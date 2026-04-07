« Triste », José Mourinho affirme que certains joueurs du Benfica « ne vivent pas pour le football » et reconnaît sa défaite dans la course au titre de la Liga Portugal après un « maigre » match nul face à Casa Pia, menacée de relégation

À l'issue du coup de sifflet final, Mourinho s'est montré cinglant dans son analyse du résultat, déplorant avoir perdu le contrôle du destin du Benfica dans la course à la deuxième place. Il a révélé avoir tenu un discours sans concession à la mi-temps, dans lequel il a remis en question la discipline tactique des joueurs et leur engagement global face aux exigences du sport.

S'adressant à Sport TV, Mourinho a déclaré : « Au-delà de l'incident [du but de Casa Pia]... j'irais plus loin : nous n'avons pas seulement perdu deux points, mais nos dernières chances de nous battre pour le titre, et nous avons perdu le contrôle de notre destin pour terminer deuxièmes. Je n'ai pas aimé la première mi-temps ; à la mi-temps, nous avons discuté de ce que nous devions changer sur le plan tactique, et j'ai essayé de leur faire comprendre... car certains semblent parfois ne pas vivre pour le football, ne pas respirer le football ; on dirait qu'ils en oublient parfois la réalité.

« Je leur ai fait un petit calcul. Si nous ne gagnions pas ce match, la lutte pour le titre, difficile mais possible, prendrait fin, et nous ne dépendrions plus de nous-mêmes pour terminer deuxièmes ; c’était ça l’enjeu. »

Il a ajouté : « L’arbitre n’a pas influencé le résultat, mais il a eu une grande influence sur un match médiocre. Benfica a été médiocre en première mi-temps, en termes d’attitude, ils se sont améliorés par la suite à tous les niveaux, mais ensuite le match se termine, et pour ainsi dire, le championnat se termine sur une situation d’inattention, ce qui est inacceptable quand on mène 1-0. »