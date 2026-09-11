S’exprimant face aux médias vendredi, Arteta a fermement rejeté le récit entourant ces départs très médiatisés. L’Espagnol s’est dit choqué par le grief précis de Jesus et a précisé que des discussions appropriées avaient bien eu lieu.

« Très surpris, pour être honnête, surtout parce qu’avec Gabi [Jesus], j’ai eu une discussion individuelle dans le vestiaire », a révélé Arteta. « Je ne sais pas quels mots ont été prononcés, ce n’est pas grave. »

L’entraîneur d’Arsenal a soutenu que leurs derniers échanges avaient été positifs. Il a ajouté : « Les mots que nous avons eus l’un pour l’autre, tout tournait autour de la gratitude. Je ne sais pas, ce n’est pas grave. Parfois, je comprends que lorsque vous devez annoncer une mauvaise nouvelle ou une nouvelle à laquelle les gens ne s’attendent pas, on puisse réagir à ces choses-là. »



