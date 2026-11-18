« Triple Espresso » en tête de la sélection d’Emma Hayes pour les qualifications au Mondial, Girma et Sonnett absentes sur blessure
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De la concurrence en attaque pour « Triple Espresso »
La dernière fois qu’Emma Hayes a titularisé ensemble Trinity Rodman, Sophia Wilson et Mallory Swanson, cette dernière a inscrit le but de la victoire contre le Brésil en finale olympique. Hayes a retenu les trois attaquantes dans sa sélection de 23 joueuses pour le Championnat féminin de la CONCACAF. Une victoire contre le Salvador le 27 novembre enverrait les Américaines au Brésil pour la Coupe du monde 2027.
Il s’agit de la troisième sélection américaine depuis Paris à réunir les trois attaquantes, mais Ashley Sanchez a elle aussi avancé ses arguments pour une place de titulaire. L’attaquante du North Carolina Courage a remporté le Soulier d’or de la NWSL avec 20 buts. En octobre, elle a également montré à Hayes qu’elle pouvait bien s’entendre avec Wilson : servie par cette dernière, Sanchez a lancé la remontée des Américaines, alors menées de deux buts face à l’Espagne. Entrée en jeu, Swanson a égalisé à la 86e minute pour arracher un nul 2-2.
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La sélection complète
GARDIENNES : Claudia Dickey (Seattle Reign FC ; 12), Mandy McGlynn (Utah Royals FC, 6), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, ENG ; 8)
DÉFENSEUSES : Tierna Davidson (Gotham FC ; 72/3), Kate Del Fava (Utah Royals FC ; 1/0), Emily Fox (Arsenal FC, ENG ; 80/1), Avery Patterson (Houston Dash ; 15/1), Tara Rudd (Washington Spirit ; 12/0), Evelyn Shores (Angel City FC ; 0/0), Gisele Thompson (Angel City FC ; 12/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC ; 9/1)
MILIEUX DE TERRAIN : Croix Bethune (Kansas City Current ; 7/1), Sam Coffey (Manchester City, ENG : 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC ; 180/40), Claire Hutton (Bay FC ; 22/1), Rose Lavelle (Gotham FC ; 124/29), Lily Yohannes (OL Lyonnes, FRA ; 22/1)
ATTAQUANTES : Michelle Cooper (Kansas City Current ; 16/1), Trinity Rodman (Washington Spirit ; 59/13), Ashley Sanchez (North Carolina Courage ; 30/4), Mallory Swanson (Chicago Stars ; 105/39), Alyssa Thompson (Chelsea FC, ENG ; 34/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC ; 65/25)
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Autres déclarations et réactions sur les réseaux sociaux
Hayes aborde les qualifications sans deux de ses défenseuses centrales les plus expérimentées. Girma, dont la dernière apparition avec les États-Unis remonte à avril, restera à Chelsea pour poursuivre sa convalescence. Elle a marqué pour Chelsea contre la Real Sociedad lors des qualifications pour la Ligue des champions, plus tôt cette saison. Sonnett se remet d’une opération subie en juillet pour réparer une déchirure du tendon rotulien de son genou gauche.
Tierna Davidson et Kennedy Wesley ont été titularisées ensemble en défense centrale lors des deux matches amicaux d’octobre contre l’Espagne. Hayes dispose ainsi d’une charnière à laquelle elle pourra de nouveau faire appel au Texas. Evelyn Shores, défenseuse d’Angel City, est la seule joueuse de la sélection à attendre encore sa première apparition en équipe nationale A.
Au milieu de terrain, Sam Coffey, de Manchester City, fait son retour après avoir manqué les rassemblements de juin et d’octobre. Lindsey Heaps est la joueuse la plus capée du groupe, avec 180 sélections. Elle fait partie des sept joueuses retenues qui ont participé à la victoire 5-0 contre la Jamaïque lors des qualifications en 2022. Wilson avait alors inscrit deux buts et Swanson avait servi Rodman pour le dernier.
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Et maintenant ?
L’équipe nationale américaine aborde le premier tournoi de la CONCACAF d’Emma Hayes avec un bilan de 8 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Le coup d’envoi face au Salvador est prévu le 27 novembre à 20 h 30, heure de l’Est des États-Unis, au Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, au Texas. Les quatre équipes victorieuses en quarts de finale se qualifieront directement pour la Coupe du monde. En cas de défaite, les États-Unis devront disputer un match de barrage le 2 décembre. Une victoire leur ouvrirait alors les portes des barrages intercontinentaux de la FIFA.
« Notre équipe a beaucoup progressé et appris cette année. Depuis longtemps, notre objectif est de nous qualifier pour la Coupe du monde, et le moment est maintenant venu », a déclaré Hayes.
Le tournoi attribue également trois places pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les États-Unis sont déjà qualifiés en tant que pays hôte. Si les Américaines terminent parmi les trois premières, l’équipe classée quatrième ira donc elle aussi aux Jeux.
« Je veux voir nos joueuses faire preuve d’une régularité sans relâche, individuellement et collectivement, et je veux que nous soyons au plus haut niveau dans les deux surfaces de réparation », a déclaré Hayes. « Si nous y parvenons, je suis convaincue que nos performances nous permettront d’atteindre nos standards et nos objectifs. C’est mon premier tournoi de la CONCACAF, et c’est aussi le premier pour beaucoup de nos joueuses. Nous avons donc toutes hâte de vivre cette expérience. »
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