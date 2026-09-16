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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Triple coup dur sur blessure pour Chelsea ! Xabi Alonso s’inquiète alors que Joao Pedro et deux autres stars manquent l’entraînement avant le choc contre Brentford

Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
M. Caicedo
R. James
Brentford vs Chelsea
Brentford
Premier League

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, fait face à une importante crise des blessures après l’absence de trois joueurs clés de l’équipe première à l’entraînement mardi matin, dont le joueur phare Joao Pedro. Chelsea prépare actuellement un derby crucial de l’ouest de Londres contre Brentford, en cherchant à rebondir après un match nul décevant lors de sa dernière sortie.

  • Trio clé absent de la séance à Cobham

    Selon le journaliste de Sky SportsJames Savundra, Pedro était absent pendant la partie ouverte à la presse de l’entraînement de mardi. L’attaquant brésilien est le joueur le plus en vue de Chelsea cette saison, avec trois buts et trois passes décisives en seulement cinq apparitions. Il a tout récemment permis aux Blues d’arracher un point grâce à une égalisation tardive cruciale contre Hull City samedi après-midi.

    Aux côtés de Pedro, le capitaine du club Reece James et le milieu vedette Moises Caicedo étaient eux aussi absents du groupe principal. James a occupé un rôle important au milieu de terrain axial cette saison, disputant l’intégralité des 90 minutes lors de trois des quatre matches de championnat de Chelsea. L’Anglais semblait avoir terminé le match nul du week-end contre Hull sans le moindre souci, ce qui rend son absence soudaine particulièrement préoccupante pour le club.


    • Publicité
  • imago-sport-1082184972.jpgCrystal Pix

    Alonso prudent sur le retour de Caicedo

    Si les absences soudaines de Pedro et James suscitent immédiatement l’inquiétude, Alonso avait déjà évoqué les difficultés physiques persistantes de Caicedo avant la rencontre contre Hull. L’international équatorien n’a pas encore débuté un match cette saison après une série de contretemps frustrants.

    S’exprimant la semaine dernière au sujet d’un possible retour pour le choc de vendredi, l’entraîneur de Chelsea a insisté sur le fait qu’il ferait preuve d’une grande prudence. « Pas encore, on verra pour Brentford », a expliqué Alonso lors de sa conférence de presse d’avant-match.

    Il a ensuite souligné la nécessité de protéger le milieu de terrain de 24 ans de nouveaux dommages physiques. « Nous ne sommes pas dans un moment où nous pouvons prendre des risques avec lui. Pas encore ; nous n’y sommes pas encore », a ajouté le manager.


  • Casse-têtes au milieu et coups de pouce pour les débuts

    La campagne de Caicedo a été perturbée par un problème physique persistant. Après avoir manqué le week-end d'ouverture contre Fulham, il a réussi une brève apparition de 14 minutes lors d'une spectaculaire victoire 4-3 contre Brighton, avant de subir une rechute de sa blessure. Ce contretemps l'a ensuite tenu éloigné des terrains pour les rencontres suivantes contre Arsenal et Leeds.

    Cependant, la séance d'entraînement de mardi a apporté quelques nouvelles positives pour Chelsea. Les recrues estivales Marco Palestra et Jordan Henderson ont toutes deux participé pleinement avec le groupe. Le duo se rapproche désormais rapidement de débuts longtemps attendus avec le club de l'ouest de Londres.


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    Sous les projecteurs du vendredi soir au Gtech Stadium

    Chelsea se déplacera vendredi soir sur la pelouse du Brentford de Keith Andrews, avec l’impératif de retrouver le chemin de la victoire. Avec trois éléments clés potentiellement absents, Alonso devra compter sur ses recrues estivales à venir et sur ses joueurs de complément pour élever leur niveau dans ce qui s’annonce comme un déplacement exigeant.

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