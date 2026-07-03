Trevoh Chalobah a arrêté son plan de transfert, Chelsea lui ayant ouvert la porte pour un départ vers Crystal Palace, malgré l’intérêt de l’Inter et de Como

Chalobah aurait choisi de poursuivre sa carrière en Serie A, l’Inter étant en pole position pour recruter le défenseur de Chelsea. Selon Fabrizio Romano, les représentants du joueur de 26 ans sont actuellement à Milan pour négocier les conditions personnelles du contrat, ce qui confirme la position de l’Inter comme favori pour sa signature.

Le Como reste également intéressé, mais les Blues ont déjà rejeté une offre de 22 millions de livres sterling. Chelsea valoriserait le défenseur à environ 35 millions de livres, un montant susceptible de compliquer la tâche des Lariani et de conforter l’Inter dans son statut de favori.







