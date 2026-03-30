Alors que les clubs commencent en cette période à planifier leurs stratégies de mercato pour l'été, avec les premiers contacts et sondages, un joueur se retrouve au cœur d'un mercato entre… équipes nationales. Il s'agit de Nicolò Tresoldi, attaquant né en 2004, qui évolue au Club Bruges et en équipe d'Allemagne des moins de 21 ans. Pour l'instant. Car le joueur possède une triple nationalité et, tant qu'il n'aura pas disputé de match avec l'équipe nationale A, il peut décider de changer d'avis : né à Cagliari, il a déménagé en Allemagne à Hanovre à l'âge de 13 ans et a obtenu la nationalité allemande en 2022 ; mais parmi ses trois passeports, il possède également celui de l'Argentine en raison des origines de sa mère.
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Tresoldi au cœur du marché des transferts parmi… les internationaux (et pas seulement) : des contacts avec l'Argentine, qui devance ainsi l'Italie et l'Allemagne
L'ARGENTINE PREND LA TÊTE
Pour l'instant, il a toujours joué dans les équipes de jeunes allemandes – des moins de 19 ans jusqu'à aujourd'hui, où il est l'attaquant titulaire des moins de 21 ans –, mais selon le quotidien allemand Bild, la fédération argentine aurait pris des contacts préliminaires avec le jeune homme et sa famille dans le but d'essayer de le naturaliser. L'Argentine pourrait donc devancer l'Italie, comme elle l'a déjà fait par le passé avec d'autres jeunes détenteurs d'une double nationalité ; et en Allemagne, certains désapprouvent la volonté de Nagelsmann de miser sur les joueurs historiques de la sélection nationale sans avoir encore donné sa chance à Tresoldi.
TRESOLDI ET LE MARCHÉ DES TRANSFERTS : OÙ POURRAIT-IL ALLER CET ÉTÉ ?
D'un côté, l'attaquant est au cœur d'une course à trois au niveau national, de l'autre, il y a le « vrai » marché des transferts. Véritable pilier du Club Brugge avec 17 buts et 5 passes décisives en près de 50 matchs, ce joueur né en 2004 a été associé à plusieurs reprises au Milan AC, le club de ses rêves, mais à ce jour, les Rossoneri n'ont jamais fait de démarches en ce sens (ces dernières années, ils ont recruté De Ketelaere et Jashari). Lors du mercato de janvier, il avait également été associé à Arsenal et à la Lazio ; d'autres clubs pourraient se manifester cet été.