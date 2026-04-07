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« Triste », José Mourinho affirme que certains joueurs du Benfica « ne vivent pas pour le football » et reconnaît sa défaite dans la course au titre de la Liga Portugal après un « maigre » match nul face à Casa Pia, menacée de relégation
Les espoirs de titre des Eagles partent en fumée
La quête du titre portugais par Benfica a subi un coup dur à Rio Maior, où les Aigles ont été tenus en échec 1-1 par une équipe de Casa Pia très tenace. Bien qu’ils aient dominé la rencontre avec 18 tirs et une possession de balle écrasante de 78 %, les Aigles ont manqué de précision et n’ont réussi que trois tirs cadrés. Richard Rios a finalement ouvert le score à la 68e minute, mais une erreur défensive catastrophique d'Antonio Silva dix minutes plus tard a permis à Rafael Brito d'égaliser, laissant Benfica à sept points de la tête du classement.
- AFP
Mourinho dénonce le manque de motivation
À l'issue du coup de sifflet final, Mourinho s'est montré cinglant dans son analyse du résultat, déplorant avoir perdu le contrôle du destin du Benfica dans la course à la deuxième place. Il a révélé avoir tenu un discours sans concession à la mi-temps, dans lequel il a remis en question la discipline tactique des joueurs et leur engagement global face aux exigences du sport.
S'adressant à Sport TV, Mourinho a déclaré : « Au-delà de l'incident [du but de Casa Pia]... j'irais plus loin : nous n'avons pas seulement perdu deux points, mais nos dernières chances de nous battre pour le titre, et nous avons perdu le contrôle de notre destin pour terminer deuxièmes. Je n'ai pas aimé la première mi-temps ; à la mi-temps, nous avons discuté de ce que nous devions changer sur le plan tactique, et j'ai essayé de leur faire comprendre... car certains semblent parfois ne pas vivre pour le football, ne pas respirer le football ; on dirait qu'ils en oublient parfois la réalité.
« Je leur ai fait un petit calcul. Si nous ne gagnions pas ce match, la lutte pour le titre, difficile mais possible, prendrait fin, et nous ne dépendrions plus de nous-mêmes pour terminer deuxièmes ; c’était ça l’enjeu. »
Il a ajouté : « L’arbitre n’a pas influencé le résultat, mais il a eu une grande influence sur un match médiocre. Benfica a été médiocre en première mi-temps, en termes d’attitude, ils se sont améliorés par la suite à tous les niveaux, mais ensuite le match se termine, et pour ainsi dire, le championnat se termine sur une situation d’inattention, ce qui est inacceptable quand on mène 1-0. »
Le Benfica, invaincu, mis à mal par des matchs nuls
Contre toute attente, le Benfica reste la seule équipe invaincue de la Liga Portugal cette saison, mais il n'occupe que la troisième place en raison de neuf matchs nuls, un chiffre stupéfiant. Huit de ces matchs nuls ont eu lieu sous la houlette de Mourinho, notamment les points perdus contre Tondela et Rio Ave.
Revenant sur la complaisance de l'équipe après avoir pris l'avantage, Mourinho a déclaré : « Nous nous sommes beaucoup améliorés en deuxième mi-temps, nous nous sommes créé de nombreuses occasions. Mais quand on mène face à un adversaire qui n'a pas tiré une seule fois au but, j'oserais dire que nous avions 75 ou 80 % de possession, ce qui est absurde, et puis après avoir mené 1-0, je reconnais qu'il y a eu de la complaisance. Il n’y a pas cette énergie, cette soif d’une équipe qui joue très bien et qui donne tout. Je dirais que pour finir troisièmes, nous pourrions même perdre tous les matchs, ou presque tous. Pour une équipe qui donne tout, ce seul but est quelque chose qui ne peut pas arriver. »
Il a conclu par une évaluation sans détour de ses joueurs : « Sans avoir jamais connu la tristesse de la défaite jusqu’à présent, nous avons connu de nombreux matchs nuls accompagnés de la tristesse de la défaite, souvent dus à des influences extérieures. Il n’y a pas de mauvaises personnes là-bas, de personnes irrespectueuses, elles n’existent pas là-bas [dans l’équipe]. Ce qui existe, ce sont certains profils qui, indépendamment de leur compte en banque et de leurs titres, ont faim, et d’autres personnes qui semblent prendre cette vie à la légère. Cela m’attriste. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, de mauvais professionnels, mais ils manquent vraiment de ce caractère. »
- AFP
En lutte pour la deuxième place
Même si Benfica n'est pas encore mathématiquement hors course pour le titre, il faudrait une série de résultats incroyables pour dépasser à la fois le Sporting et Porto. En supposant que Mourinho reste aux commandes malgré les rumeurs persistantes le liant au poste de sélectionneur du Portugal après la Coupe du monde, il devra trouver le moyen de redynamiser un effectif qu'il a publiquement remis en question. L'entraîneur profitera sans doute des dernières semaines pour déterminer quels joueurs « vivent vraiment pour le football », avant un mercato estival où un remaniement important de l'effectif semble inévitable.