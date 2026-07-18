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« Très prémonitoire » : Tom Brady interroge Lionel Messi sur la célèbre photo du jeune Lamine Yamal, à la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi

NEW YORK -- En marge d’un face-à-face amical entre deux légendes, le quarterback Tom Brady et l’attaquant Lionel Messi, la star du football américain a interrogé l’Argentin sur la photo virale qui accompagne cette finale de Coupe du monde : celle où Messi donne le bain à Lamine Yamal, alors encore bébé. Brady a jugé l’image « très prophétique », alors que Yamal dispute sa première Coupe du monde et que Messi pourrait bien vivre sa dernière.

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    « Il fait déjà partie des figures de proue du football mondial »

    Interrogé sur la perspective d’affronter Yamal avec le trophée en jeu, Messi a clairement exprimé son admiration pour ce jeune joueur de 19 ans, avant de rappeler avec fermeté que l’Argentine n’avait pas l’intention de se laisser faire.

    « À 19 ans, il fait déjà partie des meilleurs joueurs du football mondial », a déclaré Messi lors de l’événement organisé par la FIFA et Fanatics à l’occasion de la Coupe du monde. « Il a toute sa carrière devant lui et dispose d’une formidable opportunité de réaliser quelque chose d’historique.

    « Je lui souhaite toujours le meilleur et je veux ce qu’il y a de mieux pour lui. Nous allons essayer de réaliser un grand match et de l’empêcher d’atteindre son meilleur niveau, même si ce sera très difficile. L’Espagne, ce n’est pas seulement Lamine. Elle compte d’excellents joueurs et joue très bien, mais nous avons nos atouts aussi. »

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  • « La naissance de deux légendes »

    Cette célèbre photo a été prise en 2007, alors que Yamal n’avait que quelques mois et que Messi commençait à s’imposer au FC Barcelone. Elle a refait surface en 2024, lorsque le père de Yamal l’a décrite comme « le début de deux légendes ».



    Aujourd’hui, l’un vise un deuxième sacre mondial consécutif pour clore sa carrière en apothéose, tandis que l’autre a l’occasion de le détrôner et d’offrir au ballon rond l’un de ses récits les plus improbables, celui d’un cercle qui se referme.


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    Deux trajectoires distinctes mènent à la finale

    D’un point de vue statistique, ce tournoi est celui de Messi. Il totalise huit buts et quatre passes décisives en sept matches, ce qui porte son bilan global en Coupe du monde à 21 buts et 12 passes décisives en 33 rencontres.

    La première Coupe du monde de Yamal a été plus discrète, avec un but et aucune passe décisive en sept sélections. Son influence va toutefois bien au-delà de ces chiffres. C'est lui qui a obtenu le penalty qui a ouvert la voie à la victoire de l'Espagne en demi-finale contre la France, et il n'a cessé d'attirer l'attention de la défense adverse, créant ainsi des occasions pour tous ses coéquipiers.


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    Et maintenant ?

    Dimanche, Messi tentera de gâcher la grande journée de la star espagnole. L'Argentine vise un deuxième titre mondial consécutif, tandis que Yamal a l'occasion de mener l'Espagne à son premier sacre depuis 2010 – près de 19 ans après leur première rencontre.

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