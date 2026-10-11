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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

« Tricheurs ! » : Manchester City face à un accueil hostile à Liverpool après avoir été reconnu coupable dans une affaire d’infractions financières

Liverpool
Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Premier League

Manchester City a été accueilli par des « tricheurs » scandés à tue-tête à son arrivée à Anfield dimanche, pour son premier match depuis qu’il a été reconnu coupable d’avoir enfreint le règlement financier de la Premier League. Sur les bords de la Mersey, l’ambiance était, comme prévu, délétère : les supporters locaux ont exprimé leur colère après les récentes conclusions de la commission indépendante.

  • Anfield explose de colère contre Manchester City

    L’atmosphère est devenue électrique à Anfield dimanche après-midi, lorsque Manchester City est arrivé pour son premier match depuis qu’une commission indépendante a rendu un verdict de culpabilité historique. Les supporters de Liverpool, dont beaucoup s’estiment lésés par la domination de City au cours de la dernière décennie, ont bordé les rues pour accueillir les visiteurs aux cris assourdissants de « tricheurs ».

    Aux abords du stade, l’hostilité était palpable. Des stands vendaient des écharpes et des drapeaux raillant le scandale financier qui secoue actuellement l’Etihad Stadium. La police a dû escorter le car de Manchester City par un autre itinéraire afin d’éviter les plus grands rassemblements de manifestants, empêchant ainsi que se reproduisent les incidents de 2018, lorsque le véhicule avait été la cible de jets de projectiles.


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Les supporters de Liverpool laissent éclater leur colère face au scandale financier de Manchester City

    La colère des supporters du Merseyside découle d’une décision établissant que City et ses propriétaires avaient eu recours à des accords commerciaux « fictifs » pour améliorer artificiellement leur situation financière. La commission a conclu que le club avait dissimulé des financements occultes et gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018. Au cours de cette période de dépenses présumées illégales, City a remporté trois titres de Premier League et posé les bases de l’ère de domination menée par Pep Guardiola.

    Les supporters de Liverpool, en particulier, gardent de l’amertume après avoir échoué de peu dans la course au titre face à City lors de saisons où leur équipe avait récolté plus de 90 points. Ils estiment que la compétition ne s’est jamais déroulée à armes égales. La tension était palpable dès le début du match, le public local manifestant clairement sa désapprobation du comportement des visiteurs. Les sanctions potentielles auxquelles s’expose le club de Manchester sont sans précédent : elles vont d’importants retraits de points à une exclusion totale de l’élite, voire au retrait de titres de champion remportés auparavant.


  • Les sanctions et la quête d’intégrité sportive

    Le verdict a plongé la Premier League dans une situation de flou administratif, le sort des champions restant indécis alors que débute la procédure d’appel. Cette incertitude gagne aussi les bancs de touche : des entraîneurs de toute la ligue s’inquiètent de ses conséquences sur l’intégrité de la compétition. L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a évoqué la situation vendredi : « Je pense que le pire, c’est probablement l’incertitude, le fait que personne ne sache ce qui va se passer. »

    Ce manque de clarté n’a fait qu’attiser la colère des supporters des clubs rivaux, qui estiment que la ligue doit agir avec fermeté pour préserver sa réputation. Pour beaucoup, la seule issue acceptable serait celle qui dissuaderait durablement tout club d’envisager des manœuvres financières similaires à l’avenir.

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Les hommes de Maresca face à l’épreuve ultime

    Sur le terrain, l’équipe d’Enzo Maresca est restée remarquablement concentrée et aborde le choc face à Liverpool avec sept victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Jusqu’ici, l’entraîneur italien est parvenu à préserver ses joueurs de l’agitation entourant la procédure judiciaire, mais Anfield représente un défi à part.

    Le match a débuté sur un rythme effréné. L’équipe à domicile a cherché à profiter de la ferveur du public, en maintenant une forte pression et en mettant rapidement City en difficulté sur le plan défensif. Au fil de la rencontre, les joueurs de Maresca ont tenté de ralentir le rythme et de conserver le ballon, dans l’espoir de calmer les supporters, mais l’ambiance est restée électrique tout au long du match.

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