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« Trois, cinq points » : Wayne Rooney pronostique un sacre aisé d’Arsenal en Premier League, tandis que Manchester United anticipe un faux pas de dernière minute de Pep Guardiola et de Manchester City
Les Gunners ont le destin entre leurs mains
Arsenal a pris six points d’avance en tête de la Premier League grâce à sa victoire 3-0 à domicile contre Fulham samedi, mettant ainsi une pression maximale sur son rival. Manchester City compte actuellement deux matchs en retard et peut réduire l’écart à trois points en s’imposant à l’extérieur contre Everton lundi soir. Cependant, des doutes avaient été émis quant aux chances d’Arsenal de remporter le titre après ses deux défaites consécutives en Premier League contre Bournemouth et Manchester City le mois dernier. Rooney demeure néanmoins sceptique quant à un basculement définitif de la dynamique en faveur de Manchester.
La prédiction audacieuse de Rooney
Rooney est convaincu qu’Arsenal remportera ses trois dernières rencontres de Premier League face à West Ham, Burnley et Crystal Palace, et il anticipe un faux pas de l’équipe de Pep Guardiola. Invité de l’émission « Match of the Day » dela BBC après le doublé décisif de Viktor Gyokeres contre Fulham, l’ancien capitaine des Three Lions a développé son raisonnement.
« Je pense qu’Arsenal va l’emporter », a déclaré Rooney. « J’avais déjà ce sentiment après la victoire de Man City sur Arsenal. Je pensais que le fait d’avoir dû se rendre à Man City et d’y avoir perdu en finale de la Coupe pesait peut-être dans la tête des joueurs d’Arsenal. Mais je pense qu’ils sont toujours dans la course, à égalité de points après cette défaite contre City, et je pense que le calendrier est plus favorable à Arsenal. Je pense qu’ils vont gagner tous leurs matchs. »
City devrait connaître un passage à vide.
La course au titre reste incroyablement serrée, mais Rooney estime que le rythme effréné du calendrier de City, tant sur le plan physique que mental, jouera en faveur du club du nord de Londres. Selon lui, les Gunners ont enfin trouvé l’efficacité nécessaire pour aborder la dernière ligne droite d’une saison exténuante. Il s’attend à ce que la pression liée à la course au titre finisse par faire perdre des points aux vainqueurs du triplé.
« Je vois bien City trébucher lors d’un ou deux matchs. Je vois bien Arsenal se retrouver en position confortable, avec peut-être trois ou cinq points d’avance », a ajouté Rooney.
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Le verdict final
Interrogé sur les raisons pour lesquelles les Citizens pourraient finalement trébucher dans la dernière ligne droite, Rooney a pointé du doigt un calendrier surchargé. Toujours en course sur plusieurs tableaux, City pourrait payer cet enchaînement de matchs et perdre des points précieux en championnat.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il pense que City va perdre des points, Rooney a répondu : « C'est juste mon intuition. Arsenal a été fantastique, ils ont occupé la première place pendant la majeure partie de la saison. Je pense simplement qu'Arsenal a un style de jeu qui ne retient pas forcément l'attention de tout le monde. Mais je pense que City, avec tous les matchs qu'il doit encore disputer, est surchargé. Arsenal est là depuis le début de la saison, je pense que c'est leur année. »