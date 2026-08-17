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« Très, très, très bons joueurs » : José Mourinho encense les stars du Real Madrid alors que Kylian Mbappé brille lors de la victoire contre Schalke
Le Real Madrid s’impose facilement face à Schalke lors de son dernier match de pré-saison
Le Real Madrid a conclu sa préparation de pré-saison par une convaincante victoire 3-0 contre Schalke 04 à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. L'équipe de Mourinho a bouclé ses quatre matches amicaux avec trois victoires et un match nul. Mbappe a ouvert le score pour sa première apparition de la pré-saison, tandis que Dean Huijsen et Carlos Espí ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Cette victoire a envoyé des signaux positifs pour le géant espagnol avant la campagne 2026/27.
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Mourinho satisfait des progrès de l’équipe et des débuts
Après le match, Mourinho s’est dit satisfait de la progression de son groupe et de l’intégration des nouvelles recrues. Cucurella et Diomande ont tous deux effectué leurs débuts à l’heure de jeu.
« En ce moment, il est difficile de parler individuellement parce que nous grandissons en tant qu’équipe », a déclaré Mourinho à Realmadrid TV. « Ici, nous n’avons que de bons joueurs, de très bons joueurs, et de très, très, très bons joueurs. De la combinaison du travail de ces joueurs, nous devons créer une très, très bonne équipe. C’est ce que nous essayons de faire, et je pense que nous prenons les bonnes mesures pour y parvenir.
« Je suis aussi très heureux de ceux qui sont arrivés en dernier. Ce n’est pas facile de se lancer directement dans un entraînement à haute intensité comme celui que nous faisons. Ce n’est pas facile pour eux d’avoir des doubles séances le matin et l’après-midi, parce qu’ils s’entraînent le matin avec le groupe et l’après-midi avec le petit groupe qui vient d’arriver. Avec une chaleur incroyable. La séance d’entraînement de 17 h est vraiment difficile, et ils sont arrivés avec un état d’esprit exemplaire. »
Mbappé brille avant les changements de la seconde période
Le Real Madrid a pris le contrôle très tôt lorsque Mbappé a profité d’une mauvaise passe en retrait de Schallenberg pour battre Loris Karius dès la sixième minute. Huijsen a doublé la mise à la 20e minute, en reprenant de la tête un corner millimétré d’Arda Güler.
Entré en jeu, Espí a scellé la victoire à la 57e minute en reprenant le centre de Carreras. Mourinho a géré avec soin le temps de jeu de ses joueurs, accordant 45 minutes à Mbappé et Konate, tandis que Jude Bellingham, Cucurella et Diomande ont joué 30 minutes.
« Ensuite, la question des 45 minutes pour Mbappé et Konate ou des 30 minutes pour Bellingham, Cucurella et Diomande, ce sont des choses que nous analysons scientifiquement avec les données dont nous disposons », a-t-il expliqué.
« Et avec le facteur le plus important, qui est l’expérience propre du joueur, la connaissance que le joueur a de son propre corps. Et je pense que nous abordons cette bonne semaine, qui est la suivante, dans un état très acceptable pour ce moment de la saison. Allons-y. »
- Getty Images Sport
L’attention se tourne vers le match d’ouverture de la Liga
Avec quatre matches de préparation désormais terminés, le Real Madrid tourne toute son attention vers la compétition officielle. Le club espagnol aborde cette nouvelle campagne avec une forte dynamique après une présaison bouclée sans défaite. Madrid lancera officiellement sa campagne de Liga samedi prochain contre l’Espanyol. La rencontre se disputera au RCDE Stadium, où l’équipe de Mourinho visera un début de saison domestique à trois points.
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