Après le match, Mourinho s’est dit satisfait de la progression de son groupe et de l’intégration des nouvelles recrues. Cucurella et Diomande ont tous deux effectué leurs débuts à l’heure de jeu.

« En ce moment, il est difficile de parler individuellement parce que nous grandissons en tant qu’équipe », a déclaré Mourinho à Realmadrid TV. « Ici, nous n’avons que de bons joueurs, de très bons joueurs, et de très, très, très bons joueurs. De la combinaison du travail de ces joueurs, nous devons créer une très, très bonne équipe. C’est ce que nous essayons de faire, et je pense que nous prenons les bonnes mesures pour y parvenir.

« Je suis aussi très heureux de ceux qui sont arrivés en dernier. Ce n’est pas facile de se lancer directement dans un entraînement à haute intensité comme celui que nous faisons. Ce n’est pas facile pour eux d’avoir des doubles séances le matin et l’après-midi, parce qu’ils s’entraînent le matin avec le groupe et l’après-midi avec le petit groupe qui vient d’arriver. Avec une chaleur incroyable. La séance d’entraînement de 17 h est vraiment difficile, et ils sont arrivés avec un état d’esprit exemplaire. »