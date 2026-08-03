Grand protagoniste avec Bruges et avec la sélection allemande, Nicolò Tresoldi est revenu sur son attachement à l’AC Milan. Cette fois au podcast My Turnover : « J’ai grandi en supportant l’AC Milan. Je dois tout à mon grand-père : il était supporter de l’AC Milan et a été le professeur de golf de Van Basten, Rijkaard et Gullit. C’est grâce à lui que je suis devenu aussi passionné, je les suis toujours. Si je pourrais leur convenir à l’avenir ? Qui sait, on verra. Pour l’instant, je reste un très grand supporter et je suis heureux à Bruges. »
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Tresoldi : « J’ai grandi en supportant l’AC Milan, à l’avenir qui sait. Leao ? Je ne le vendrais absolument pas, c’est un joueur énorme »
Inzaghi et Leao
« Ma toute première référence a été Pippo Inzaghi. Puis, en grandissant, j’ai commencé à énormément admirer Luis Suárez. Aujourd’hui, en revanche, j’observe avec beaucoup d’attention Robert Lewandowski et Harry Kane. »
Tresoldi, au cours de l’entretien, a également parlé de Leao, numéro 10 de l’AC Milan, probable départ du club lombard : « Je l’ai rencontré une fois à San Siro. Quand on parle de lui, on parle d’un immense joueur : Leão, c’est Leão. Il a été le protagoniste du premier Scudetto dont je me souviens en tant que supporter. Il a eu quelques problèmes et quelques blessures, mais la seule chose qui compte, c’est qu’il retrouve son niveau d’il y a quelques années. Si je le vendrais ? Absolument pas. »
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