Selon le journaliste de Sky SportsJames Savundra, Pedro était absent pendant la partie ouverte à la presse de l’entraînement de mardi. L’attaquant brésilien est le joueur le plus en vue de Chelsea cette saison, avec trois buts et trois passes décisives en seulement cinq apparitions. Il a tout récemment permis aux Blues d’arracher un point grâce à une égalisation tardive cruciale contre Hull City samedi après-midi.

Aux côtés de Pedro, le capitaine du club Reece James et le milieu vedette Moises Caicedo étaient eux aussi absents du groupe principal. James a occupé un rôle important au milieu de terrain axial cette saison, disputant l’intégralité des 90 minutes lors de trois des quatre matches de championnat de Chelsea. L’Anglais semblait avoir terminé le match nul du week-end contre Hull sans le moindre souci, ce qui rend son absence soudaine particulièrement préoccupante pour le club.



