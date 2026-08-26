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« Très possible » : Paul Scholes avance une thèse « effrayante » sur un triplé d’Arsenal alors que l’équipe de Mikel Arteta vise une domination historique
Les légendes soutiennent Arsenal dans sa quête de gloire
Scholes et Neville ont pronostiqué qu’Arsenal conservera le titre de Premier League cette saison. La formidable équipe d’Arteta a enfin mis fin à deux décennies de disette en championnat en mai et fait déjà figure de grande favorite pour rééditer l’exploit.
Arsenal a lancé la défense de son titre de la meilleure des manières, avec une victoire 3-0 tranquille contre le promu Coventry City. Après avoir apporté une profondeur significative à un effectif déjà bien en place, le géant du nord de Londres semble prêt à dominer de nouveau le football anglais.
Avec d’importants bouleversements au poste d’entraîneur chez ses rivaux les plus proches, Arsenal s’est imposé comme le favori incontesté. Manchester City comme Liverpool traversent actuellement des périodes de transition délicates après les départs de Pep Guardiola et Arne Slot.
- AFP
Le discours autour du triplé prend une ampleur considérable
Si la défense du titre en championnat reste l’objectif principal, des discussions autour d’un potentiel triplé commencent déjà à émerger. Les hommes d’Arteta ont subi une déchirante défaite en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain la saison dernière, ainsi qu’un revers en finale de la Carabao Cup contre Manchester City. Intervenant dans le podcast The Good, The Bad & The Football, l’ancien attaquant Dion Dublin a refusé d’écarter les chances d’un triplé inédit pour Arsenal.
« Je ne vais pas miser sur Arsenal pour gagner le triplé, mais je ne vais pas non plus l’exclure, a expliqué Dublin. Ils ont le meilleur effectif et le plus stable, et il y a une vraie harmonie au sein du club. »
Scholes, qui a remporté le triplé avec Manchester United en 1999, a rapidement approuvé l’analyse de Dublin en déclarant : « Je suis d’accord avec ça. Je pense que c’est tout à fait possible vu la façon dont ils se présentent. Je pense encore que, lors de la dernière semaine du mercato, ils pourraient faire venir un autre joueur, ce qui fait peur. Ils viennent aussi de signer Ezri Konsa, qui est un défenseur de tout premier plan. »
Arteta construit un effectif effrayant
La campagne de recrutement estivale d'Arsenal a indéniablement renforcé son dossier en vue d'un succès sur la scène nationale et européenne. Arteta a réussi à intégrer à son effectif talentueux des recrues de grande qualité comme Bruno Guimaraes, Christos Tzolis et Ezri Konsa.
Neville a totalement fait écho au verdict confiant de Scholes lors d'une récente apparition sur Sky Sports. Interrogé sur son pronostic pour le titre, Neville a répondu : « Cent pour cent Arsenal. Ils sont très largement devant. Avec ce qu'ils ont déjà maintenant en défense et au milieu, avec les bons attaquants qu'ils ont, ils ont un très bon niveau, donc ils sont tranquilles. »
Aston Villa représente le prochain défi
Arsenal cherchera à maintenir son sans-faute en ce début de saison lorsqu'il retrouvera la Premier League lundi soir. Le champion en titre doit affronter Aston Villa dans ce qui s'annonce comme un choc intrigant de l'élite.
Villa aborde cette rencontre en quête désespérée d'une réaction positive après avoir vécu un week-end d'ouverture véritablement catastrophique. Déstabilisé par un mercato estival inquiétant, le club a été impitoyablement écrasé 4-0 par Brighton dimanche.
Alors que ses rivaux ont laissé des points en route et peinent à trouver leur forme, Arteta exigera une concentration absolue de la part de son effectif de stars. En cas d'autre victoire convaincante, l'engouement grandissant autour de l'Emirates Stadium ne fera que continuer à croître.
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