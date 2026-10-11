L’atmosphère est devenue électrique à Anfield dimanche après-midi, lorsque Manchester City est arrivé pour son premier match depuis qu’une commission indépendante a rendu un verdict de culpabilité historique. Les supporters de Liverpool, dont beaucoup s’estiment lésés par la domination de City au cours de la dernière décennie, ont bordé les rues pour accueillir les visiteurs aux cris assourdissants de « tricheurs ».

Aux abords du stade, l’hostilité était palpable. Des stands vendaient des écharpes et des drapeaux raillant le scandale financier qui secoue actuellement l’Etihad Stadium. La police a dû escorter le car de Manchester City par un autre itinéraire afin d’éviter les plus grands rassemblements de manifestants, empêchant ainsi que se reproduisent les incidents de 2018, lorsque le véhicule avait été la cible de jets de projectiles.



