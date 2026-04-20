« Tricher juste pour gagner ! » - Comment la mentalité d'entraînement de Victor Osimhen a fait de lui un attaquant de classe mondiale : Alex Iwobi révèle ce qui rend son coéquipier nigérian si spécial

Âgé de 29 ans, Iwobi devance Osimhen de deux ans. Il puise néanmoins son inspiration auprès de l’attaquant prolifique pour continuer à tirer le meilleur de son talent. Formé à Arsenal, le milieu de terrain a relevé bien des défis au fil des saisons et demeure une valeur sûre de la Premier League depuis son transfert d’Everton à Fulham en 2023.

Ce milieu de terrain de classe peut par ailleurs s’appuyer sur le soutien et les conseils avisés de la légende des Super Eagles, Okocha, qui a lui-même brillé dans l’élite anglaise.

Iwobi confie à propos de ce mentor : « Il me parlait toujours et me rappelait sans cesse – même si je n’ai jamais ressenti de pression – qu’il fallait « aller de l’avant et rester soi-même ».

Je l’ai toujours perçu comme un oncle avant de le voir comme un footballeur. C’est logique : pendant les fêtes, ma famille se retrouvait chez lui, au Nigeria. Il est très cool, un vrai comique.

Quand j’ai pu assister à ses matchs ou le regarder s’entraîner, j’ai vu un joueur libre d’esprit. Je l’ai suivi à Bolton sous les ordres de Sam Allardyce, et à la mi-temps il venait faire des jongles avec moi : un vrai esprit libre.

« Avec l’âge, je réalise qu’il est une véritable légende, au vu de l’admiration qu’il suscite, mais pour moi il reste avant tout mon oncle, qui me conseille de temps en temps.

Sur le terrain, il ne m’a jamais mis la pression. Les gens extérieurs parlent, c’est normal, mais il me dit toujours : “Tu es un grand footballeur, écris ton histoire.” Il a écrit la sienne, à moi maintenant de me concentrer sur la mienne. »