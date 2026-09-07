Arsenal a réalisé un début de saison parfait dans la défense de son titre en Premier League, et la recrue estivale Guimaraes estime que le mérite en revient aux exigences inflexibles d’Arteta. Guimaraes, arrivé en provenance de Newcastle dans le cadre d’un transfert de 75 millions de livres sterling, a été frappé par l’intensité de l’environnement créé par son nouvel entraîneur.

Revenant sur ses premiers échanges avec l’Espagnol, Guimaraes a révélé que le message d’une évolution constante était clair dès le premier jour. « Je suis très heureux de pouvoir m’entraîner cinq ou six fois avec l’équipe. C’est formidable de pouvoir travailler avec une équipe aussi forte et impressionnante », a déclaré Guimaraes au Daily Mail.

« Ils sont forts physiquement, solides en défense, forts en attaque. On dirait que cette saison, ils jouent mieux que la saison dernière. Je pense que c’est l’objectif, s’améliorer chaque année. C’est le message qu’Arteta veut nous transmettre. »