Getty Images Sport
Traduit par
« Très surpris ! » - Mikel Arteta répond à Gabriel Jesus et Ian Wright après des accusations de « mauvais flic » à la suite de la grande braderie estivale d'Arsenal
Les départs estivaux d'Arsenal suscitent le débat
Jesus a récemment fait part de sa frustration concernant son transfert de 12,5 millions de livres à Barcelone. L’attaquant brésilien a affirmé que « personne ne m’a rien dit » après avoir été invité à s’entraîner à l’écart du groupe professionnel avant ce départ.
Cette révélation a alimenté davantage le débat lorsque la légende d’Arsenal Ian Wright s’en est pris à la manière dont le club a traité Gabriel Martinelli. L’ailier a été totalement écarté des feuilles de match en début de saison avant de boucler un lucratif transfert de 60 millions de livres vers Al Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League.
- Getty Images Sport
Arteta « surpris » par les déclarations sur Jesus
S’exprimant face aux médias vendredi, Arteta a fermement rejeté le récit entourant ces départs très médiatisés. L’Espagnol s’est dit choqué par le grief précis de Jesus et a précisé que des discussions appropriées avaient bien eu lieu.
« Très surpris, pour être honnête, surtout parce qu’avec Gabi [Jesus], j’ai eu une discussion individuelle dans le vestiaire », a révélé Arteta. « Je ne sais pas quels mots ont été prononcés, ce n’est pas grave. »
L’entraîneur d’Arsenal a soutenu que leurs derniers échanges avaient été positifs. Il a ajouté : « Les mots que nous avons eus l’un pour l’autre, tout tournait autour de la gratitude. Je ne sais pas, ce n’est pas grave. Parfois, je comprends que lorsque vous devez annoncer une mauvaise nouvelle ou une nouvelle à laquelle les gens ne s’attendent pas, on puisse réagir à ces choses-là. »
Jouer le rôle du « bad cop »
Arteta a rapidement cité Leandro Trossard comme preuve que les relations peuvent perdurer au-delà d’un transfert. L’attaquant belge a rejoint Besiktas pour 15 M£ cet été, mais a retrouvé avec plaisir ses anciens coéquipiers dans le vestiaire de l’Emirates Stadium après la récente victoire 2-1 d’Arsenal contre Chelsea.
Assumant les responsabilités difficiles du métier d’entraîneur, Arteta a expliqué : « Quelqu’un doit être le méchant flic. Si ça doit être moi, ça doit être moi et je le comprends. Ce qui est important, c’est normalement ce qui se passe trois mois plus tard, six mois plus tard, quand Trossard revient, qu’il est dans le vestiaire avec nous, l’atmosphère et la relation que vous avez. »
Il garde l’espoir que le temps apaisera les frictions restantes avec Jesus et Martinelli. « Les choses sont allées aussi loin avec d’autres joueurs qu’ils sont partis, à un moment donné la relation a été vraiment bonne, a-t-il conclu. J’espère que ce sera aussi le cas. »
- Getty Images Sport
Arsenal vise à maintenir son début de saison parfait
Arsenal tentera de faire abstraction de tout bruit extra-sportif lors de son déplacement à Sunderland, samedi soir. L’équipe d’Arteta est déterminée à décrocher une nouvelle victoire à l’extérieur et à préserver son début de saison parfait.
L’équipe aborde le week-end portée par sa victoire de mercredi en Ligue des champions à Naples. Donnant une mise à jour cruciale sur l’état physique de son groupe, Arteta a confirmé que le défenseur Ben White allait « fine » après avoir boité en fin de match en Italie, tandis que Cristhian Mosquera est actuellement évalué alors qu’il lutte contre un problème musculaire.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles