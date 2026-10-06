Tresoldi : « J’ai parlé avec Klopp et Mancini, et j’ai dit non à l’Italie et à l’Allemagne pour les Espoirs. Nous verrons ce qui se passera »

L’Italie et l’Allemagne se disputent le talent de Nicolò Tresoldi. L’attaquant italo-allemand, né à Cagliari, mais citoyen allemand depuis 2022, continue de briller sous le maillot du Club Bruges en Belgique et, au début de cette très longue trêve, il a été appelé pour répondre aux convocations de Roberto Mancini comme de Jurgen Klopp.

Les deux sélectionneurs se sont toutefois vu répondre « non merci » par l’attaquant, qui, au micro de RanSport, a confirmé que, pour l’instant, la motivation principale reste liée à son présent sous le maillot de l’Allemagne Espoirs.



