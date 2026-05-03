Rooney est convaincu qu’Arsenal remportera ses trois dernières rencontres de Premier League face à West Ham, Burnley et Crystal Palace, et il anticipe un faux pas de l’équipe de Pep Guardiola. Invité de l’émission « Match of the Day » dela BBC après le doublé décisif de Viktor Gyokeres contre Fulham, l’ancien capitaine des Three Lions a développé son raisonnement.

« Je pense qu’Arsenal va l’emporter », a déclaré Rooney. « J’avais déjà ce sentiment après la victoire de Man City sur Arsenal. Je pensais que le fait d’avoir dû se rendre à Man City et d’y avoir perdu en finale de la Coupe pesait peut-être dans la tête des joueurs d’Arsenal. Mais je pense qu’ils sont toujours dans la course, à égalité de points après cette défaite contre City, et je pense que le calendrier est plus favorable à Arsenal. Je pense qu’ils vont gagner tous leurs matchs. »







