« Michael Olise est un joueur à part que j’aime étudier », a expliqué le plus jeune professionnel de la sélection allemande à la Coupe du monde dans le magazine 51 du club bavarois, recordman de titres. « Il occupe des zones proches des miennes, est également gaucher et fait preuve d’un sang-froid balle au pied dont je peux m’inspirer. »

Le jeune homme de 18 ans ajoute qu’il admire également le travail effectué en dehors du terrain par le capitaine de la DFB, Kimmich, et le capitaine de l’Angleterre, Kane : « La manière dont ils se préparent physiquement, leur sérieux et le professionnalisme qui guide leur quotidien. »