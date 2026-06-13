Hurst demeure le seul joueur de l’histoire à avoir signé un hat-trick en finale de Coupe du monde, contribuant à la victoire 4-2 de l’Angleterre face à l’Allemagne de l’Ouest en 1966, et offrant au pays son unique titre mondial. Le héros de ce triomphe historique se dit prêt à partager la vedette avec l’actuel talisman des Three Lions. Unique survivant du onze de départ qui a soulevé le trophée il y a six décennies, Hurst estime que Kane possède les atouts pour reproduire une performance aussi historique sur la plus grande scène du monde.

Interrogé par le Daily Mail sur la possibilité que l’attaquant du Bayern Munich égale son triplé emblématique, Hurst s’est montré sans équivoque dans son soutien : « Cela ne me choquerait pas si nous remportions le titre. Et cela ne me surprendrait pas si Kane marquait trois buts en finale. Je n’en suis pas jaloux. Personne ne serait plus heureux que moi si cela devait se reproduire. »