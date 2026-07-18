« Très prémonitoire » : Tom Brady interroge Lionel Messi sur la célèbre photo du jeune Lamine Yamal, à la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne

Interrogé sur la perspective d’affronter Yamal avec le trophée en jeu, Messi a clairement exprimé son admiration pour ce jeune joueur de 19 ans, avant de rappeler avec fermeté que l’Argentine n’avait pas l’intention de se laisser faire.

« À 19 ans, il fait déjà partie des meilleurs joueurs du football mondial », a déclaré Messi lors de l’événement organisé par la FIFA et Fanatics à l’occasion de la Coupe du monde. « Il a toute sa carrière devant lui et dispose d’une formidable opportunité de réaliser quelque chose d’historique.

« Je lui souhaite toujours le meilleur et je veux ce qu’il y a de mieux pour lui. Nous allons essayer de réaliser un grand match et de l’empêcher d’atteindre son meilleur niveau, même si ce sera très difficile. L’Espagne, ce n’est pas seulement Lamine. Elle compte d’excellents joueurs et joue très bien, mais nous avons nos atouts aussi. »