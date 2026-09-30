Selon un rapport de The Sun, le principal sponsor de Manchester City a menacé d'engager une action en justice à la suite du verdict récent. Après que le club a été reconnu coupable d'avoir utilisé des accords « fictifs » pour dissimuler 900 millions de livres sterling sur une période de neuf ans, la compagnie aérienne a publié un communiqué ferme.

Etihad a confirmé qu'elle allait « demander le conseil juridique approprié… afin de protéger ses intérêts ». En outre, le sponsor a déclaré qu'il « rejette catégoriquement toute constatation, conclusion ou implication laissant entendre que la compagnie aérienne a jamais été impliquée dans des accords commerciaux inappropriés » pendant la période en question.