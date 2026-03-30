Tresoldi au cœur du marché des transferts parmi… les internationaux (et pas seulement) : des contacts avec l'Argentine, qui devance ainsi l'Italie et l'Allemagne

Alors que les clubs commencent en cette période à planifier leurs stratégies de mercato pour l'été, avec les premiers contacts et sondages, un joueur se retrouve au cœur d'un mercato entre… équipes nationales. Il s'agit de Nicolò Tresoldi, attaquant né en 2004, qui évolue au Club Bruges et en équipe d'Allemagne des moins de 21 ans. Pour l'instant. Car le joueur possède une triple nationalité et, tant qu'il n'aura pas disputé de match avec l'équipe nationale A, il peut décider de changer d'avis : né à Cagliari, il a déménagé en Allemagne à Hanovre à l'âge de 13 ans et a obtenu la nationalité allemande en 2022 ; mais parmi ses trois passeports, il possède également celui de l'Argentine en raison des origines de sa mère.



