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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Tresoldi : « J’ai parlé avec Klopp et Mancini et j’ai dit non à l’Italie et à l’Allemagne pour les Espoirs. On verra ce qui se passera »

Italie
Allemagne
N. Tresoldi

L’attaquant italo-allemand de Bruges ne veut, pour l’instant, pas choisir de sélection pour son avenir.

L’Italie et l’Allemagne se disputent le talent de Nicolò Tresoldi. L’attaquant italo-allemand, né à Cagliari, mais citoyen allemand depuis 2022, continue de briller sous le maillot du Club Bruges en Belgique et, au début de cette très longue trêve, il a été appelé à répondre aux convocations de Roberto Mancini comme de Jurgen Klopp.

Les deux sélectionneurs se sont toutefois entendu répondre « non merci » par l’avant-centre qui, au micro de RanSport, a confirmé que, pour l’instant, la motivation principale reste liée à son présent sous le maillot de l’Allemagne Espoirs.


  • Non à Klopp, mais j’étais nerveux

    « Son refus à Klopp ? Il a parfaitement compris. Nous avons eu un excellent échange de points de vue. J’espère lui avoir fait bonne impression. C’est un grand entraîneur et aussi une personne formidable. C’est pourquoi je lui suis très reconnaissant pour cette conversation et pour son soutien. J’étais extrêmement nerveux. Je l’ai tout de suite dit à mes parents, et eux aussi étaient nerveux. Mais au final, cela a simplement été une conversation très positive »

  • Non aussi à Mancini

    « Roberto Mancini m’a aussi contacté. La situation a été similaire. Pour moi, c’est quelque chose de spécial lorsque deux entraîneurs d’un tel succès prennent le temps de me parler. Cela me montre que je suis sur la bonne voie. Je leur suis très reconnaissant à tous les deux pour cela. Nous verrons ce qui se passera »

  • Je ne pense ni à l’Allemagne ni à l’Italie.

    « Mon attention est entièrement tournée vers la sélection Espoirs, pas vers l’Allemagne ou l’Italie. Pour moi, tout tourne autour de ces trois matches. Nous en avons gagné deux, il en manque un. Je veux gagner, marquer des buts, et ensuite nous verrons ce qui se passera »

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