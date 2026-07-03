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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

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Trevoh Chalobah a arrêté son plan de transfert, Chelsea lui ayant ouvert la porte pour un départ vers Crystal Palace, malgré l’intérêt de l’Inter et de Como

Mercato
Chelsea
T. Chalobah
Inter
Premier League
Crystal Palace
Como
Serie A

Trevoh Chalobah privilégie un transfert en Italie, malgré l’intérêt de clubs de Premier League. L’Inter a intensifié les discussions sur ses conditions personnelles, tandis que Chelsea pourrait inclure le défenseur dans les négociations avec Crystal Palace, alors que le club londonien cherche à recruter Maxence Lacroix cet été.

  • L'Inter s'impose comme la destination préférée de Chalobah

    Chalobah aurait choisi de poursuivre sa carrière en Serie A, l’Inter étant en pole position pour recruter le défenseur de Chelsea. Selon Fabrizio Romano, les représentants du joueur de 26 ans sont actuellement à Milan pour négocier les conditions personnelles du contrat, ce qui confirme la position de l’Inter comme favori pour sa signature.

    Le Como reste également intéressé, mais les Blues ont déjà rejeté une offre de 22 millions de livres sterling. Chelsea valoriserait le défenseur à environ 35 millions de livres, un montant susceptible de compliquer la tâche des Lariani et de conforter l’Inter dans son statut de favori.



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    En quête d’un accord d’échange

    Selon talkSPORT, Chelsea aurait proposé Chalobah à Crystal Palace dans le cadre d’un échange plus large visant à recruter la star des Eagles, Lacroix. Pour rendre l’opération plus attractive, les Blues seraient prêts à inclure l’un des défenseurs suivants : Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi ou Benoit Badiashile.

    Chalobah est déjà bien connu à Selhurst Park, puisqu’il y a passé la première partie de la saison 2024/25 sous forme de prêt. Il y avait brillé sous les ordres d’Oliver Glasner avant d’être rappelé à Stamford Bridge en raison d’une série de blessures.

  • Chelsea concilie habilement la composition de son effectif et sa stratégie financière.

    Formé au club, son éventuel transfert rapporterait un bénéfice net aux Blues, conformément aux règles de profitabilité et de viabilité (PSR), tout en leur permettant de renforcer l’effectif. L’intérêt de Crystal Palace est légitime : Chalobah a brillé lors de son prêt. Mais sa préférence supposée pour l’Italie pourrait contrarier un retour définitif à Selhurst Park.

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    Les discussions concernant un transfert se poursuivent, mais les obligations avec l'équipe d'Angleterre sont prioritaires.

    Chalobah conserve sa place dans l’effectif anglais de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026, alors que les discussions sur son avenir clubier se poursuivent. Non encore entré en jeu, il pourrait toutefois profiter des blessures en défense pour affronter le Mexique en huitièmes de finale.

    Parallèlement, Chelsea poursuit ses discussions afin d’obtenir une indemnité conforme à ses attentes, l’Inter, Como et Crystal Palace restant sur les rangs alors que l’avenir du défenseur se précise.