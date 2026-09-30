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Moataz Elgammal
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« Très préoccupé » : un sponsor de Manchester City menace d’engager une action en justice contre la Premier League

Manchester City
Premier League

Manchester City traverse de graves turbulences en dehors du terrain, alors que son sponsor principal menace d’engager une action en justice contre la Premier League. Après le verdict retentissant qui a jugé le club coupable de violations financières massives, la compagnie aérienne a fermement condamné cette décision, exprimant sa profonde inquiétude concernant la communication publique et niant toute implication dans des accords fictifs.

  • Le sponsor menace de poursuites judiciaires

    Selon un rapport de The Sun, le principal sponsor de Manchester City a menacé d'engager une action en justice à la suite du verdict récent. Après que le club a été reconnu coupable d'avoir utilisé des accords « fictifs » pour dissimuler 900 millions de livres sterling sur une période de neuf ans, la compagnie aérienne a publié un communiqué ferme.

    Etihad a confirmé qu'elle allait « demander le conseil juridique approprié… afin de protéger ses intérêts ». En outre, le sponsor a déclaré qu'il « rejette catégoriquement toute constatation, conclusion ou implication laissant entendre que la compagnie aérienne a jamais été impliquée dans des accords commerciaux inappropriés » pendant la période en question.

  • Manchester City v Bolton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des implications publiques préjudiciables

    La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis a vivement critiqué la Premier League pour la manière dont la décision a été gérée. L’entreprise a affirmé que la situation avait « créé des conséquences préjudiciables pour Etihad alors même que la compagnie aérienne n’est pas nommée dans les conclusions publiées expurgées ».

    La compagnie aérienne a souligné que la Premier League ne l’avait pas contactée pour vérifier « l’exactitude et l’équité des informations utilisées pour parvenir à des conclusions ». Reprochant à l’instance dirigeante une diffusion sélective des informations, elle a ajouté : « Etihad est profondément préoccupée par la manière dont cette affaire a été communiquée publiquement. »

  • Guardiola soutient le club

    Exigeant que des comptes soient rendus après les retombées de l'affaire, le principal sponsor a insisté : « La Premier League doit assumer la responsabilité des conséquences de la manière dont ces conclusions ont été présentées. »

    Manchester City a remporté huit titres de champion depuis le rachat par Abu Dhabi, et le club continue de clamer son innocence absolue face à l'accumulation des accusations concernant les 900 millions de livres sterling de fonds présumés dissimulés. Pendant ce temps, l'entraîneur Pep Guardiola a fermement soutenu ses dirigeants, affirmant qu'il était plus que jamais derrière les propriétaires, en déclarant : « Que les choses soient claires : nous traverserons cela ensemble. »

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    Quelle suite pour Manchester City ?

    Manchester City a jusqu’au 2 octobre pour déposer un appel officiel contre le verdict de culpabilité. Alors que les batailles juridiques entre le club, ses partenaires commerciaux et la Premier League s’intensifient, le monde du football attend de voir quelles sanctions sportives sans précédent seront finalement imposées.

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