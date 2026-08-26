Scholes et Neville ont pronostiqué qu’Arsenal conservera le titre de Premier League cette saison. La formidable équipe d’Arteta a enfin mis fin à deux décennies de disette en championnat en mai et fait déjà figure de grande favorite pour rééditer l’exploit.

Arsenal a lancé la défense de son titre de la meilleure des manières, avec une victoire 3-0 tranquille contre le promu Coventry City. Après avoir apporté une profondeur significative à un effectif déjà bien en place, le géant du nord de Londres semble prêt à dominer de nouveau le football anglais.

Avec d’importants bouleversements au poste d’entraîneur chez ses rivaux les plus proches, Arsenal s’est imposé comme le favori incontesté. Manchester City comme Liverpool traversent actuellement des périodes de transition délicates après les départs de Pep Guardiola et Arne Slot.