
Allemagne
Bayern Munich

Pas moins de trois coéquipiers du FC Bayern servent de modèles à Lennart Karl. Sans oublier, bien sûr, la légende dont le jeune joueur a gravé le nom sur son protège-tibia.

Les qualités exceptionnelles de Michael Olise avec le ballon, associées à l’éthique de travail de Joshua Kimmich et Harry Kane : pour peaufiner son développement personnel, Lennart Karl s’inspire largement des stars du FC Bayern. Il a toutefois choisi d’immortalisé Lionel Messi sur son protège-tibia.

  • « Michael Olise est un joueur à part que j’aime étudier », a expliqué le plus jeune professionnel de la sélection allemande à la Coupe du monde dans le magazine 51 du club bavarois, recordman de titres. « Il occupe des zones proches des miennes, est également gaucher et fait preuve d’un sang-froid balle au pied dont je peux m’inspirer. »

    Le jeune homme de 18 ans ajoute qu’il admire également le travail effectué en dehors du terrain par le capitaine de la DFB, Kimmich, et le capitaine de l’Angleterre, Kane : « La manière dont ils se préparent physiquement, leur sérieux et le professionnalisme qui guide leur quotidien. »

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    Lennart Karl : Lionel Messi ? « Avoir Messi dans mon équipe me tourne la tête. »

    Une autre star a marqué Karl : le champion du monde argentin Lionel Messi, qui l’accompagne même pendant les matchs. « Oui, Messi figure sur mon protège-tibia gauche. C’est mon modèle depuis que je joue au foot : gaucher, plutôt petit, un joueur capable de gestes techniques exceptionnels », explique Karl. « Avoir son image à mes côtés me donne de la force. »

    L’adolescent espère se faire un nom lors de la Coupe du monde. Sous les ordres du sélectionneur national Julian Nagelsmann, il débutera face à Curaçao, outsider du groupe, le 14 juin à Houston, avant de défier la Côte d’Ivoire le 20 juin à Toronto puis l’Équateur le 25 juin à East Rutherford.

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