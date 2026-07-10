Trevoh Chalobah est la priorité défensive de l’Inter. Après les départs de Darmian, de Vrij et Acerbi, les Nerazzurri savent qu’ils doivent avant tout renforcer l’arrière-garde devant Martinez. Après avoir finalisé l’arrivée de Khalaili en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour 25 millions d’euros, Marotta et Ausilio se concentrent désormais exclusivement sur le défenseur central de Chelsea, actuellement engagé en Coupe du monde aux États-Unis avec la sélection britannique (il sera sur la pelouse demain contre la Norvège, en quart de finale à Miami). La bonne nouvelle, c’est que ce joueur né en 1999 à Freetown a déjà fait son choix : il veut l’Inter et rien d’autre pour l’instant. Son entourage a poliment rejeté les avances de Côme, Fulham et Crystal Palace, clubs auxquels Chelsea l’aurait volontiers cédé afin de faciliter l’arrivée de Maxence Lacroix à Stamford Bridge.
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Trevoh Chalobah veut uniquement l’Inter et rejette toutes les autres destinations, y compris Como. Le Chelsea fixe un prix élevé, mais les négociations se poursuivent
Selon nos informations, Chalobah aurait fait part de son souhait de rejoindre l’Inter Milan.
Chalobah veut l’Inter et a déjà donné son feu vert. Il sait qu’il n’a pas d’avenir à Chelsea avec Xabi Alonso, et l’idée de s’imposer dans un grand club européen, dans un pays au riche passé comme l’Italie, l’enthousiasme. Il guette donc un signe de Milan, où son désir est connu. Si les Nerazzurri n’ont pas encore déposé d’offre officielle, ils connaissent les exigences des Blues, qui réclament 40 millions d’euros pour le transfert. Une somme jugée excessive à ce stade, même si les échanges avec son entourage restent permanents. Après la Coupe du monde, les parties feront le point pour élaborer une stratégie commune.
LES ALTERNATIVES À CHALOBAH
Chalobah reste la priorité de l’Inter, mais les dirigeants nerazzurri explorent d’autres pistes. Marotta et Ausilio suivent aussi Lucumì (Bologne), dont la clause libératoire de 28 millions d’euros expire le 15 juillet et qui séduit également la Juventus, ainsi que Solet (Udinese). En revanche, David Alaba, libre après son passage au Real Madrid et proposé par ses agents, n’enthousiasme pas encore la direction milanaise.
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