Neville a averti Carrick qu’il serait confronté à de graves difficultés si United est toujours en mauvaise forme en décembre ou en janvier. Un match nul (1-1) face à Leeds United à Elland Road a porté à six matches la série sans victoire du club, désormais 13e du classement de Premier League.

L’équipe de Carrick a pris sept points en sept matches et n’a toujours pas battu une équipe qui évoluait dans l’élite la saison dernière. Neville juge crucial le prochain match de championnat contre Bournemouth, estimant que le club doit redresser la barre dans les prochaines semaines.

Malgré ces récentes difficultés, Neville estime que le point pris à Elland Road offre un léger motif d’optimisme. Il considère ce résultat comme un pas dans la bonne direction pour l’entraîneur.