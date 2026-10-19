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« Très loin du compte ! » : Gary Neville avertit sans ménagement Michael Carrick qu’il risque d’être limogé alors que la mauvaise passe de Manchester United se poursuit
La pression monte à Old Trafford
Neville a averti Carrick qu’il serait confronté à de graves difficultés si United est toujours en mauvaise forme en décembre ou en janvier. Un match nul (1-1) face à Leeds United à Elland Road a porté à six matches la série sans victoire du club, désormais 13e du classement de Premier League.
L’équipe de Carrick a pris sept points en sept matches et n’a toujours pas battu une équipe qui évoluait dans l’élite la saison dernière. Neville juge crucial le prochain match de championnat contre Bournemouth, estimant que le club doit redresser la barre dans les prochaines semaines.
Malgré ces récentes difficultés, Neville estime que le point pris à Elland Road offre un léger motif d’optimisme. Il considère ce résultat comme un pas dans la bonne direction pour l’entraîneur.
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Un possible plan de redressement
S’exprimant dans The Gary Neville Podcast, l’ancien défenseur a estimé que ce match nul pourrait constituer une base solide sur laquelle Carrick pourrait s’appuyer. Il a souligné que les attentes autour du club avaient considérablement baissé ces dernières semaines.
« [Le niveau est] très bas et les attentes sont faibles en ce moment », a déclaré Neville. « Mais Michael Carrick y verra une étape encourageante, une première marche à gravir en Premier League. »
« Ils peuvent en tirer de la confiance et peut-être y trouver une méthode : faire entrer Matheus Cunha, Marcus Rashford et d’autres en cours de match, et essayer simplement de se montrer plus solides. »
Rotation tactique et objectifs stratégiques
Neville estime que Carrick doit gérer efficacement les options dont il dispose alors que Manchester United cherche à remonter au classement. Il a également fixé les objectifs de la saison, soulignant les lourdes conséquences économiques et sportives d’une absence de la Ligue des champions.
« Je dirais que la quatrième place serait un birdie, la cinquième, le par, et la sixième, un bogey », a expliqué Neville. « Mais ils ne peuvent pas terminer au-delà de la cinquième place, car ils manqueraient alors la Ligue des champions, et cela deviendrait un cercle vicieux. On ne peut pas attirer ces joueurs parce qu’ils veulent disputer la Ligue des champions, on ne touche pas l’argent qui va avec, on perd les 60 à 70 millions de livres sterling, et on se retrouve en Ligue Europa le jeudi soir. »
« La cinquième place est indispensable pour que Michael Carrick et Manchester United continuent de progresser grâce aux investissements. La situation doit changer dans les prochaines semaines : le match contre Bournemouth est vraiment important, tout comme le déplacement à Chelsea, ainsi que la manière dont il gérera les matches entre les deux. »
« Il faut viser la cinquième place. Tout résultat inférieur serait une déception et représenterait un recul par rapport au classement que tout le monde attendait d’eux en début de saison. Pour le moment, ils en sont loin, car quand on regarde Brighton, Liverpool et Aston Villa, on a l’impression qu’ils commencent à retrouver un peu de forme. C’est difficile. »
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Des semaines cruciales en perspective pour Carrick
La période à venir sera cruciale pour Carrick, avec un calendrier délicat pour Manchester United, notamment des déplacements à Bournemouth et à Chelsea. Mais avant cela, le club affrontera Como en Ligue des champions mercredi.
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