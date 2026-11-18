La dernière fois qu’Emma Hayes a titularisé ensemble Trinity Rodman, Sophia Wilson et Mallory Swanson, cette dernière a inscrit le but de la victoire contre le Brésil en finale olympique. Hayes a retenu les trois attaquantes dans sa sélection de 23 joueuses pour le Championnat féminin de la CONCACAF. Une victoire contre le Salvador le 27 novembre enverrait les Américaines au Brésil pour la Coupe du monde 2027.

Il s’agit de la troisième sélection américaine depuis Paris à réunir les trois attaquantes, mais Ashley Sanchez a elle aussi avancé ses arguments pour une place de titulaire. L’attaquante du North Carolina Courage a remporté le Soulier d’or de la NWSL avec 20 buts. En octobre, elle a également montré à Hayes qu’elle pouvait bien s’entendre avec Wilson : servie par cette dernière, Sanchez a lancé la remontée des Américaines, alors menées de deux buts face à l’Espagne. Entrée en jeu, Swanson a égalisé à la 86e minute pour arracher un nul 2-2.