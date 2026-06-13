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Triplé de Harry Kane en finale de la Coupe du monde ! Geoff Hurst, héros de l'Angleterre en 1966, ose une prédiction alors que le meilleur buteur de l'histoire vise à mettre fin à 60 ans d'attente
La prédiction audacieuse d’une légende du ballon rond concernant Kane
Hurst demeure le seul joueur de l’histoire à avoir signé un hat-trick en finale de Coupe du monde, contribuant à la victoire 4-2 de l’Angleterre face à l’Allemagne de l’Ouest en 1966, et offrant au pays son unique titre mondial. Le héros de ce triomphe historique se dit prêt à partager la vedette avec l’actuel talisman des Three Lions. Unique survivant du onze de départ qui a soulevé le trophée il y a six décennies, Hurst estime que Kane possède les atouts pour reproduire une performance aussi historique sur la plus grande scène du monde.
Interrogé par le Daily Mail sur la possibilité que l’attaquant du Bayern Munich égale son triplé emblématique, Hurst s’est montré sans équivoque dans son soutien : « Cela ne me choquerait pas si nous remportions le titre. Et cela ne me surprendrait pas si Kane marquait trois buts en finale. Je n’en suis pas jaloux. Personne ne serait plus heureux que moi si cela devait se reproduire. »
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Le poids des attentes nationales
Kane aborde le prochain tournoi en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, avec 79 réalisations, après une saison fulgurante au Bayern Munich où il a inscrit 61 buts. Si Hurst salue le talent de classe mondiale de l’attaquant, il s’inquiète de l’immense pression qui pèse sur les épaules du joueur de 32 ans, censé rapporter un trophée à lui seul.
Hurst a toutefois rappelé que la responsabilité de la victoire doit être assumée par l’ensemble du groupe de Thomas Tuchel, et non pas uniquement par le capitaine. « Je pense simplement que cela met un peu trop de pression sur Harry », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas l’affaire d’un seul joueur. Il sera un élément très important de l’équipe, mais c’est une équipe qui gagne un match, pas un individu. »
L’ascension au rang de légende
Malgré ses exploits exceptionnels en club – où il n’a pas réussi à remporter de titre avec Tottenham, mais a mis fin à sa disette au Bayern en décrochant deux titres de Bundesliga, la DFB-Pokal et la DFL-Supercup –, Hurst estime qu’une victoire en Coupe du monde changerait radicalement la façon dont Kane est perçu à l’échelle mondiale. L’ancien attaquant de West Ham sait mieux que quiconque qu’un titre international crée un lien indestructible entre un joueur et ses supporters, un lien qui dure toute une vie.
Conscient de l’impact d’un triomphe international, Hurst a déclaré : « Je suis sûr que Kane est déjà vénéré par les fans des Spurs et ceux du Bayern Munich, que nous remportions la Coupe du monde ou non, mais remporter la Coupe du monde lui donnera une certaine légèreté par rapport à ce qu’il a accompli au niveau des clubs. Ils seront vénérés immédiatement et pour le reste de leur vie. »
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Affronter la chaleur au Mexique
L’Angleterre attaque un parcours ardu qui pourrait la ramener au Mexique, terrain gravé dans la mémoire de Hurst depuis le tournoi de 1970. Les Three Lions figurent dans le groupe L avec la Croatie, le Ghana et le Panama, et entameront leur campagne le 17 juin face aux Croates. Hurst prévient que le climat et les conditions mettront à l’épreuve la maîtrise technique du groupe, insistant sur le fait que la possession du ballon s’annonce comme le facteur clé de la progression anglaise dans la compétition.
« Ça va être très difficile, surtout au Mexique. J’y ai joué : il faut une bonne technique pour conserver le ballon et ne pas le perdre. Courir après le ballon par une journée chaude au Mexique est éprouvant et il faut plus de temps pour le récupérer. C’est le principal défi pour les joueurs anglais, comme nous l’avons vécu en 1970 », explique Hurst, en référence à l’élimination en quarts de finale contre l’Allemagne de l’Ouest il y a plus de 50 ans.