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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

« Très obsédé ! » : une star d’Arsenal révèle la force motrice de Mikel Arteta alors qu’Arsenal réussit un départ canon dans la défense de son titre

M. Arteta
Arsenal
Chelsea
Premier League
SSC Naples
Ligue des Champions
B. Guimaraes
D. Raya

Bruno Guimaraes a livré un aperçu fascinant de la mentalité de Mikel Arteta, décrivant l’entraîneur d’Arsenal comme « très obsédé » par l’amélioration continue. Le milieu de terrain brésilien, arrivé dans le nord de Londres cet été, estime que l’exigence incessante de l’Espagnol est le principal catalyseur du début parfait des Gunners dans la défense de leur titre de Premier League.

  • La quête incessante de perfection d’Arteta

    Arsenal a réalisé un début de saison parfait dans la défense de son titre en Premier League, et la recrue estivale Guimaraes estime que le mérite en revient aux exigences inflexibles d’Arteta. Guimaraes, arrivé en provenance de Newcastle dans le cadre d’un transfert de 75 millions de livres sterling, a été frappé par l’intensité de l’environnement créé par son nouvel entraîneur.

    Revenant sur ses premiers échanges avec l’Espagnol, Guimaraes a révélé que le message d’une évolution constante était clair dès le premier jour. « Je suis très heureux de pouvoir m’entraîner cinq ou six fois avec l’équipe. C’est formidable de pouvoir travailler avec une équipe aussi forte et impressionnante », a déclaré Guimaraes au Daily Mail.

    « Ils sont forts physiquement, solides en défense, forts en attaque. On dirait que cette saison, ils jouent mieux que la saison dernière. Je pense que c’est l’objectif, s’améliorer chaque année. C’est le message qu’Arteta veut nous transmettre. »

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  • Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Surmonter les blessures précoces

    Alors qu’Arsenal brille sur le terrain, Guimaraes connaît un début un peu frustrant, alors qu’il gère sa charge de travail. Le Brésilien a du mal avec un problème persistant à l’aine qui l’a contraint à suivre une grande partie du début de saison depuis la touche. Il a été limité à une entrée en jeu contre Aston Villa et est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la récente victoire 2-1 contre Chelsea à l’Emirates Stadium.

    L’absence du joueur de 28 ans a été gérée avec précaution par Arteta, qui se méfie d’un retour trop précipité de sa recrue phare au milieu de terrain. La concurrence pour les places dans l’entrejeu d’Arsenal reste féroce, mais Guimaraes devrait être un élément essentiel de l’équipe alors qu’elle cherche à lutter sur plusieurs fronts.

  • Raya salue la mentalité de champion

    Ce ne sont pas seulement les nouvelles recrues qui ressentent l'impact du récent succès d'Arsenal ; des cadres comme David Raya estiment que le club a atteint un nouveau degré de maturité. Après la victoire contre Chelsea, le gardien espagnol a évoqué le changement psychologique qui intervient après avoir remporté un trophée majeur.

    « Bien sûr, gagner le championnat après autant d'années, et après toutes ces années où vous êtes si proches, cela apporte ce soulagement et cette confiance supplémentaire, a expliqué Raya. En venant de ces trois matches, surtout de la victoire dans le Community Shield contre (Manchester) City, la manière dont nous avons joué, cela donne une motivation supplémentaire et une confiance supplémentaire pour jouer comme nous voulons jouer. »

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  • Martin Ødegaard - Arsenal 2026Getty

    Garder l’élan pour la suite

    La capacité d’Arsenal à arracher des résultats même sans être à son meilleur niveau offensif a été l’une des marques de fabrique de son début de saison. La victoire contre le Chelsea de Xabi Alonso en est un parfait exemple, puisque les Gunners ont effacé un retard concédé en début de match pour prendre les trois points.

    Alors que son entame parfaite dans la défense de son titre reste intacte, l’attention se tourne désormais vers la Ligue des champions, où Arsenal cherchera à transposer sa domination nationale sur la scène continentale. Arsenal se déplace à Naples pour son premier match de groupe de Ligue des champions, ce mercredi soir.