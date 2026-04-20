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« Tricher juste pour gagner ! » - Comment la mentalité d'entraînement de Victor Osimhen a fait de lui un attaquant de classe mondiale : Alex Iwobi révèle ce qui rend son coéquipier nigérian si spécial
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Le parcours d'Osimhen : comment l'attaquant nigérian a atteint les sommets
Né et élevé dans la banlieue de Lagos, Osimhen a surmonté des débuts difficiles, en tant que benjamin d’une fratrie de sept enfants, pour forger un esprit combatif qui lui a été essentiel sur les plans personnel et professionnel.
Après s’être forgé une réputation sportive au sein de la légendaire Ultimate Strikers Academy, il a fait ses premiers pas vers la célébrité en Europe en rejoignant le club allemand de Wolfsburg. C’est toutefois en France, après un passage à Charleroi en Belgique, qu’Osimhen s’est véritablement révélé.
Une saison prolifique à Lille lui a suffi pour décrocher un transfert très lucratif à Naples. En 133 matchs en Italie, il a inscrit 76 buts, contribuant au titre de Serie A et décrochant le trophée de Footballeur de l’année en 2022-2023. Un différend avec les dirigeants napolitains l’a poussé à relever un nouveau défi en Turquie, sous les couleurs de Galatasaray en 2024, où il a déjà marqué 56 fois en 70 rencontres.
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Esprit de gagnant : Iwobi dévoile ce qui rend Osimhen si spécial
Avec 35 buts marqués en 52 sélections, Victor Osimhen est désormais reconnu comme l’un des attaquants les plus redoutables de la planète football. Invité du podcast « Beast Mode On », Iwobi a confié à Adebayo Akinfenwa ce qui fait la force du Nigérian au masque : « C’est un gars super cool. À l’entraînement, il se blesse souvent parce qu’il place sa jambe ou sa tête là où il ne devrait pas. C’est un battant.
Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau aujourd’hui. Certains diront qu’il n’est pas encore au point, qu’il manque un peu de finesse, mais Victor se crée cinq occasions par match, tout seul, uniquement grâce à son travail et à sa vitesse.
Peu importe votre statut, que vous soyez Virgil van Dijk ou un joueur amateur – sans manque de respect pour les divisions inférieures –, il se battra. Il aborde la Ligue des champions avec la même intensité que s’il jouait avec ses potes.
Il veut toujours gagner, et cette mentalité est impressionnante, même si, parfois, il pousse le bouchon un peu trop loin à l’entraînement pour l’emporter, jusqu’à en venir à tricher tout en sachant qu’il triche. Mais c’est précisément cette détermination qui le rend si spécial. »
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Qu’est-ce que cela fait d’avoir une légende du sport dans sa famille ?
Âgé de 29 ans, Iwobi devance Osimhen de deux ans. Il puise néanmoins son inspiration auprès de l’attaquant prolifique pour continuer à tirer le meilleur de son talent. Formé à Arsenal, le milieu de terrain a relevé bien des défis au fil des saisons et demeure une valeur sûre de la Premier League depuis son transfert d’Everton à Fulham en 2023.
Ce milieu de terrain de classe peut par ailleurs s’appuyer sur le soutien et les conseils avisés de la légende des Super Eagles, Okocha, qui a lui-même brillé dans l’élite anglaise.
Iwobi confie à propos de ce mentor : « Il me parlait toujours et me rappelait sans cesse – même si je n’ai jamais ressenti de pression – qu’il fallait « aller de l’avant et rester soi-même ».
Je l’ai toujours perçu comme un oncle avant de le voir comme un footballeur. C’est logique : pendant les fêtes, ma famille se retrouvait chez lui, au Nigeria. Il est très cool, un vrai comique.
Quand j’ai pu assister à ses matchs ou le regarder s’entraîner, j’ai vu un joueur libre d’esprit. Je l’ai suivi à Bolton sous les ordres de Sam Allardyce, et à la mi-temps il venait faire des jongles avec moi : un vrai esprit libre.
« Avec l’âge, je réalise qu’il est une véritable légende, au vu de l’admiration qu’il suscite, mais pour moi il reste avant tout mon oncle, qui me conseille de temps en temps.
Sur le terrain, il ne m’a jamais mis la pression. Les gens extérieurs parlent, c’est normal, mais il me dit toujours : “Tu es un grand footballeur, écris ton histoire.” Il a écrit la sienne, à moi maintenant de me concentrer sur la mienne. »
Écoutez l’épisode du podcast « Beast Mode On » avec l’invité Alex Iwobi.
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