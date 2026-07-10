Trevoh Chalobah veut uniquement l’Inter et rejette toutes les autres destinations, y compris Como. Le Chelsea fixe un prix élevé, mais les négociations se poursuivent

Trevoh Chalobah est la priorité défensive de l’Inter. Après les départs de Darmian, de Vrij et Acerbi, les Nerazzurri savent qu’ils doivent avant tout renforcer l’arrière-garde devant Martinez. Après avoir finalisé l’arrivée de Khalaili en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour 25 millions d’euros, Marotta et Ausilio se concentrent désormais exclusivement sur le défenseur central de Chelsea, actuellement engagé en Coupe du monde aux États-Unis avec la sélection britannique (il sera sur la pelouse demain contre la Norvège, en quart de finale à Miami). La bonne nouvelle, c’est que ce joueur né en 1999 à Freetown a déjà fait son choix : il veut l’Inter et rien d’autre pour l’instant. Son entourage a poliment rejeté les avances de Côme, Fulham et Crystal Palace, clubs auxquels Chelsea l’aurait volontiers cédé afin de faciliter l’arrivée de Maxence Lacroix à Stamford Bridge.